2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Сегодня звезды поздравляли Иосифа Пригожина, Сергея Лазарева и напоминали о детях-аутистах. «2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме. В наше время расстройства аутистического спектра есть у 1% детей, то есть у каждого сотого ребенка. Эти дети нуждаются в нашей поддержке. Вы тоже можете помочь и поддержать фонд „Выход“, который занимается решением проблем аутизма в России», — написал Иван Ургант. Яна Рудковская и Наталья Водянова что-то замышляют: «С Натулей штормим над новыми проектами для @nakedheartfoundation».
Анна Седокова решила приучать сына к классике: «Говорят, что малышам нужно с маленького возраста включать классическую музыку», — поделилась она. Хайди Клум путешествует с детьми в Китае.
Ксения Бородина опубликовала милое видео с дочкой: «Могу часами ее слушать! Ходячий прикол))».
Игорь Николаев тоже в восторге от дочки: «Я ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ!) Ника тоже! Серый апрельский снежок полон сюрпризов».
Виктория Бекхэм гордится сыном Ромео:
Нюша показала полное умиротворения видео:
А Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина рассказали о том, как будущий глава семейства сделал предложение певице: «Утром 2 апреля 2014 года, ровно 4 года назад, мы с Полюшкой @gagara1987 вышли из одного парижского отеля и отправились гулять. Плохо помню себя от волнения. Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери … или может башня Эйфелева … но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост „всех влюбленных“ с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь! Через пару минут после того, как был сделан этот снимок, я сделал Поле предложение. Мы сидели на мосту, прямо на досках, и я срывающимся голосом, заикаясь, сказал совершенно не то, что заранее про себя миллион раз репетировал. Но каким-то чудом Поля меня поняла и сказала ДА, улыбаясь до ушей … прям как я сейчас, вспоминая тот день:))) это был один из самых счастливых дней моей жизни!»
Фото: instagram