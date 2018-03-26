Ненависть по понедельникам: начальник шлагбаума

Сегодня мы поговорим о людях, которые не сумели добиться больших высот, но в тот же момент наделены некоторыми совсем незначительными властными полномочиями на месте работы. Они чувствуют себя королями положения, а некоторым из них кажется, что этой властью их наделил не работодатель и трудовой договор, где прописаны их обязанности, а сам Господь, и эти сотрудники считают себя наместниками Бога на земле. Как бы там ни было, нереализованные амбиции, низкая самооценка и немного власти превращаются в гремучую смесь, из-за которой человек ощущает себя как минимум лордом-командующим Черного замка. Мы же привыкли называть этих людей «начальником шлагбаума». Вообще, феномен начальника шлагбаума подразумевает, что «маленький» человек, наделенный даже небольшой властью, в один момент осознает свое «высокое» положение и начинает общаться с окружающими так, будто он представляет высшую форму жизни, которая вынуждена контактировать с низшей.

Охранники

Начнем мы с охранников, которые забывают, что являются сотрудниками ЧОПа, и начинают вести себя как личные телохранители президента. Торговый центр, в котором они работают — это Белый дом; все посетители — потенциальные террористы, которые хотят нарушить мирный уклад жизни простых добропорядочных граждан. Рамки металлоискателей и проверка сумок на входе — это адекватные меры, но порой эти люди заходят слишком далеко. Есть такие «ответственные» работники, которые считают необходимым провести личный досмотр, и особо подозрительными личностями им всегда кажутся девушки — просто удивительное совпадение. Они с особой тщательностью изучают содержимое сумки, задавая сопутствующие вопросы и получая логичные ответы: — Это что? — Кошелек. — Это что? — Зонт. — А это? — Яблоко… Не найдя ничего подозрительного, они с тем же серьезным видом приступают к досмотру следующего человека. Очень серьезная работа у ребят.

Вахтеры

Ты помнишь знаменитую сцену из «Властелина колец», где Гэндальф бьётся против Балрога и говорит эпическую фразу, которую знает сегодня практически каждый: «Ты не пройдешь!». Восхищение и трепет — иначе этот великий момент кинематографа не описать. Но перед мощью вахтерши, а их тысячи в нашей стране, белый маг — ничто. Ты когда-нибудь пытался пройти в общежитие, в котором на входе сидит бабуля-вахтерша, без пропуска? Говорят, что легче забраться в здание через вентиляцию, чем преодолеть эту преграду.

Представь, если бы Министерство обороны поставило этих бабушек охранять границы, и наступает армия врага: «Милок, пропуск покажи». А его нет. И поверь, даже танки не сдвинут этого блюстителя порядка с места. Но порой может возникнуть острая необходимость в том, чтобы попасть в какой-либо объект, который, если честно, не имеет особой важности. И если на твоем пути встретится вахтерша-агрессор, то ты познаешь всю палитру человеческого твердолобия и нежелания помочь ближнему. Принести заболевшей подруге лекарство станет непосильно задачей, потому что «не положено»; зайти на две минуты, чтобы забрать важные документы, также не выйдет. В определенный момент генерал калитки начинает думать, что его обязанности выходят за рамки контрольно-пропускных функций, и он наделяет себя правами надсмотрщика: может избирательно пропускать или же не пропускать людей, упиваясь властью и чаем в своей каморке. Но есть и приятные исключения. Порой вежливая просьба пройти в подъезд, так как на этаже живет друг, удовлетворяется, и вслед ты слышишь не менее эпичное: «Бегите, глупцы!».

Бюрократы

Приходишь ты в МФЦ, чтобы получить «Очень важную справку». Дама, сидящая на той стороне окошка, дает огромный перечень менее важных, но необходимых документов, которые нужно собрать. И ты приступаешь к квесту. Бюрократическая машина запустилась, бег из одного учреждения к другому окончился успехом, и вот, ты приносишь кипу документов, готов получить справку, но эта же дама заявляет: «Перерыв». На все возражения о том, что он закончился полчаса назад, получаешь один ответ: «Ну так иди и сделай работу за меня! Вас много, а я одна!». И если тебе в голову придет сказать фразу: «Это же ваша работа», то в ответ, скорее всего, услышишь что-то вроде:

«Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил в мою работу лезть? Ты, засранец, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй поучить меня! Я сама тебя научу, как надо работать! Ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Я заполню бланки на тебя и на всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда! Ты говно, ЖОПА!».

Ты возвращаешься после того, как она допила кофе и обсудила последние похождения своей соседки, передаешь кипу документов и выясняется, что там не хватает каких-то бумажек. Нет, ты не виноват — просто нерадивая сотрудница забыла их упомянуть. В тебе вспыхивает огонь справедливости, ты указываешь на ее промах. Сперва эта женщина снимет очки, затем оценочным взглядом осмотрит все твое естество, выискивая недостатки, и лишь после этого ты услышишь: «Я здесь закон! Ты пришел сюда поскандалить, юнец? Хочешь добывать по справке в неделю? Я тебе это устрою! Так тебе нужна эта справка или нет?». Как правило, доказать этим людям что-либо невозможно, видимо работа оказывает свое влияние на личность. Они прекрасно понимают, что от их действий частично зависит успех того или иного начинания, и порой пользуются этой властью. Попадаются и порядочные люди, с которыми приятно работать. Но не стоит вступать в конфликт при любом случае, ведь и этих персон тоже можно понять. Будь умнее и угости даму шоколадкой. Для тебя мелочь — для нее знак внимания, который значительно ускорит процесс и избавит тебя от лишней волокиты. Ненависть по понедельникам: ограниченные люди со стереотипным мышлением

Сержанты ППС С этими ребятами все еще сложнее, ведь их властью наделило государство. Задержать, досмотреть — они имеют право на это, и это право дает им закон. Печально, когда на службу поступают «обиженные» парни, которых унижали и гнобили в былые времена. Работая в органах, они вымещают всю злобу и агрессию на других людях — дай только повод. Сотрудники прекрасно понимают, что закон на их стороне, и порой превышают свои полномочия, создавая надуманные поводы для задержания. Они разговаривают с гражданами, как надменный, хамоватый начальник с подчиненными, которые плохо выполнили свою работу — крайне пренебрежительно. Чувство собственного достоинства в эти моменты зашкаливает, и, упиваясь властью, они ведут себя подобным образом каждый раз, одевая форму. К сожалению или к счастью, многие вопросы можно решить небольшим «пожертвованием», на которое служители закона очень рассчитывают.

Ненависть по понедельникам: четкие пацаны

Фейсконтроль в клубах

Обычно на входе в такие заведения, как клубы и бары, стоят серьезные ребята в черных обтягивающих майках, которые, окинув тебя взглядом, решают, проходишь ты в клуб или нет. Где-то работа охраны строго регламентирована, и эти люди скорее внушают спокойствие, а не тревогу. Но некоторые заведения пренебрегают услугами профессионалов и платят простым парням, у которых вместо кулаков кувалды, за то, чтобы те присматривали за порядком и не пропускали кого попало.

Причем в категорию «кто попало» может попасть ухоженный парень в костюме просто потому, что не понравился. К сожалению, иной властью эти ребята не обладают, поэтому выжимают все из возможности использовать свои полномочия.