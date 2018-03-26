Надежда Мейхер-Грановская: Если хотите заработать депрессию, сядьте на диету

Надежда Мейхер-Грановская поделилась с Sobesednik.ru впечатлениями от съемок в мелодраме.

На экраны выходит мелодрама Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды», главную роль в которой исполнила бывшая солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская. 35-летней певице пришлось перевоплотиться в образ 50-летней женщины, с чем она успешно справилась. Это был первый опыт Надежды в большом кино. Впечатлениями от работы она поделилась с Sobesednik.ru.

— Участие в сериале «Ничто не случается дважды» — ваш первый опыт в кинематографе. И как вам?

— Это удивительный опыт и эксперимент, возможность окунуться в другой мир. Когда я пою на сцене, я стараюсь никогда не играть, а именно доставать из себя живые эмоции: то, что во мне болит, или то, что радует. Я все переживаю по-настоящему. Когда я искренна и честна с собой, тогда я конечно же честна со зрителем, и это, наверное, единственное, что перекликается с кино. Я согласна со Станиславским, что нужно вживаться в предлагаемые обстоятельства, что я и пыталась делать на съемочной площадке. Режиссер Оксана Байрак запретила мне ходить на какие-то курсы актерского мастерства, она сказала: «Ты должна быть пластилином, а на съемочной площадке я тебе подскажу».

— Кто занимается вашими детьми, пока вы на работе?

— Моя мама и няня. Дети меня радуют каждым своим шагом, словом, поступком, я наблюдаю за ними, вижу, как они меняются, развиваются. Игорь увлекается плаванием и восточными единоборствами, киберспортом и сейчас как раз в таком состоянии поиска своей профессии — ему уже 15 лет. Анечке исполняется 6, она занимается балетом, рисует, пока ее тянет в творческое направление, причем я ничего специально для этого не делала, ее вдохновляли мультики про балерин, ну и просто в ребенке открываются какие-то гены, а у нас они с двух сторон: у Миши (муж Надежды — российский бизнесмен Михаил Уржумцев , отец ее двоих младших детей. — Ред.) творческая семья, папа с мамой — актеры. А в Марийке, которой 2,5 года, пока чего-то такого ярко выраженного не вижу, кроме мощного характера.

— Многие красивые женщины, у которых есть успешный муж и дети, предпочитают быть домохозяйками и не работать. Вы не из их числа. Зачем вам нужны все эти танцы, сериалы? Не хватает денег или скучно дома сидеть?

— Вы знаете, ни то ни другое. Вообще странно задавать подобный вопрос человеку, который с детства трудился над собой и занимался своим творческим ростом. Я никогда не гналась за популярностью, а именно хотела развивать себя на сцене, сначала как танцор, потом как исполнитель. Я никогда в жизни не стремилась выйти замуж, для меня это было в самую последнюю очередь. И я не считаю себя красавицей, никогда не делала акцент на красоте. Конечно, для меня важно быть женственной, а все регалии, которые мне приписывали, это исключительно видение журналистов, и оно может меняться.

— Сейчас в России обсуждается законопроект, который приравняет гражданский брак к официальному. Вы тоже были гражданской женой. Как считаете, это справедливо, когда мужчина живет полноценной семейной жизнью, но при этом не хочет связывать себя обязательствами?

— Мне лично очень сложно ответить на этот вопрос. Я считаю, что, когда самостоятельно зарабатываешь себе на жизнь и стремишься к этому, ты не зависишь от каких-то законов и общественного мнения. Я жила и в гражданском браке, и официально и могу сказать, что, даже если мне придется разойтись, мы с мужем просто договоримся, как быть, потому что для меня в первую очередь важно, как чувствуют себя дети.

— Однажды вы сказали, что вам не нужны диеты. Если женщина любит себя и живет в гармонии со своим внутренним миром, она будет иметь «правильный» вес и прекрасную внешность.

— Действительно, я никогда не придерживалась диеты, ибо считаю ее абсолютно непродуктивным процессом. Если вы хотите себе заработать депрессию, сядьте на диету.

Три жизненных правила от Надежды

Плохой погоды не бывает. Когда мы научимся воспринимать мир целостно, отпадет желание портить себе настроение.

Не нужно жить прошлым и держать его за хвост, как и не стоит уповать на будущее. Есть реальная жизнь здесь и сейчас. Только так можно прочувствовать вкус жизни.

Специально не насиловать себя, чтобы быть бодрым и счастливым. Мы можем себе позволить быть грустным и несчастным. В конце концов, это наша жизнь — и нам решать, что мы чувствуем в данную минуту.