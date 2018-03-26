Димитриев: Я не верю украинцам, которые рассказывают про свой патриотизм

Результаты социологии ясно показывают: свою страну и государство они ненавидят. Во-первых, хотят свалить, во-вторых поддержка любых институтов государства минимальна. Верховная Рада , президент, премьер-министр, милиция — у этих товарищей антирейтинг в разы больше рейтинга. Можно сказать, что именно ненависть главный политический мотив гражданина Украины: голосовать он приходит не за, а против кого-то. Да и общественная практика подтверждает: с каждым годом все хуже, «вторая Франция» 91-го года сегодня проигрывает экономическое соревнование Папуа-Новой Гвинее. Чего ее любить?

Но вы начнете мне перечить: вот, мол, это же их родина, они ее любят, пусть она и нищая и убогая. Вот ведь сами говорят, хотим быть независимыми-незалэжными. Почему ты это отрицаешь? Ну и пусть себе сами живут.

Нет! Не пусть! Запомните: у людей нет своего мнения! В большинстве своем они говорят то «что принято». Принято говорить «Я живу на Украине, значит я — украинец». Еще двадцать пять лет назад было принято говорить «Моя родина — СССР» и это говорили те же люди. Принято отвечать в опросах «родной язык — украинский» и пишут это. Хотя слышали украинский язык первый раз в школе, а последний на Привозе в овощном ряду. Но вроде ж «родной» нужно писать украинский. Ведь так положено?

Это вот «так положено» это и есть «дискурсивное поле», про которое я вам уже писал. Это такой набор определений, навязанных обществу, общепринятый терминологический аппарат. Иногда он совсем не соответствует тому, что реально человек думает и какие убеждения имеет. Что в детстве просыпался по воскресеньям, чтоб посмотреть «Служу Советскому Союзу», в валентинке цитировал поэтов серебряного века. Слушал Цоя и смотрел «Брат 2». В пионерлагере вместе с пацанами из Челябинска мазал девок пастой, и между всеми вами не было никакой разницы.

Самому в этих простых вещах сложно разобраться. Особенно если тебя с детства дурят взрослые и ограничивают в развитии учебными планами.

Сказали, что ты с этими челябинцами разной породы. И ты всю жизнь ищешь чем именно вы отличаетесь. А с галичанами вы один народ. Приезжаешь о Львов, а что-то тут не то.

Помните, как в сказке, детенышу лебедя сказали, что он утка и бедняга считал, что он некрасивый утенок. Так бы и мучился, если б не узнал, что он лебедь.

А представьте себе, что его «змалочку» (сызмальства — ред.) убеждают, что лебеди — страшные кровожадные чудовища, высоко летают и бомбят Алеппо. А потом смотрят на него подозрительно и спрашивают: «А не лебедь ли ты случайно? Что-то у тебя больно шея длинная!» «Нет! — кричит Гадкий утенок. — Я не лебедь! Я их ненавижу. Они мне всю жизнь испортили»

Представляете, сколько внутренних конфликтов и психических расстройств может появиться всего только по одной причине — подмены идентичности. Человек мечется и ищет себя всю жизнь. Ну в первую очередь это касается людей, которые планируют реализоваться в общественной жизни. Представляете каково им? Видеть что твоя страна — г…о, но неизбежно быть ее патриотом. Потому что стыдно патриотом не быть. Как? Ты не любишь таких, как ты? Не любишь своих родных? Не любишь себя? Тут либо нужно надевать балаклаву и водить марши по улицам, заглушая лишние мысли, либо уезжать, наверное, в Европу.

Возвращаясь к дискурсивному полю. Чтоб вы яснее понимали что это: на Украине используется эвфемизм «русскоязычные» для наименования половины населения страны. Не русские, потому что русские по-украински — «россияне», а россияне это граждане Российской Федерации, а они не граждане РФ, а граждане Украины и значит украинцы. Оп-па! Нет таких людей «русскоязычных», есть плохие украинцы. Гадкие утята. Как человеку идентифицировать себя, если для этого нет слова, кроме как «украинец»?

Так не только с идентичностью, но и с политикой, экономикой, с половой принадлежностью. Вашим взглядам просто нет названия. Выберите из того, что есть. Вы женщина? Вам сюда — бороться с харрасментом. Как не хотите бороться? Стыдно, дамочка, стыдно!

Строят эти поля системно, много лет. В них растут журналисты и блогеры, появляются свои авторитеты. В какой-то момент вы замечаете, что целые поколения говорят на непонятном вам языке. И это дорогие россияне, касается далеко не только Украины.