Дайджест Mojo Media #44

В первую очередь понедельник — это дайджест Mojo Media, а уже потом — работа, начало недели, день, когда лучше не рождаться. Дайджест Mojo Media — это приятный взгляд в прошлое, возможность наверстать упущенное и еще один способ приятно провести время. Два журнала — BroDude и Heroine, 4 подкаста — вот то, чем мы радуем тебя каждую неделю.

BroDude

Кодзима-гений: Для одних эта фраза — не больше чем мем, для других — прописная истина. Теодор Седин попытался разобраться, за что весь мир так любит нестареющего кудесника игровой индустрии.

Как стать человеком, который испортит любую поездку: Этих людей даже в ад не пускают: настолько они отвратительны. И само собой, мы написали эту подробную инструкцию для того, чтобы ты вел себя в поездке с точностью до наоборот. Ведь самое плохое, что ты можешь сделать — испортить людям отдых.

5 женщин, с которыми лучше не заниматься сексом: «Тусовочное животное», «золотоискательница» — кто они? Это те типы женщин, которых стоит избегать. Особенно если тебе кроме секса ничего не нужно. Запоминай, чтобы выйти сухим из ливня женских грез и не вляпаться во что-то влажное и засасывающее. 8 сумасшедших суеверий, из-за которых ты выглядишь нелепо: Отбив костяшки пальцев, захаркав собственные плечи и уничтожив всех ведьм в округе, мы поняли, что вера в приметы ничего хорошего не приносит. А если изучить историю возникновения приметы и включить логику, то можно испытать испанский стыд за то, что ты их когда-то соблюдал. В это статье мы делимся наблюдениями и призываем к здравому смыслу. Но решать, как всегда, тебе.

5 интригующих гипотез и теорий о том, как устроен мир: Статьи Леонида Новака появляются в нашем журнале все реже и реже, но они становятся только интереснее. На этот раз Леня затронул науку — единственную сферу человеческой жизни, которая еще не опошлена и продолжает тянуть несносное вперед. Эти теории помогут тебе блеснуть умищем перед друзьями, подругами и коллегами.

Как пережить плохой день: Нам всем необходима эта статья — особенно тем, у кого каждый день плохой. Но Родион Махов нас всех спасет, даже если весь остальной мир против нас. Почему одни люди удачливее других: Жизнь лишена баланса и справедливости. Поэтому одним достается все, а другим — ничего. Нормально ли это? Если посмотреть на причины происходящего, то да. Давай изучим их, чтобы стать удачливее. 6 профессий, которые очень вредны для здоровья: Как ни странно, но здесь не будет контрактников и добытчиков урана. Потому что в самом тихом и спокойном ремесле таится дьявол, геморрой и нервный срыв.

Heroine

5 научных фактов о случайном сексе: Все, что нужно знать, прежде чем пускаться во все тяжкие, изложено в этой статье. И наука здесь служит не оправданием, а грамотным объяснением того, что происходит каждый день.

От мигрантки к миллионерше: история женщины, построившей бьюти-индустрию: Имя Элен Рубинштейн в наши дни помнят немногие. Однако эту хрупкую иммигрантку называли не иначе как «женщина, изобретшая красоту». Прочитай интересный материал про ту, которая сделала бьюти-индустрию такой, какой мы ее знаем.

Что происходит с твоим телом, если ты регулярно мастурбируешь: Фактически эта статья объясняет, почему самоудовлетворение — это очень хорошо и полезно. Как говорится, мастурбируйте с нами, мастурбируйте, как мы, мастурбируйте лучше нас. И регулярно. 11 вещей, которые нужно сделать в новом городе: Как прочувствовать дух города, понять, что скрывается за фасадами? Экскурсии по достопримечательностям не хватит — нужно, вооружившись любопытством, самой заглянуть в душу «бессветного урбана» и посмотреть, как там красиво.

Подкасты

«Работником месяца» в этот раз был самый настоящий телепродюсер. На самом деле, представления об их обязанностях отличаются от реальности, что можно понять по ее рассказу. О том, как общаться с людьми, как уговаривать их прийти на съемку и как не сойти с ума от освещения авиакатастроф и убийств, а также море историй из практики в новом выпуске.

Кажется, шоу «Ребята, мы потрахались» можно смело переименовывать в «Ребята, я во френдзоне». Настолько часто эта тема звучит в эфире. Ну что тут скажешь — френдзона она и есть френдзона. Ребята пытаются помочь.

А в «Диких утках» звучали действительно дикие истории от гражданина, который продал X-Box, чтобы сделать предложение девушке. Слушай подкаст, чтобы понять, как можно было совершить настолько гнусный поступок.

И наконец всеми любимое шоу «Мы в этом живем». Настроение в эфире царило понурое, ребята жаловались на жизнь, обсуждали гигантского крокодила, общественные туалеты, дорожную яму, из которой можно есть, и истории от Пашки.