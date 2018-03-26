6 минутных привычек, которые помогут взбодриться

Одна из главных загадок человечества в том, что по непонятной причине работать в первый день после выходных тяжелее, чем во все остальные.

То, что до следующей пятницы еще целая вечность, сильно понижает боевой дух. А если накануне была веселая вечеринка, то ситуация еще грустнее.

Чтобы совершать трудовые подвиги, мы пускаем в ход тяжелую артиллерию — холодный душ с утра и литры кофе. Но что делать, если и после этого голова продолжает неумолимо клониться вниз, а глаза — закрываться?

Выход есть, и, чтобы открылось второе дыхание, необязательно принимать запрещенные препараты — достаточно взглянуть на наши подсказки.

Выпей воды

Ни сок, ни кофе, ни лимонад, а именно воду. Ты, наверняка, слышал о том, что человеку нужно выпивать каждый день около двух литров простой воды. Но подходящего повода начать следовать этому правилу все как-то не было. Пусть он появится сегодня.

Потому что за регулярный стакан Н2O ты получишь от благодарного организма целую гору бонусов: энергию, концентрацию, повышение настроения и снижение головной боли. Чтобы новая привычка стала нормой, держи на рабочем месте бутылку, взгляд на которую напомнит о необходимости сделать глоток. Вариант для самых забывчивых — установить на телефон специальное приложение с напоминанием.

2. Помассируй уши Один из главных героев французской комедии «1+1» был просто в восторге от массажа ушей и убедил в его магическом эффекте своего друга. Но они были далеко не первыми. Древние китайцы уже давным-давно нашли на ушах больше сотни точек, связанных с работой внутренних органов.

Вдаваться в подробности не будем, просто скажем, что даже минутные манипуляции с ушами (подергать, растереть, помять) не только заставят их гореть, но и помогут взбодриться всему организму. Только не переусердствуй — оторвать вряд ли получится, но лучше не рискуй.

3. Съешь дольку черного шоколада

Из тысяч видов шоколадных батончиков, плиток и конфет у тебя, наверняка, есть любимый. Хорошо, если это окажется горький шоколад с максимальным содержанием какао. А если нет? То тогда о твоих предпочтениях поговорим позже, а пока — о пользе.

Когда до или после обеда почувствуешь, что твоя батарейка начинает садиться — значит, настало время для дольки черного шоколада. Он не только тонизирует не хуже чашки кофе, но и, по словам ученых, усваивается мужчинами лучше, чем женщинами. Японцы утверждают, что 50 граммов этого лакомства станут отличной профилактикой болезней желудка и сердца, а также рака. Главное, не увлекайся — сахар там все-таки есть.

4. Сделай разминку

У тебя есть отличная отговорка, чтобы не делать спортивные упражнения на работе — ты в костюме, все смотрят, да и времени нет. Но мы и не настаиваем на планке и отжиманиях.

Чтобы после долгой умственной работы устроить себе «перезагрузку», достаточно за минуту выполнить программу минимум — сделай вращения головой, наклонись в разные стороны и заверши все скруткой. Теперь снова можно занять статичное положение.

5. Вдох и выдох

Мы знаем, что ты занимаешься этим без остановки. Но, чтобы взбодриться, предлагаем сделать это осознанно. Потому что дыхательная гимнастика помогает не только беременным женщинам, но и уставшим мужчинам.

Если тебе трудно сосредоточиться, ничего не хочется делать или, наоборот, одолело сильное желание кому-то что-то громко доказать — самое время сделать паузу. Вместо того чтобы кушать твикс, лучше закрой на минуту глаза, сделай глубокий вдох и медленно выдохни. Или так — вдох на счет четыре, задержи дыхание на две секунды, выдохни, считая до четырех. Снова задержи дыхание и повтори. Мир после этого лучше не станет, но, по крайней мере, не будет так раздражать.

6. Дай отдохнуть глазам

Иногда, чтобы взбодриться, достаточно переключить внимание всего на минуту. Это не значит, что нужно сразу доставать телефон и уходить в социальные сети на полчаса.

Лучше умойся и сделай гимнастику для глаз, которой тебя учили в начальной школе (взрослым она тоже помогает). Поморгай, подними взгляд вверх, а потом опусти. Поводи зрачками из стороны в сторону и по кругу. Вот увидишь — после этого ты будешь смотреть на свои задачи совершенно свежим взглядом!