Американец сделал ракету и полетел на ней в космос

Американец Майк Хьюз твердо верит в то, что Земля на самом деле плоская. Чтобы убедиться в своей правоте самому и доказать другим, он сделал ракету, на которой планировал улететь в космос и взглянуть на планету с космической высоты. О его приключениях сообщает американское издание The Independent.

Майк Хьюз, которому, к слову, 61 год, несколько месяцев строил в своем гараже космическую ракету. Когда она была готова, мужчина взлетел на ней на высоту около 570 метров. Как полагает Майк, максимальная скорость, которую ему удалось достичь, составила примерно 560 километров в час.

Затем ракета начала падать, и даже два парашюта не смягчили падение. Но несмотря на жесткое приземление, Майк Хьюз не жалуется на самочувствие и не обращает внимания на боли в спине.

Как передает The Independent, Майк Хьюз все еще считает, что Земля по форме напоминает фрисби, однако не уверен в этом на сто процентов, поэтому и хочет подняться в космос. Просто посмотреть.