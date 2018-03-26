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Канье Уэст посвятил песню своей маме
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Канье Уэст посвятил песню своей маме 

Журнал ОК! 20 часов назад
Рэппер Канье Уэст не выпускал новые песни три года, но теперь у фанатов есть повод для радости. Сначала хип-хоп-исполнителя часто замечали в студии звукозаписи, а две неделе назад в Сети опубликовали два новых трека певца. Сегодня интернет-сообщество смогло послушать третью композицию. Песня называется Southside Serenade (Южная Серенада). Фанаты быстро предположили, что трек посвящен маме рэппера, которой не стало в 2007 году.
«Я снова думаю о тебе. Прокручиваю в голове все наши диалоги и будто смотрюсь в зеркало. Ты моя единственная и неповторимая, с тех пор, как ты ушла, южная серенада», — приводит издание Peopletalk цитату из композиции.
Напомним, что 24 марта Канье Уэст вместе с семьей участвовал в шествии в поддержку ограничения оборота оружия в США.
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