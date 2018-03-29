28 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

В эту среду, день траура, звезды прощались не только с жертвами пожара в Кемерово. Александр Олешко сообщил о смерти легендарного артиста. «Только что не стало Олега Анофриева …Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище… Спасибо что одарили меня общением и дружбой… Царствие небесное…», — написал он.

«Мои младшие дети -ровесники тех детей, … погибших мученической смертью… Они все на небесах под крылышком у Бога! Пусть это будет утешением для несчастных родителей, хоть и слабым…, я все понимаю, я все время ставлю себя на их место…Не приведи Господи! Господи, спаси и помилуй и укрепи! #кемерово #дети #краснаяплощадь #кемеровомыстобой», — рассказала Мария Шукшина

Глафира Тарканова рассказала про «описанный шарфик»: «И пусть вам никогда не пригодится эта информация. Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы».

Ирена Понарошку поделилась «шпаргалкой» для родителей, «которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами».

Марию Шарапову раскритиковали за веселый пост в день траура: «Хоть бы один пост в поддержку … ((Вы из России или как?»

Российские звезды сделали видеоролик в поддержку кемеровчан:

«Такое буйство красок сейчас вокруг, а на душе чёрная сажа и дым. Вот вам красота и краски. Может на секунду станет легче. Нужно жить. Дышать. Думать. Набираться сил. #кемерово #ястобой #силвсем #невозможно #нужновремя #нетсил», — написала Татьяна Лазарева , которая находится сейчас в Японии. Она показала свою весну:

Фото: instagram