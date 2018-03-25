Как делать эффектные фотографии в путешествиях: советы трэвел-блогера

Согласись, в каждой поездке встречаешь такие захватывающие виды, что невозможно оторвать взгляд. Именно в такие моменты начинаешь жалеть, что не можешь заснять профессиональный и эффектный кадр. Но на самом деле необязательно получать образование фотографа, достаточно знать несколько хитростей, как делать фотографии, которые наберут много лайков и заставят пользователя нажать на заветную кнопку «подписаться».

Фотография — это творческий процесс, а творчество ничем не ограничено. Однако сразу скажу, что сейчас тревел-блогеры не так легко набирают заинтересованную аудиторию, как, скажем, года четыре тому назад. Проблема в том, что этих самых фотографирующих путешественников стало слишком много… Даже те, кто раньше выбирал совершенно другие тематики для своих страничек, сегодня уходят в travel. Высокая конкуренция не дает возможности быстро развиться молодым и начинающим фотографам, если они не вкладывают в это много денег. Поэтому вообще не советую становиться блогером, чтобы просто быть в тренде.

Хотя если ты находишь отдушину в этом деле, тебе нравится фотографировать и ты готова постоянно этим заниматься, то с удовольствием расскажу, как снимать, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

Заботься о зрителе

Фотография в плане восприятия очень многогранна, для одного минимализм — это верх искусства, а для другого — непонятное пятно на картинке… Поэтому именно зритель должен определять, красивый, качественный ли снимок получился. А для того чтобы он получился, нужна долгая практика. Видение человека развивается, как и любая другая способность.

Но в первую очередь твой контент должен быть уникальным, выделяющимся и запоминающимся. Нести свой особенный посыл, а не быть таким, как у других. Только так можно набрать аудиторию, которая будет тебя любить.

Например, @mishka.travel в своей эксклюзивной форме делает все кадры и делится полезными лайфхаками, «Петенька планетка» на своем канале показывает горькую, но все-таки правду о разных странах. Я же занял нишу семейного путешественника.

Пройдись по интересам

Выбор тематики блога напрямую зависит от того, что тебе нравится. Если это природа, значит, для основной идеи своих съемок ищи фактурные ландшафтные локации. Дожидайся безоблачных дней, но не ради снимков палящего солнца, а для того, чтобы ранним утром или вечером сфотографировать красочные рассветы и закаты. Или вообще снимай дождь и снег. Плохая погода для фотографа — это даже хорошо. Выйдет обязательно красиво и таинственно.

Нравится архитектура? Броди по городам. Плюс элементы местного колорита можно запечатлеть, делая кадры занятых своими делами жителей. Но здесь важно как можно больше обращать внимание на мелкие детали, они зачастую играют большую роль.

Найди свой идеальный ракурс

В этом деле работает только одна мотивация — кто ищет, тот всегда найдет. Бывает, что видишь перед собой не самое фотогеничное пространство, но начинаешь экспериментировать с положением съемки, перемещаться туда-сюда и рано или поздно делаешь шикарный кадр.

Вообще, интересно снять можно что угодно! Просто надо найти подход. Обычно у меня с этим возникают трудности, когда нужно сделать какую-нибудь рекламу, которая не всегда подходит под формат моего Instagram, вот тогда и проявляются настоящие креативные жилки.

Не забывай об обработке

Подготовься к тому, что ретушь может занимать очень много времени. Но она очень важна. Я обрабатываю снимки кропотливо, по одной, а не сериями. В результате на одно фото уходит от 10 минут до часа. Поэтому иногда лучше не доделывать все фотографии с поездки, а выбирать только самые-самые.

Я не стану первопроходцем, если скажу, что лучше всего обрабатывать кадры в фотошопе. Он удобен, и у него достаточно инструментов. Также пользуется популярностью у фотографов Lightroom — отличная программа для работы с большим количеством снимков.

На смартфонах фотографии можно обрабатывать через приложения VSCOcam, Snapseed и в том же Lightroom.

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Фото: Instagram, Shutterstock/VOSTOCK