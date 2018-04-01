31 марта-1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кроме того, свой день рождения 1 апреля отметил Семен, младший сын актрисы Эвелины Бледанс

Cегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, о чем некоторые знаменитости напомнили своим подписчикам.

В этом году Католическая пасха также выпала на 1 апреля. Анна Нетребко устроила для сына традиционную игру — спрятала шоколадные яйца. В своем блоге оперная дива поделилась видео поиска спрятанных вкусностей.

Дочь певицы Жасмин Маргарита успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике, где заняла второе место.