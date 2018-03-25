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Звезда «Дома-2» впала в депрессию после резкого разрыва
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Звезда «Дома-2» впала в депрессию после резкого разрыва 

Дни.ру 25 марта 2018
Фото: Дни.ру
Участница «Дома-2» Елена Хромина больше не хочет жить. Разрыв с Саймоном Марданшиным стал для нее серьезным ударом.
Похоже, звезда впала в депрессию. Она почти не ест, и даже не видит смысла просыпаться.
"До этого я вставала раньше него, шла готовить ему завтрак. Сейчас я вообще почти не ем, потому что мне вообще ничего не интересно. Мне даже не интересно готовить", — заявила она. После того, как Саймон покинул проект, жизнь Хроминой потеряла краски.
Блондинка призналась, что постоянно ищет агрессивного бойфренда взглядом. Похоже, она думал, что без него будет только лучше, но все оказалось совсем наоборот. «Нашла пару забытых вещей его, иногда надеваю… Я сейчас заплачу», — сказала она сквозь слезы в беседе с корреспондентом издания Dom2Life.ru.
Единственное, о чем теперь мечтает Хромина — встреча с Марданшиным. Она надеется, что отношения удастся возобновить. Звезда хочет, чтобы он вернулся на проект.
"Я ловлю себя на мысли, что это болезнь. Это как зависимость. Наркозависимость. Ты понимаешь, что тебе нельзя, но ты очень хочешь", — добавила Хромина.
Напомним, что Саймон покинул проект со скандалом. Его выгнали за избиение Елены.
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