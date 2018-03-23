А ты мечтаешь стать волшебником?

Адвенчуре: у тебя в телефоне.

Этой весной ты можешь скачать себе на устройство ролевую игру

Harry: (если у тебя или). Действия адвенчуре разворачиваются во всеми любимой вселенной.

Разработчики уже подтвердили информацию о том, что это самая ожидаемая игра года. Исходя из предзаказов в. Кроме того, опубликован новый трейлер проекта.

В Harry: ты сможешь создать любимого персонажа, обучаться в школе Хогвартс, получать новые способности, заводить друзей или враждовать с другими учениками.

В зависимости от ситуации, игрокам предстоит принимать решения разной степени важности, что позволит в дальнейшем оставить свой след в истории школы.

Занятия в Хогвартс будут проводить любимые профессоры, включая Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа.