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31 марта-1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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31 марта-1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
В эти выходные редакционная лента Instagram сплошь пестрила различными поздравлениями. Звезды поздравляли Владимира Винокура, Александра Збруева, Лайму Вайкуле, Сергея Лазарева.
Кроме того, свой день рождения 1 апреля отметил Семен, младший сын актрисы Эвелины Бледанс.
Cегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, о чем некоторые знаменитости напомнили своим подписчикам.
В этом году Католическая пасха также выпала на 1 апреля. Анна Нетребко устроила для сына традиционную игру — спрятала шоколадные яйца. В своем блоге оперная дива поделилась видео поиска спрятанных вкусностей.
В честь Дня смеха некоторые звезды решили разыграть своих подписчиков. Так, Алла Довлатова показала купюру номиналом $100 со своим портретом, а Наташа Королева украсила собой обложку журнала Playboy. Ольга Шелест разыграла подписчиков, опубликовав фото руки с необычной татуировкой.
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, на какие уловки иногда приходится идти, чтобы накормить младшую дочь Теону.
Марина Газманова покаталась на лыжах, а Екатерина Андреева рассказала о пользе скандинавской ходьбы.
Дочь певицы Жасмин Маргарита успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике, где заняла второе место.
Яна Рудковская восхитила фолловеров бэкстейдж-видео со съемок для нового номера журнала L'Officiel.
Наталья Ионова провела время с дочками, а Наталья Подольская показала кадр со съемок нового клипа.
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