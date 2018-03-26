9 способов увернуться от нежелательного поцелуя

Кто не бывал в такой ситуации: рассказываешь знакомому парню, как прошли выходные, а он вдруг лезет с поцелуем, хотя тебе это совсем не нужно. Есть лишь несколько секунд, чтобы принять решение. Ты уклоняешься так же ловко, как профессиональный боксер? Или замираешь и просто позволяешь этому случиться, чтобы не показаться грубой? Даже если все это не про тебя, не обольщайся, нежеланный поцелуй может настигнуть где угодно. Чтобы избежать неловкости и сохранить свою неприкосновенность, лучше заранее запастись планом. Прежде чем углубиться в тактику избегания поцелуя, я хочу напомнить, что ты имеешь полное право распоряжаться своим телом и не приносить его в угоду чужим романтическим порывам. Вот несколько способов тактично уйти от поцелуя.

1. Держи дистанцию

Когда дело доходит до нежелательных поцелуев, все дело в соблюдении дистанции. Убедись, что ты на безопасном расстоянии от собеседника. Старайся не позволять нарушать твое личное пространство. Это усложнит его попытку и даст тебе больше времени для маневра.

2. Покашляй

Неожиданный приступ старческого кашля отобьет у парня желание обмениваться бактериями. Потренируйся дома изображать першение в горле и с досадой произносить фразу: «Проклятый туберкулез». Даже если парень отчаянный и решит рискнуть, всегда можешь сказать, что заботишься о его здоровье и не хочешь заражать.

3. Обними его Иногда поцелуй застает врасплох и не дает времени отстраниться. В таком случае попробуй перевести все в объятия. Да, возможно, это тоже не то, что ты хотела, но все же лучше, чем поцелуй. Просто отодвинь голову в сторону и обними парня, а затем отойди в сторону.

4. Сделай вид, что у тебя вибрирует телефон

Это может выглядеть слишком очевидным, но даст тебе время отступить. Если парень поймет этот жест, то сам не будет предпринимать дальнейших попыток нарушить твое пространство. В любом случае это проще выяснений, почему тебе неприятна его близость.

5. Отвлекись

Долгий взгляд в упор — явный знак, что парень готов пойти на сближение, а для тебя настало время превентивных мер. Посмотри ему через плечо и сделай вид, что увидела что-то странное или встретила знакомого. Когда он обернется на твой возглас, отодвинься, смени тему и настроение беседы.

6. Уходи быстро

Поскольку лучший способ не испытывать неловкости в ситуации с нежелательным поцелуем — не допустить ее, избегай типичных моментов, которые могут нести романтическую окраску. В конце свидания не задерживайся при прощании. Поблагодари парня за встречу и постарайся скорее уйти. Красиво покинуть неприятную встречу помогут наши правила побега с неудачного свидания.

7. Урони что-нибудь

Если он уже перешел к поцелую, резко урони что-нибудь. Кто-то наклонится поднимать, и между вами образуется спасительное пространство. Чтобы предотвратить поцелуй, иногда достаточно просто разрушить момент, а для этого подойдет любая неожиданность. Главное, следи, чтобы вы не склонились над упавшей вещью, стукаясь головами как в кино, а то сама понимаешь, к чему все это идет.

8. Скажи, что у него ресница на щеке

Еще одна возможность выиграть время, когда сближение неминуемо. Притворись, что убрала ресницу с его щеки, а затем отступи в сторону. Момент довольно интимный, но все равно у тебя есть шанс сделать вид, что не поняла его намерений, и сбить романтический настрой.

9. Подставь щеку

Недавно Кэти Перри преподала лучший мастер-класс по внезапным поцелуям в одном из выпусков шоу American Idol. Один из участников признался, что никогда не целовался с девушкой, певица предложила, чтобы он поцеловал ее хотя бы в щеку. После первого робкого чмока Кэти попросила сделать это еще раз и внезапно подставила губы. Правда, это скорее о том, как добиться поцелуя, а не уйти от него, хотя такой фокус подойдет в обоих случаях. Ловкости Кэти в этой ситуации стоит только позавидовать. Внезапный поцелуй — одна из самых неловких ситуаций на свидании, но это не значит, что ты не должна ему сопротивляться. Если человек отказывается понимать намеки, не стесняйся быть прямой.