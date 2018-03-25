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Бастиан Швайнштайгер — Ибрагимовичу: Перестань следовать за мной
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Бастиан Швайнштайгер — Ибрагимовичу: Перестань следовать за мной 

Советский спорт 25 марта 2018
«Златан, перестань следовать за мной. Сначала ты перешел в »Манчестер Юнайтед», теперь — в MLS. Добро пожаловать в MLS, мой друг!" — написал Швайнштайгер в твиттере.
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