8 сумасшедших суеверий, из-за которых ты выглядишь нелепо

Каждый волен верить в то, что ему нравится. Хочешь — вяжи себе красные нити на запястья; хочешь — отбивай поклоны в церкви; хочешь — ищи Золотого святого в городе Ярцево Смоленской области, как пророк Сан Бой. Никто не говорит, что это плохо. Просто нам показалось, что некоторые приметы и верования слишком уж наивны, чтобы их придерживаться.

1. Найденная монетка

Суеверие гласит: «Монета, которая лежит к тебе орлом, сулит удачу, счастье и богатство, а решкой — программирует на бедность». Если ты найдешь деньги на земле, бери их, даже не задумывайся. И не важно, какой стороной к тебе лежит монета. Можно просто перевернуть и сделать вид, что так и было. И плевать, что это один рубль или урожай золотых монет, как на Поле Чудес (речь о сказке «Буратино», а не телепрограмме). Сейчас времена тяжелые — каждая копейка на счету. Некоторые считают, что подбирать монетки вообще нельзя, поскольку злые колдуны заговаривают их и разбрасывают на улицах. А люди думают, что это знак богатства, подбирают и умирают с голоду. Как воробьи, клюющие жвачку. А если серьезно, то сколько бы монет ты ни поднимал — богаче и удачливее ты не станешь. Найденных грошей не хватит даже на проезд в общественном транспорте. Бери все, что плохо лежит. Можешь поплевать и перекрестить, если очень сомневаешься.

2. Стук по дереву

Одна из самых распространенных примет во всем мире. Точное ее происхождение неизвестно — скорее всего, этот обычай появился еще во времена язычества, когда большой популярностью пользовались священные деревья. Считалось, что у каждого человека есть дух-хранитель, живущий в стволе конкретного дерева, и для того, чтобы дух услышал просьбу, нужно было три раза постучать по стволу, обхватить дерево руками и рассказать духу о своих желаниях. По другой версии, стучали по дереву для того, чтобы отпугнуть злых духов, которые любили подслушивать и мешать планам добрых людей. Дерева в ту пору было много…тарабань — не хочу! Есть другая версия — христианская. Существовало такое поверье, что если ты прикасаешься к какой-нибудь деревянной поверхности, то становишься ближе к божественности и лично к товарищу Христу. Потому что орудие пыток сына божьего и по совместительству символа христианства было сделано из дерева. Дерево вообще было панацеей от всех бед. Если беглый преступник прикасался к церковным вратам, то считал себя спасенным, ибо с этого момента церковь брала его под защиту. Вряд ли осина поможет тебе расплатиться с кредитом или остановить гангрену. А одного только прикосновения к талантливой резьбе по дереву в форме крестовины, на которой нашли свою смерть тысячи людей, недостаточно, чтобы смыть с себя грехи. Это скорее привычка, за которой не стоит ровным счетом ничего.

3. Охота на ведьм

Прошло около 300 лет с тех пор, как завершилась последняя масштабная охота на ведьм. Веселое было время: в расход шли не только женщины со странными заболеваниями, но и рыжие, и веснушчатые, и чертовски красивые женщины. Можно было обвинить в колдовстве любую мадам, которая отказала тебе в близости, и ее тут же, не особо разбираясь, отводили на костер. Вот такая изящная месть. Можно в сердцах назвать женщину ведьмой, тем более что некоторые всячески подтверждают это звание. Но убивать — это слишком. Но все это было бы забавно, если б не было так грустно. Фактически с 2008 года было убито 768 женщин, «практикующих колдовство». Разумеется, в большинстве случаев охота — это всего лишь оправдание разбойных нападений на одиноких женщин с целью присвоения имущества. Кому нужны законы о конфискации гражданских активов, когда у тебя есть суеверие?! Поэтому разные ублюдки, нападающие на одиноких вдов, у которых есть какая-то собственность (особенно это распространено в США и Индии), косят под дурачков и утверждают, что в чреве ее был сам Дьявол. А он всего лишь спас мир. В той же Индии 65-летнюю женщину и ее 35-летнюю дочь обрили налысо, раздели догола, заставили пройти в таком виде по улицам и есть человеческие экскременты. Вот так проходит XXI век в стране, претендующей на звание государства с самой большой численностью населения в мире.

4. Прогулка под лестницей

Этой примете почти 5000 лет. Еще древние египтяне заметили, что лестницы, прислоненные к стене, образуют треугольник — священную для них форму. Треугольник символизирует троицу богов, и пройти через него означает осквернить их. Ты веришь в Ра и Анубиса? Тогда чего париться? Столетия спустя примету переняли христиане. Привычка избегать лестниц осталась, а объяснить ее не могли. А потом вспомнили, что лестница была приставлена к распятому Иисусу и таким образом стала символом зла, предательства и смерти. А если пройдешь под треугольником, то обречешь себя на несчастья. В общем-то на эту примету обращали мало внимания, но в Англии 1600-х преступники были вынуждены проходить под лестницей на пути к виселице. Тут же вера в древние приметы усилилась. Единственная причина, по которой не стоит ходить под лестницей, — элементарная техника безопасности. Ежегодно как минимум 43 человека посещают травмпункт в результате неудачного обращения с лестницей. Ты же не хочешь, чтобы на тебя свалилась лестница, отягощенная толстым электриком дядей Петей? Вот и не ходи. А Ра, распятие и виселица тут явно не причем.

5. Разбитые зеркала

Если ты разобьешь зеркало, то ждут тебя семь лет неудачи. Похоже, это суеверие вытекает из убеждения, что зеркала не просто отражают наш образ, но и хранят частичку нашей души. И вообще зеркала являются коридорами между разными измерениями, проводниками в другие миры. Кроме того, считается, что зеркала обладают способностью накапливать как положительную, так и негативную информацию. А отражение в зеркале — это энергетический двойник, который беспристрастно наблюдает за нами из «зазеркалья». Поэтому наши прародительницы так любили гадать на зеркалах, высматривать в них суженых-ряженых и вообще относились к отражению, как котики из смешных видео. Забавная штука получается. Физика пыталась объяснить, что в отражении нет ничего волшебного. Сама технология изготовления зеркал не очень сложная и поставлена на поток. Более того, в наши времена зеркала не стоят целое состояние. А ты все равно боишься, что отколотый кусок заберет часть твоей души. Тогда промой осколки проточной водой, как советовали бабушки. Изрежешь руки в кровь, зато освободишь душу. Есть только одна причина выкинуть треснувшее зеркало: смотреться в него неудобно. Как и любая другая сломанная вещь, оно портит интерьер.

6. Косточка желаний

Согласно поверью, поедая курицу, утку или любую другую птицу, следует сохранить «вилочку» — дугообразную косточку, которая на самом деле является двумя сросшимися ключицами. По-английски ее название звучит гораздо красивее и загадочнее: wishbone ash (кость желаний). Ее надо высушить, а потом два человека должны загадать желание, взяться каждый за свою половинку и разломать кость. У кого окажется «верхняя» часть — тому «грозит» удача и исполнение загаданного желания. Хорошая примета, безобидная. Все, что нужно — забить птицу. Этруски считали птиц оракулами, и потому сохраняли забавную кость ее в качестве талисмана, приписывая ему чудодейственные свойства. Поверье подсмотрели их соседи по Апеннинскому сапогу — римляне, которые любили присваивать себе чужие обычаи, и уже потом разнесли по всему миру. Верить в косточку глупо, по крайней мере потому, что за тысячи лет приметы менялись, как курс биткоина. В XVII веке британцы, вместо того чтобы сломать кость, балансировали ей на носу, загадывая желание. В то же время многие предпочитали носить ее в качестве талисмана. Те же римляне придумали ломать кость в качестве экономии: на всех не напасешься. А вообще, Wishbone Ash — это прекрасная и, к сожалению, малоизвестная рок-группа. Какие красивые песни, черт возьми! Не чета нашим грязным желаниям. https://youtu.be/NAdY1y1KgIw

7. Скрещенные пальцы

И американские колонисты, и пионеры-герои — все хоть раз скрещивали пальцы. Бывает, посмотришь в детстве «Друзей» и потом пытаешься скрючить свои вялые пальцы, потому что так сделала Фиби. Откуда взялась эта причуда, уже никто и не вспомнит. Если нужно что-то скрестить, то вспоминают христианство. Якобы во времена, когда оно было под запретом, этот знак, символизирующий, разумеется, крест, помогал христианам узнавать друг друга. Впоследствии родилось поверье, что скрещивание пальцев спасает верующих от попадания в ад. А еще позже скрещенными пальцами отгоняли злых духов, как и знаменитой «козой», которая уже полвека ассоциируется с тяжелым роком (которому, в свою очередь, как раз и приписывают связи с Сатаной и его друзьями). Есть и другая интерпретация. На Руси, например, такая комбинация пальцев издавна означает правдивость сказанных слов. Мол, клянусь, говорю правду. У датчан им скрепляют обещания (скандинавский обычай — крепить договоры и клятвы узлом). Забавно, потому что в наше время скрещенные за спиной пальцы, наоборот, снимают с тебя ответственность и делают выполнение клятвы необязательным. Какая забавная вещь получается: во Вьетнаме за такой жест тебя просто могут избить, потому что он считается неприличным. Так кому верить? В каких случаях скрещивать?

8. Плевок через плечо

Согласно народным убеждениям, у каждого из нас с правой стороны ангел-хранитель, а с левой — черт, который постоянно искушает, толкает на грехи и пакости. К тому же левая сторона также ассоциируется с неправдой, поэтому сплевывая через левое плечо, мы очищаем себя от присутствия злых сил, плюем в нечистого и намекаем черту, что вот этого делать не надо. А слюна — настоящий биоматериал, его можно даже в зельях использовать. Только нас волнует один нюанс. А разве обхарканный черт не должен нам мстить за подобное унижение? И вообще, пускать слюну через плечо не очень удобно: есть опасность запачкаться.