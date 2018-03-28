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27 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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27 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Passion.ru 17 часов назад
Фото: Passion.ru
В этот вторник, накануне дня траура, звезды участвуют в флешмобе памяти, публикуя снимки и видеоролики под тегом #кемеровомыстобой.
«Уверен в одном, пока не появится культура ответственности, пока не прекратят давать взятки берущим, а берущие брать у дающих, так и будем зажигать свечи время от времени. Разгильдяйство и попустительство, мне кажется, у многих уже в крови. Аварийных объектов в каждом городе хватает, и ни у кого не возникает желание задуматься, пока что-то страшное не произойдет. Сегодняшняя трагедия должна стать последней каплей и поводом для всех жителей нашей страны провести проверку, и не только в общественных местах, но и в жилых комплексах, и по факту нарушения аннулировать все разрешения выданных неправомерно. ОБЖ должно исходить от каждого гражданина. Это наши с вами жизни и жизни наших детей. Мы все время виним в наших бедах кого угодно, только не себя», — написал Иосиф Пригожин.
Елена Малышева опубликовала видеоколлаж, в котором поучаствовали ее коллеги.
Она лично выехала в Кемерово, чтобы ознакомиться с ситуацией.
Чтобы наш отчет не оказался совсем грустным, публикуем милые снимки, которыми поделились Екатерина Вилкова (у ее дочки выпал первый зуб), Кети Топурии (ее дочь трогательно занимается уроками) и Ферги (ее сынишка стал Гарри Поттером в честь дня ее рождения).
Фото: instagram
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