30 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Максим Фадеев похвастался: «Хочу представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение „Между нами любовь“? Сегодня девочки пригласили Настю в гости в наш офис MALFA».
Елена Ваенга показала свою детскую фотографию и фото сына-поваренка.
Анфиса Чехова показала фото с Сати Казановой: «Кое-кто считает, что мы с Сати похожи как сестры. Мы с ней по этому поводу не выработали какого-то своего мнения. А вы как считаете?»
Жерар Пике показал новое селфи с Шакирой.
Любовь Толкалина похвасталась: «Девочки и TATLER … кое что задумали девчонки… совершенно ошеломительно прекрасное… для начала нужно зачекиниться…»
Ксения Собчак поддержала подругу:
Фото: instagram