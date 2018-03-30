29 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Юлия Меньшова поделилась милой фотографией с дочкой: «Любите, любите, любите, любите! Близких и дальних! Не умножайте гнев, раздражение и злость. Не тратьте на них минуты, часы и дни! Любите!»

Саша Плющенко рассказал о начале своего дня: «Мое спортивное утро начинается так: разминка, Лед, 15 мин отдыха, 2 Лед, легкий обед и отдых, ОФП (на него заехала мама и осталась на мой 3 Лед».

Дочь Анастасии Волочковой показала свой прыжок в Тайланде.

Лена Кулецкая опубликовала полезный пост (листать с помощью «стрелочек»):

Максим Фадеев посвятил песню жертвам трагедии в Кемерово.

И рассказал печальную историю ее написания:

Коллеги и друзья поздравили Владимира Преснякова с юбилеем на посвященном этому событию мероприятии. «Сегодня у нас большой день! Большой праздник! Такой же большой, как твое большое доброе сердце. Такой же большой, как твой безусловный талант, как моя любовь к тебе и, как наша любовь к сыну. Я желаю тебе здоровья, чтобы все приносило тебе радость, чтоб ты чувствовал, что счастлив и любим! Я желаю тебе также растворяться в музыке и в аплодисментах твоих многолетних и верных поклонников и пусть появляются новые. Все, что ты делаешь очень нужно и важно! С днем рождения, моя любовь, мой Вова. И спасибо родителям», — посвятила нежные слова мужу Наталья Подольская

Фото: instagram