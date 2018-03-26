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Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
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Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире 

Trendymen 26 марта 2018
Фото: trendymen
Очаровательная Келли Брук стала самой красивой девушкой мира — так говорят ученые. Исследователи из Университета Техаса потратили целых два года на поиски идеальной женской фигуры и выяснили, что она выглядит именно так.
Ученые проверили несколько параметров, в том числе рост, вес, длину волос и форму лица. Внезапно выяснилось: фигура, которую большинство женщин считает «полноватой», привлекает мужчин больше прочих.
trendymen
Келли Брук естественна по-настоящему и совершенна до идеала
— Говард Митенс, автор исследования.
Никаких пластических операций Келли не делала. Тем не менее, ее тело и в самом деле выглядит здорово: девушка буквально пышет здоровьем.
trendymen
Притом, сама Келли неоднократно признавалась в интервью, что в детстве ее травили за лишний вес. Ну и кто теперь прав?
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