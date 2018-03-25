«Писать песни — это больно»: Рита Дакота поделилась размышлениями о творчестве

Рита Дакота откровенно призналась своим фанатам, что не любит писать песни, и не станет это делать по необходимости. Артистка вообще считает, что не обязана открывать душу своим слушателям, и поэтому не часто радует их своим творчеством.

Рита Дакота заверила, что если она не хочет писать, то вряд ли кто-то сможет её заставить это сделать. Она призналась, что, возможно, это не самая лучшая черта для артиста, однако же переступить через себя она не может. Она рассказала, что пропускает через себя каждую строчку и отдает слушателям свою душу, демонстрируя переживания и проблемы. По её словам, новые песни будут создаваться только тогда, когда она будет готова снова через это пройти. «Писать песни, знаете, это не кайф. Это больно. Если кто-то когда-то бывал на сеансе настоящего такого жесткого психотерапевта, который расковыривает все твои болючие точки, порой даже те, о которых ты вообще знать не знал, а потом заставляет их прорабатывать — вот умножить это на 100 и получится процесс создания моих песен», — написала Рита.

Рита призналась, что на данный момент счастлива, поэтому ей не о чем писать, ведь практически все её треки основываются на реальных переживаниях. А поклонники, ко всему прочему, удивились такому заявлению, ведь у молодой мамы на данный момент столько проблем с ребенком, на которые она, кстати, довольно часто жалуется в Инстаграме. Фолловеры в шутку предложили ей писать песни о срывах из-за дочери, которые у нее периодически случаются. «А почему бы тебе не написать о том, какая ты плохая мать?» «Все артисты пишут, а она не может…» «Ну тогда какой ты артист?» «Рита, неужели совсем не о чем писать?»