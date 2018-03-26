Канье Уэст посвятил песню своей маме

Рэппер Канье Уэст не выпускал новые песни три года, но теперь у фанатов есть повод для радости. Сначала хип-хоп-исполнителя часто замечали в студии звукозаписи, а две неделе назад в Сети опубликовали два новых трека певца. Сегодня интернет-сообщество смогло послушать третью композицию. Песня называется Southside Serenade (Южная Серенада). Фанаты быстро предположили, что трек посвящен маме рэппера, которой не стало в 2007 году.

«Я снова думаю о тебе. Прокручиваю в голове все наши диалоги и будто смотрюсь в зеркало. Ты моя единственная и неповторимая, с тех пор, как ты ушла, южная серенада», — приводит издание Peopletalk цитату из композиции.

Напомним, что 24 марта Канье Уэст вместе с семьей участвовал в шествии в поддержку ограничения оборота оружия в США.