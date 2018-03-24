«Я в шоу — как Жириновский в политике». Беременная нижегородка рассказала о съемках в «Холостяке»

— Анжелика, не могу не спросить, тем более после съемок уже прошло время, почему все-таки ты пошла на проект, находясь в положении?

— На это было две причины. Первая — я хотела на своем примере показать, что беременность — это естественное состояние любой девушки, что в этот момент мы имеем право на участие в шоу, что беременность — это не то состояние, когда надо 9 месяцев сидеть дома и ничего не делать. Наоборот, каждая беременная девушка должна получать приятные эмоции отовсюду! А вторая причина в том, что мне нужны были эмоции гораздо сильнее, которые перекроют то, что произошло в моей жизни, мои мысли по поводу того, что я осталась одна. И эти эмоции должны были быть крайне положительными. Участие в проекте, подготовка, интервью отвлекали меня, кардинально зарядили меня энергией. Я старалась во всем находить плюсы.

— Не пожалела об этом?

— Единственное, о чем я жалею, что не сделала этого раньше.

— Как на твое решение пойти на шоу отреагировали твои близкие и знакомые?

— Удивила я многих, когда в анонсах шоу увидели меня. Даже моя двоюродная сестра не знала, хотя мы близко общаемся. Говорит, чуть тарелку с едой не выронила, когда увидела.

Многих очень рассмешило, когда я половину безработных участниц решила на завод отправить работать, чтобы они жизнь познали. Мне кажется, это самый любимый момент всех, кто смотрел первый выпуск. Мне пришло несколько сотен сообщений со всей России, люди писали, как приятно видеть в моем лице участницу «из народа», а не со сделанными губами, очередную фотомодель, участницу различных шоу и т. д. Писали, что я создана для шоу, со своими фразами я — как Жириновский в политике. Просили пойти на следующий сезон.

— Какое впечатление на тебя произвел Егор ? Каким он показался сначала? А когда вы пообщались наедине?

— Многие пишут в СМИ, что участницы знали о том, кто будет Холостяком. Откуда такая информация? Я не знала. Помню, сначала ощущение было, что Егор Крид — молоденький слишком. Не готовый к семейной жизни, не готовый сглаживать конфликты. Пообщавшись с ним, поняла, что по мышлению он старше своего возраста. Но он ставит себе рамки в общении с девушками: вот это хорошо, а вот это нехорошо. Жизнь не может быть такой категоричной. Что нам кажется важным сегодня, может быть не важным завтра. Я подписана на Егора в Instagram и до шоу он мне казался очень пафосным, привыкшим к роскошной жизни, моделям. Оказалось, что он очень ранимый, сто раз отмерит, один раз отрежет. При этом в нем сочетается такое качество, как не быть «каблуком». При всей мягкости характера, он умеет вовремя поставить на место тех девушек, кто его перебивает, настроен агрессивно и т. д.

— Тебе хотелось остаться в проекте? Почему?

— Хотелось еще остаться на 2 и 3 серию, но потом уйти. Все же прекрасно понимают, что съемки идут не час или два, а сутками. Так пишут любые программы. Конечно, в силу своего положения, физически мне нужно было бы через месяц уже быть дома, чтобы подготовиться к родам.

— Как ты оцениваешь решение Егора о твоем уходе из проекта?

— Это было очень предсказуемо. Съемки начались тогда, когда меня реально уже не пустили бы на самолет. Все верно Егор сказал, и я об этом знала. Или даже пустили бы меня, но через неделю или две нужно было бы возвращаться обратно. Я знала, на что шла. Меня это устраивало. Каждый получил то, что хотел. Я — эмоции, шоу «Холостяк» — необычную участницу.

— Было что-то во время съемок, что, на твой взгляд, важно, но осталось за кадром?

— Было. Когда я пришла и рассказала свою историю, то все девушки поддержали меня, аплодировали, говорили: какой это смелый поступок — прийти на шоу. Потом, когда я смотрела серию, то увидела, как некоторые девушки отдельно на камеру с осуждением говорят: «Зачем она пришла беременная?» Я подумала: «Бабский коллектив, нечего добавить». Причем больше всех на камеру возмущалась та, которая имеет двоих маленьких детей в 21 год и которая оставила их дома, придя на проект.

— Как твоя жизнь изменилась после съемок? Чем ты занимаешься сейчас? Как складывается личная жизнь?

— Моя жизнь как была насыщенной, так и осталась. Теперь я мама! Много времени у меня занимает эта важная роль. Я похудела на 10 кг от того веса, который у меня был до беременности. Это благодаря правильному питанию и фитнесу. Недавно купила новый автомобиль. Посетила Барселону, слетала в Милан на шопинг!

— Как думаешь, кого из девушек выберет Егор Крид?

— Думаю, что в финале останется Настя Смирнова , Аида и Соня. Кстати, Настя Смирнова — очень положительная, не такая, какой выглядит на экране.

— А кто ему точно не подходит на твой взгляд?