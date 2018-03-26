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Американец сделал ракету и полетел на ней в космос
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Американец сделал ракету и полетел на ней в космос 

Рамблер 26 марта 2018
Американец Майк Хьюз твердо верит в то, что Земля на самом деле плоская. Чтобы убедиться в своей правоте самому и доказать другим, он сделал ракету, на которой планировал улететь в космос и взглянуть на планету с космической высоты. О его приключениях сообщает американское издание The Independent.
Майк Хьюз, которому, к слову, 61 год, несколько месяцев строил в своем гараже космическую ракету. Когда она была готова, мужчина взлетел на ней на высоту около 570 метров. Как полагает Майк, максимальная скорость, которую ему удалось достичь, составила примерно 560 километров в час.
Затем ракета начала падать, и даже два парашюта не смягчили падение. Но несмотря на жесткое приземление, Майк Хьюз не жалуется на самочувствие и не обращает внимания на боли в спине.
Как передает The Independent, Майк Хьюз все еще считает, что Земля по форме напоминает фрисби, однако не уверен в этом на сто процентов, поэтому и хочет подняться в космос. Просто посмотреть.
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