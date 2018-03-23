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Галь Гадот поздравила Чудо-Женщину с днем рождения
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Галь Гадот поздравила Чудо-Женщину с днем рождения 

Клео.Ру 23 марта 2018
Фото: Клео.Ру
В четверг Галь Гадот (Gal Gadot) выложила очаровательное посвящение супергероине, которую она сыграла на большом экране. Так она оригинально поздравила знаменитую амазонку из комиксов с днем рождения.
Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)
22 Мар 2018 в 4:50 PDT  «Чудо-Женщина, моя невероятная амазонка, с днем рождения. Ты прекрасна, как Афродита, мудра, как Афина, быстрее Гермеса и сильнее Геркулеса — все боги с тобой, а ты с нами для того, чтобы помочь сделать наш мир лучше», — написала актриса под фотографией оригинальной книги комиксов. «Спасибо тебе за то, что ты изменила мою жизнь и вдохновляешь людей по всему миру найти в себе собственную суперсилу», — добавила Галь.
Впервые Чудо-Женщина появилась в 1941 году в истории о бессмертной принцессе амазонок, которая вместе с пилотом армии США Стивом Тревором попадает в Америку и остается там, чтобы защищать местные идеалы, включая равноправие для женщин.
Незадолго до того, как роль Чудо-Женщины досталась Гадот, она почти что бросила ремесло актрисы и подумывала вернуться обратно к юриспруденции, чтобы иметь возможность содержать семью, а не получать бесконечные отказы в Голливуде.
У Гадот две дочери, шестилетняя Альма и годовалая Майя. Ранее в этом месяце режиссер Дженкинс подтвердил, что Кристен Уиг будет сражаться против Гадот в ожидаемом продолжении. «Чудо-Женщина 2» появится на экранах 1 ноября 2019 года.
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