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А ты мечтаешь стать волшебником?
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А ты мечтаешь стать волшебником? 

Popcake.tv 23 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Адвенчуре: у тебя в телефоне.
Этой весной ты можешь скачать себе на устройство ролевую игру
Harry: (если у тебя или). Действия адвенчуре разворачиваются во всеми любимой вселенной.
Разработчики уже подтвердили информацию о том, что это самая ожидаемая игра года. Исходя из предзаказов в. Кроме того, опубликован новый трейлер проекта.
В Harry: ты сможешь создать любимого персонажа, обучаться в школе Хогвартс, получать новые способности, заводить друзей или враждовать с другими учениками.
В зависимости от ситуации, игрокам предстоит принимать решения разной степени важности, что позволит в дальнейшем оставить свой след в истории школы.
Занятия в Хогвартс будут проводить любимые профессоры, включая Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа.
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