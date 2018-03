«Подъём»с Сергеем Доренко от 23 марта 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 38 минут. Понедельник. 26 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москвааааа! Анастасия Оношко, ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Страшная трагедия. Ночь к черту. Непонятно ничего. Горестно… Горестно.

А. ОНОШКО: Фраза была из одной из статей, что, по некоторым данным, там два зала провалились с четвертого этажа на третий.

С. ДОРЕНКО: Мне вообще ничего непонятно. Мы бережем детей. В смысле, мы такая нация, непростая нация. Разные же есть нации, наверное, мы не знаем. Я вот не знаю, как берегут детей австралийцы, да мне и все равно, в общем. А я знаю, как мы бережем. Мы бережем, у нас есть Кузнецова, был до этого фигляр, понтовщик Астахов, ходил тут вертлявый, сейчас Кузнецова, попадья, она бережет детей. Специальный есть верховный главнокомандующий по детям, можешь себе представить. Какие-то законы. Ребенка нельзя оставить в трех местах: нельзя оставить в квартире одного, нельзя оставить в запертой машине одного, нельзя оставить в Америке. Если оставишь в Америке, все, кранты, считай, он там умрет сразу. И так далее. То есть мы все время оберегаем детей от всяких опасностей. Мы построили такую цивилизацию, которая децентрична, до истерии. Ты же помнишь закон Сычева, где-то оставили ребенка, где-то ударили ребенка в Америке нашего. И мы, наконец, на этих всех горестных примерах научились детей любить.

А. ОНОШКО: Димы Яковлева.

С. ДОРЕНКО: «Закон Димы Яковлева», абсолютно верно. Мы, узнав, как ужасно обращаются с детьми в Америке, с нашей точки зрения, мы научились детей любить категорически. Тут целый класс, 5А.

А. ОНОШКО: С учительницей пошли.

С. ДОРЕНКО: Нет, учительница жива, ты знаешь. Я знаю. Она и двое родителей привезли 5А, посадили, сказали, чтобы дети не баловались, так сказать, и пошли за покупками. Они не стали находиться в зале. То есть дети, чего они, пятый класс, они взрослые. Десять лет же.

А. ОНОШКО: Одиннадцать. У меня дочь в четвертом, ей было 10, у нее все подружки, им 10 исполняется. Значит, в пятом ближе к 11.

С. ДОРЕНКО: 10 и 11 им в пятом. Ну, что, они по-деревенски, так это взрослые люди.

А. ОНОШКО: Да они и так взрослые. Они физически как взрослые уже ростом.

С. ДОРЕНКО: Ну ладно, ну зачем.

А. ОНОШКО: Я серьезно говорю.

С. ДОРЕНКО: Что я, не видел 10-летних детей что ли?

А. ОНОШКО: Вы забыли просто, как они выглядят.

С. ДОРЕНКО: Здрасьте.

А. ОНОШКО: Правда, мозг еще, конечно, недоразвит до взрослого.

С. ДОРЕНКО: Зачем-то сопровождающие оставляют их в темном зале. Почему-то зал оказывается закрытым, почему-то пожарные выходы оказываются закрытыми. Пока неофициальные данные, 53 погибших.

А. ОНОШКО: 58 была последняя. 53… Да.

С. ДОРЕНКО: 53. Это источник сообщает, но пока они не подтверждены. Официально 53 погибших, но число их будет расти. Число их будет расти. Этот страшный список будет продолжаться увеличиться, находят, находят, находят снова и так далее. Залы были заперты почему-то. Но начался пожар… Я читаю, пропавшие без вести: Закунова Виктория, 2006 год. Давайте без фамилий, потому что черт его знает, они несовершеннолетние, нехорошо, Настен. Виктория — 2006 год. Имена изменены (на самом деле я не меняю). Мария — восьмой год, Константин — девятый год. 9 лет. Анна — десятый год, рождена в десятом году, маленькая. Вероника — девятого года, Василиса — тринадцатого года (5 лет ребенку), шестого года девочка, девочка двенадцатого года, мальчик — восьмого, еще один мальчик — восьмого, еще один мальчик — двенадцатого, девочка — шестого… шестого, шестого… 2006 года рождения. Мальчик — 2008-й, 2007-й, 2007-й, 2006-й, 2012-й, 2015-й мальчики, девочка — одиннадцатый год, мальчик — 2008-й, девочка — 2006-й, 2005-й, 2009-й, 2005-й. Вот. Это пропавшие без вести, то есть их не могут найти живыми, а мертвыми их еще не опознали. Поэтому они числятся пропавшими без вести. Что не так? Что-то же не так. А? 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро. Горе такое, мандраж по коже до сих пор. Соболезную всем родственникам. Слушайте, ну ведь есть такое дело… Я, например, хожу к отцу, отец в больнице работает, иногда с ним ходим по помещениям, там везде написано «ключи у охраны» от пожарного выхода, «ключи у охраны». Все пожарные выходы закрыты. Получается, не дай бог, что случится, куда бежать? К охране за ключами? Это бред просто.

С. ДОРЕНКО: А я вам скажу просто. Охранник почувствует дым, точно поймет (у него нет противогаза) и он просто ноги сделает моментальненько. А как еще?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вообще бред просто. Надо что-то делать с этим, менять.

С. ДОРЕНКО: Лучше же все это наблюдать, отбежав метров 500 от здания. Охранник первый побежит. Почему? Он тренируется, в отличие от нас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Естественно.

С. ДОРЕНКО: Правильно. Охранник тренированный, он там отжимается, раз в неделю ходит в спортзал. Они будь здоров тренированные ребята, они быстрее побегут, чем мы. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Язык не повернется сказать «доброе утро».

С. ДОРЕНКО: Страшно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тем не менее хотелось бы сказать об этой ситуации. В 2015 году в Казани был похожий пожар. Опять же МЧС заявляло, что все бывшие производственные и складские здания, превращенные в торговые центры, будут на особом внимании. 30 тысяч квадратных метров площадь здания и маленькая фирмочка.

С. ДОРЕНКО: Не… Это же подставные. Нет, там большая компания, которая кондитерская компания.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну конечно. Я хочу сказать как строитель. Я те кадры, которые видел, я сейчас строительством занимаюсь, я могу совершенно точно сказать, что были перестройки этажей. То есть из одного большого этажа кондитерской фабрики скорее всего сделали два.

С. ДОРЕНКО: Написано, в «Икеа» всегда все открыто, но под сигнализацией. Давайте мы с вами, вдвоем, вроде бы откроем торговый центр, причем большой, такой же, как этот. Мы с вами должны тогда понимать, что когда придет пожарная инспекция, мы должны показать им, где у нас пожарные выходы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Начнем с того, что нам вначале должны будут утвердить проект, подписать проект еще на этапе проектирования…

С. ДОРЕНКО: Широкие лестницы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пожарный надзор.

С. ДОРЕНКО: Раз. Дальше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть нормативы, которые существуют для торгово-бытовых помещений. Их обойти — это только за взятку, как мы понимаем.

С. ДОРЕНКО: А мне кажется, что там есть и совестливые какие-то работники, которые и берут и заставляют ногтем вот так.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Меня больше всего в этой ситуации поражает то, что одни пожарные герои, которые спасают, а другие, которые берут на лапу. В Москве в районе межу Теплым Станом и Ясеневым учебный центр есть пожарных. В свое время, четыре или пять лет назад, когда мимо проезжал, был поражен тому, какое большое количество очень хороших иномарок на региональных номерах. А потом один знакомый объяснил мне, что это на самом деле курсы учебные для пожнадзора организуются. Он говорит: ты понимаешь, кто в пожнадзоре…

С. ДОРЕНКО: Они богатые люди.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они очень богатые люди.

С. ДОРЕНКО: Давайте мы с вами вроде построим торговый центр. Настенька, подключайся. Мы построили торговый центр 30 тысяч квадратных метров, мы утвердили с вами… А мы материалы с вами должны утверждать, чтобы они не горючие были?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Должны. Мне кажется, еще вещь какая была. Скорее всего всю проводку, которая существовала от кондитерской фабрики, она же промышленная, по 380 вольт рассчитана под нагрузку. Ее скорее всего всю оставили.

С. ДОРЕНКО: Ну да. Раз там толстые хорошие провода, так чего.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я больше, чем уверен.

С. ДОРЕНКО: И тогда она что, плохая, с вашей точки зрения?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, она неплохая, просто уровень нагрузки у нее рассчитан под определенное оборудование.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Энергопотребление оборудования в советское время, когда такой комбинат кондитерский строили, я думаю, что это только советское время, он был совершенно другой. То количество объектов, которое запитали на эту проводку, как еще запитали…

С. ДОРЕНКО: Она начинает греться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Представляете себе хорошего таджика-электрика?

С. ДОРЕНКО: Да, представляю очень хорошо. Давайте я тогда без вас. Вот я попробую открыть торговый центр, Настенька. Я просто исхожу из чего? Я за собой буду записывать, что мне надо. Вот я открываю торговый центр. Секундочку. «Нарушения… министру МЧС России Пучкову…» Кто это пишет? «Отдел по работе с обращениями граждан… Служебную проверку… Профилактическая работа…» Я быстро пробегу. Мне прислали какой-то документ. «Сводится к нулю… Сотрудников привлекают к несению наряда на открытом воздухе на 12 и более часов без питания и обогрева в холодное время, без взаимной смены для отдыха и так далее». Это внутри МЧС, что их мучают там, бедных. Хорошо. Нехорошо, в смысле, а я понял, прочитал. Спасибо.

Я начинаю строить объект. Я сейчас говорю как бизнесмен. Я начинают строить. Первое — утвердить план. У меня спрашивают: это горючие материалы? Я отвечаю: никак нет. Правильно?

А. ОНОШКО: Я не знаю. Мы видим, как строят здания, даже жилые дома, в Москве, визуально, сначала ставят железную конструкцию, потом заливают бетоном, а сверху кладут вот этот как раз, насколько я понимаю, утеплитель. Вы видели сами много раз, зеленый такой.

С. ДОРЕНКО: Сверху что кладут, чего ему сверху. Он не должен поддерживать горение. Материалы. Я утверждаю материалы — первое. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я строю торговый центр. Я — первое, утверждаю материалы и конструкцию: широкие лестницы ведут к широко распахивающимся дверям, куда можно бежать на крайняк. Материалы и пожарные выходы. Я так делаю. Дальше. Я строю эту хрень и слежу, чтобы то оно и было, где немецкий материал — должен быть немецкий материал, не халтурка никакая, ничего, настоящее все. Построил. Дальше я должен посмотреть, как у меня эти пожарные выходы будут функционировать. Меня наша родина Россия ставит в положение изначально, Настя, она говорит: все должны проходить через рамки. Ну через рамки на случай терроризма. Рамки же я ставлю на входе.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Да. А на пожарных входах я ставлю рамки? Ответ: нет. Если я не поставил рамки на пожарных входах, выходах, значит, они у меня что должны быть? Категорически на замок закрыты. Категорически. Настя, ты внимательно смотри на меня. Вот я же хороший человек и хорошо хочу жить, и хорошо хочу работать в хорошей стране Россия.

А. ОНОШКО: Есть же система, когда ты нажимаешь… Такая палка поперечная, в Америке придумали такой вход, когда вытолкнуть можно дверь легко, а с той стороны зайти нельзя. В больницах есть такие в современных.

С. ДОРЕНКО: Рассказываю. Ты живешь в хорошей стране. Ты, хороший человек, хочешь делать хорошие деньги в хорошей стране Россия, которую населяют хорошие люди. Продолжим. Сейчас к этой палке подойдем. Мы с тобой говорим: у нас с тобой 20 пожарных выходов, но впускать людей мы можем только через рамки. Значит, нам надо сделать два, а 18, Настенька, закрыть к чертовой матери. Понятно, да? Закрыть. Почему? Потому что войдут без рамки, нас же с тобой арестуют за то, что мы неправильно что-то сделали.

А. ОНОШКО: Или в кино без билета.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Значит, мы с тобой их закроем. Как мы с тобой закроем? На палку или она у нас будет, дверь, стеклянная, а рядом будет кирка или молоток висеть, в случае пожара разбейте, разломайте и так далее, и так далее. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясняю. Если бы я даже в Москве строил подобную вещь, а уж в Кемерове точно, я бы тебе сказал: Настенька, завтра пьяный идиот Иван Иваныч Пропердыкин вместе с великим богатырем села имени 22 партсъезда Иваном Иванычем Говновым возьмут эту кирку и расхреначат нам эту дверь, спьяну, дорогуша. Спьяну. Тебе оно надо? Нет. Дальше. Ты с него никогда ничего не получишь ни по какому гражданскому иску, потому что он живет на 12 квадратных метрах с мамой-пенсионеркой. Этот Иван Иваныч Говнов, богатырь, он живет с мамой-пенсионеркой на 12 квадратных метрах. Понятно? С него получить можно шиш с постным маслом, он нищий, он люмпен. Люмпен, нищий, раб, бежавший раб, никто, ноль. Никогда ничего не получишь. Он тебе расхреначит этот выход пожарный молотком или киркой, или вот эту палку вытолкнет, как ты называешь, завтра спьяну. Настенька, мы с тобой где живем? Надо повесить огроменный замок, еще поставить камеру, маленькую камеру, пусть фиктивную, якобы пишет в «облако», чтобы эта скотина видела, подходя к двери, что мы за ним следим. И написать, что пишется, записывается, видеозапись. Вот как мы с тобой защищаемся от собственного народа. Мы должны защититься, иначе они испортят. Ты понимаешь или нет? Или я должен на 20 дверей поставить охрану. Но 24 часа он там не отстоит или он отстоит, не знаю, но сутки тогда через трое. Значит, если я на 20 дверей поставлю охрану от пьяного идиота, а эта же охрана и откроет в случае пожара, то мне нужно 80 человек охранников. Я правильно объясняю? Сутки через трое. 80. Настенька, 80. Над ними нужно трое-четверо старших, у меня набежит до 100. Охранников, которые будут охранять двери на случай пожара, который никогда не случится, например. У меня будет 100 охранников сидеть на дверях. Я умоляю. Настенька, мы с тобой бизнесом занимаемся или «Незнайку на Луне» пишем вместе с Носовым? Я не понимаю. Нахрена нам 100 человек сажать, туды их в качель, они будут ходить, они у тебя попросят форменную одежду. Они скажут: а у нас нет пиджака. А у тебя приличный торговый центр. Значит, ты должен им 100 костюмов раз в полгода. Правильно?

А. ОНОШКО: Почему раз в полгода?

С. ДОРЕНКО: Потому что они их просидят, они прожгут их сигаретами, свои костюмы. Это же идиоты. Мы же имеем дело с идиотами, как ты не понимаешь.

А. ОНОШКО: У них есть такая черная штука с желтой нашивкой «охрана».

С. ДОРЕНКО: Охрана. Я тебе объясняю. Я тебе объяснил все. Мы с тобой, находясь в этой конкретной реальности, а мы живем в этой реальности, а не на планете Марс, я тебе скажу: Настенька, подойди к Степанычу, Степаныч пусть выбьет из стали вот такие скобы, повесит сверху замок и снизу замок, Степаныч, по замку амбарному на каждый пожарный выход пусть повесит Степаныч. На этом вся романтика, демагогия и так далее закончилась. Придет пожарный инспектор, мы ему это же самое объясняем: брат, ты брат наш, мы с тобой учились в школе, у вас одно написано, у нас другое. Здесь законы соблюдать невозможно, мы понимаем, что они просто так. Сидят какие-то законотворцы, палец сосут и высасывают законы. Поэтому, ну как мы это соблюдать будем? Никак. Хорошо. Повесили замки, разбежались. Понятно? Вот как будет, если мы с тобой будем строить торговый центр. Вот так будет, Настя. Вот так. А по-другому не будет. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я просто объясняю. Я объясняю, как я бы строил торговый центр. Я бы его вот так и строил. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Алексей. Я более 10 лет занимаюсь системами безопасности.

С. ДОРЕНКО: Алексей, научите, как это.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Послушал вас. В принципе, действительно новые строятся центры… которые позволяют дверь открыть. Единственное, что нужно, это просто сигнализация.

С. ДОРЕНКО: Алексей, а 10-летний ребенок выдавит эту историю?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сможет ли он оттуда уйти? Да, сможет.

С. ДОРЕНКО: Может. То есть сил хватит.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. И могу случай из практики сказать и от коллег. Падение по тендерам на обслуживание пожарной сигнализации составляет до 80%. Один товарищ обслуживал корпус вуза за 2,5 тысячи рублей в месяц, при том, что киргиз-монтажник стоит 2 тысячи рублей в день. Сами понимаете, этих денег хватило только на то, чтобы один раз в месяц подготовить документы.

С. ДОРЕНКО: Да, это правда. Вот у меня вопрос. Я прилетаю в Пекин, там людей много, 1,5 миллиарда, им делать нечего, на каждом переулке стоит китаец, на каждом перекрестке движение, у каждого коридора стоит китаец, чего-то руками машет «иди сюда, иди туда». Их там 1,5 миллиарда, хватает людей и труд, как мы думаем, стоит дешево. Это неправда, кстати говоря, китайцы зарабатывают больше русских. Ты знаешь, да?

А. ОНОШКО: Я слышала, да. Я вижу их туристов.

С. ДОРЕНКО: Китайцы зарабатывают больше, чем русские, но мы думаем, что они нищие. О’кей, нам приятно так, ну хорошо. Ладно. Я прилетаю в Нью-Йорк, на каждом перекрестке, у каждой палочки, какой-то хреновой палочки, какая-то палочка здесь лежит, лежит специальный конус, который рассказывает про эту палочку, и стоит дядько, который в форме, который показывает, как ее обходить, каждую эту дерьмовую палочку. То есть это строительная организация что-то такое ремонтирует. Поставили дядько, и дядько тебя учит, как ее обойти. Я во второй раз шел, он со мной уже здоровается. На третий раз шел, я хотел спросить его имя, потому что мы уже друзья. Он всех знает в лицо, он всем рассказывает, как обойти палочку. Целый божий день он этим занимается. В Америке. Он дорого стоит, американский труд очень дорогой. Очень дорогой. Но они на каждом месте ставят специального ответственного. Всюду ответственные там, в Америке. Есть ответственность за каждый пук. И они специально тебе все время командуют.

Новости

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Амангельды Тулеев не приехал на место пожара. Вот как сам Амангельды… как он рассказывает про то, что он не приехал.

— … на месте ЧП, где все случилось. Скажите, в каких штабах вы уже провели какую работу, наблюдали…

А. ТУЛЕЕВ: С самого начала, как случилось, в 16 часов, я возглавлял все это. Правда, на выезд я не смог, тому есть причины.

— Но вы так и не ответили, где же вы все-таки были и ездили ли вы на место ЧП?

А. ТУЛЕЕВ: Я еще раз сказал вам, повторяться не буду.

С. ДОРЕНКО: Внимание, он сказал: я на месте не был, есть причины.

А. ОНОШКО: Уже есть расшифровка, почему.

С. ДОРЕНКО: Я знаю, но это уже с пресс-секретарем. Вот он общается со своим народом, Амангельды Гумарович. Он общается со своим народом: я сказал, что есть причины. А какие? Он отвечает: я уже сказал, повторяться не буду, есть причины. Все. Понятно? Вот послушай, это человек рассказывает своему народу, почему он не был. Он же там губернатор.

А. ОНОШКО: И продолжает быть губернатором. Я замечу, в 9:07 следующего дня он все еще губернатор.

С. ДОРЕНКО: И будет, и в 9 утра еще, абсолютно верно, он все еще губернатор и завтра он будет губернатором. Больше того, если провести выборы сегодня, вот сегодня вечером провести выборы Амангельды Тулеева, он возьмет, не знаю, 90%. Я тебе объясняю, да. Да! Амангельды, его область голосует так же, как Дагестан и Чечня. Ты что? У него там все чики-пуки. Я тебя умоляю. Вот слушай, как он объясняет людям, что он не был на месте трагедии.

А. ТУЛЕЕВ: Правда, на выезд я не смог, тому есть причины.

— Но вы так и не ответили, где же вы все-таки были и ездили ли вы на место ЧП?

А. ТУЛЕЕВ: Я еще раз сказал вам, повторяться не буду.

С. ДОРЕНКО: Понятно? Где же вы все-таки были? «Я еще раз сказал, повторяться не буду. Есть причины». Вот и все. Вот диалог власти с народом. Вот уровень диалога власти с народом. Понятно?

А. ОНОШКО: Да. А мы расскажем сейчас настоящую причину, как теперь объясняют, что за причина была.

С. ДОРЕНКО: У него?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Его Пучков, который, как вы знаете, славится своим интеллектом… Пучков — это глава МЧС, который время от времени возит священников окроплять леса… Священников возит окроплять леса, которые на пожарных станциях делают надписи «бог, богу…» огромными буквами. Пучков, он, как ни странно, попросил Тулеева не ездить. Просто сказал: слушай, Амангельды, не езди, пожалуйста.

А. ОНОШКО: Потому что Тулеев без кортежа ехать не может, а кортеж мешает подъезду техники.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Он говорит: Тулеев Амангельды, ты же не сможешь без кортежа. Не сможешь. Тебе же кортеж нужен, красиво, чтобы ДПС и все на свете. Правильно? Красиво чтобы было. А без кортежа ты приехать не сможешь, а с кортежем будешь мешать пожарным машинам. Амангельды, я тебя очень прошу, не приезжай. Он и не приехал. Зачем ему приезжать? Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Он же не на политической работе. Это же не политическая работа — губернатор. Если была бы политическая, он бы приехал. Но это не политическая работа, зачем ему нужно? Очень правильно.

Возвращаемся к разговору со слушателями. Здравствуйте. Но я еще вернусь к устройству работы…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Антон. У меня у супруги двоюродная сестра, у нее исполняющий обязанности Московской области какой-то каланчи, пожарной части, супруг. И он говорит следующее. Он приходил в гости к нам, посидели. Он рассказывает: Антон, когда горит многоэтажное здание, 20-25 этажей, это Московская область, мы не выезжаем. Я такой: почему? Он говорит: а у нас техника не дотягивается.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. А он не говорил, до такого этажа они берут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не знаю. Он говорит: мы приедем, нас просто порвут там. Просто порвут.

С. ДОРЕНКО: Я боюсь сейчас врать, мне кажется, они либо до 12-го, либо до 10-го берут, а потом все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я люблю свою страну, я живу здесь, но мы дикие лицемеры.

С. ДОРЕНКО: Не просто лицемеры, а мы вообще диковатые люди. Мы Африка такая, белая Африка. Вот смотришь из окна и видишь Африку. Вот она, Африка. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Сергей, Москва. По поводу Амангельды. Выборы закончились, собственно, все, можно отдохнуть, нет повода беспокоиться, куда-то выезжать.

С. ДОРЕНКО: Все притомились.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Устали, конечно. Напряжение же было большое.

С. ДОРЕНКО: Притомились, конечно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По поводу трагедии в целом. Конечно, ужасно. Соболезнования родным и близким.

С. ДОРЕНКО: Александр пишет: «Почему нельзя было поставить электронные замки». Специальные электронные замки, магнитные замки сейчас, которые по пожарной тревоге разблокировали бы двери?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы же, насколько слышали из новостей, не сработала тревога, не открылись бы.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: На самом деле эта трагедия — это не проблема отдельно МЧС, замков, еще чего-то, охранников, которые просто проблема нашего общества, мне кажется, это совокупность всех факторов приводит. Мы видели, как горят башни в Эмиратах. Их тушат каким-то образом, они продолжают функционировать, все нормально. У нас хотят строить тоже самое, только не обеспечивают функционирование и безопасность.

С. ДОРЕНКО: Вот это очень важно. Насть, важно то, что он сказал сейчас. Важно, что Сергей сказал, слышь, Насть.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Он говорит правильно. Замки должны были магнитные, какие угодно, должны были открыться, мать, но ведь не было вообще сигнализации, ноль. Эй, ку-ку, ничего не сработало. Должно было. Понятно, о чем я говорю?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это в кино бывает, что кто-то закурил сигарету, поднес к этой фигне, на всех полилась вода сверху, всех заливает водичкой. Это, мать, бывает такое, но как бы у нас это не подсоединено просто. Оно тоже есть, декоративное, все красиво, но нет никакой сигнализации. Ее нет. А охранник, он убегает от пожара быстрее тебя. Почему? Ответ простой: потому что он готовится.

А. ОНОШКО: Охранника даже рассматривать нельзя, потому что это живой человек, с которым может случиться все, что угодно.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Он хочет жить, и он бежит быстрее тебя. Почему? Потому что он тренируется. Он тренируется, в отличие от тебя. Он бегом бежит быстрее тебя, вот и все. Ты еще стоишь в дыму, а охранник уже в километре, козырьком так делает ладошку и смотрит, говорит: о… глянь, чего, шибко горит. Вот, что делает охранник. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну и все. Что тебе, роботы что ли? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. В первую очередь соболезнования всем.

С. ДОРЕНКО: Страшно, да, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По мне в этой трагедии самое ужасное, волосы хочется рвать, то, что «Хромая лошадь» ничему не научила людей.

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ни бизнес, ни региональную власть, ни федеральную власть. У нас все есть для того, чтобы эти трагедии не заканчивались так плачевно. Я был на выставке недавно, проходил целый павильон пожарных вот этих оповещений, сигнализаций. Вот у нас АПК «Безопасный город», главный такой по безопасности сегмент, у нас генеральный конструктор — девочка из коммерсантов. Там Ананьев является в совете главных конструкторов АПК «Безопасный город». Они пишут регламенты. Вот как? Это потрясающе, как это может работать, когда такие люди нам пишут регламенты.

С. ДОРЕНКО: Это верно. Эта страна на авось стоит вся, страна фасадов. Андрей, здравствуйте. Андрей… Нифига не получается. Я знаю, почему. Андрей, у вас не разрешены эти звонки небось. Позвоните мне, пожалуйста. Дайте отобью, Андрей Спасатель позвонит. Андрей, здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Ну как? Видите, жизнь опровергает наши надежды. Сигнализация не срабатывает, электронных замков на выходах нет, дети, целая группка людей, детей, все описывали, стоит у пожарного выхода, они пытались ломиться, и там умирает, ну, умерли все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно верно. По поводу закрытых пожарных дверей. Практически все, 100% охранных структур возглавляют бывшие военные неудачники, которые пришли и только методом запрещения полетов обеспечивают безопасность полетов. Потому что к ним приходит директор кинотеатра и говорит: что такое, я продал пять билетов, а там у меня сидят 30 подростков, теряю прибыль из-за тебя, Иваныч. Он говорит: хорошо, понял, будем закрывать, чтобы никто не попал туда.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. А если поставить магнитные замки, которые бы по щелчку сработали от сигнализации и открылись, но сигнализация же вообще не сработала, никакой пожарной сигнализации не было.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, когда весь малый и средний бизнес настроен на получение прибыли, не мне рассказывать, на что может пойти бизнес ради получения прибыли. Другое дело, что после слов президента о том, что «хватит кошмарить бизнес», у нас весь практически бизнес стал малым и средним каким-то образом, даже огромные такие торговые центры. Соответственно, никакой пожарный инспектор туда уже заходить не может просто.

С. ДОРЕНКО: А как оказалось, что двери кинозалов были закрыты? Вы понимаете, что кинозалы-то были закрыты, двери закрыты?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я прекрасно понимаю, просто взяли и закрыли. Потому что сейчас кассовый фильм, мультик какой-то идет (не знаю, какой, но догадываюсь). И для того, чтобы туда лишние не попадали, они все закрыли, чтобы никто не мешал. Потому что здание фабрики, а не здание кинотеатра. Потому что построить новый кинотеатр значительно проще, чем переделать, все привести в нормы. Вы вспомните советские кинотеатры. Заходим сверху, уходим снизу около экрана. Сейчас такого уже нет. То есть куда вошли, туда и вышли. Это фабрика, фабрика без окон и без дверей.

С. ДОРЕНКО: О количестве людей… Я говорил об этом прежде и хотел бы с вами проговорить эту тему. Прилетаешь в Китай, прилетаешь в Нью-Йорк, прилетаешь в Дубай, кстати говоря, на каждом движении людей, любой коридорчик, по которому идут люди, стоит в Дубае филиппинка, негритянка какая-то прекрасная, афроамериканка — в Нью-Йорке и китаянка — в Пекине. И они машут руками, «ходи сюда», You can not Cross. Ты чего-то пытаешься вякнуть, You have no Right to Speak to Me, вы не имеете права разговаривать со мной, вы не имеете права пересекать желтую линию. Постоянно какая-то толпа распорядителей. Почему в России этого нет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Очевидно потому, что система разрушена. Я могу говорить за систему пожарной безопасности только, я не буду лезть в какие-то дополнительные дебри, без меня достаточно специалистов. Могу сказать только за пожарную охрану. Потому что советскую разрушили, а, как вы сказали, наш министр, который отличается сейчас особым умом и сообразительностью, нынешний, он умудрился во время своего правления окончательно доконать профилактическую систему пожарную, и она уже не предусматривает никаких норм подобных. То есть ее просто не существует. Профилактики нет. Пожар, еще до его возникновения, тушился раньше, говоря образно.

С. ДОРЕНКО: А материалы? Мы бы с вами вдвоем и Настя пусть с нами, мы бы строили с вами помещение, где мы бы держали детей, игровую комнату какую-то, отдельное знаю. Я точно бы с вами сказал: Андрей эта хрень, чего будет, если температура 500 градусов, она будет выделять газы или нет? И вы бы мне сказали: может, она будет оплавляться, но она не будет гореть, и при том, что она оплавляется, выделения минимальны. И мы бы выбирали материалы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно верно.

С. ДОРЕНКО: Но как так, что они 16 часов горели или больше? В 15 часов снова вспыхнул этаж. Когда уже все погасили через 15 часов, с нова вспыхнул этаж. Значит, там постоянно все горючее.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Негорючих материалов не существует в природе. Есть материалы, которые поддерживают горение, хорошо поддерживают, и которые плохо поддерживают горение. Когда идут такие температуры, особенно в таких местах… Я уже говорил по поводу того, что у нас сплошной пластик и провода, особенно в детских комнатах. Вы зайдите и посмотрите, это сплошная пластмасса и сплошные провода на всех аттракционах.

С. ДОРЕНКО: Они ныряют в эти пластмассовые шарики.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я уже не говорю про статику, что статическая искра может проскочить и прочее. Там скапливается пыль, там никто никогда не убирается, в этих детских комнатах.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если за пищеблоками хотя бы следят, то здесь дети лазают, пылят. Я не видел ни разу и, наверное, никто не видел каких-то таджичек, которые вытирают эти горки, эти шарики протирают.

С. ДОРЕНКО: Никогда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Копни чуть поглубже, там всегда пылища. Пылища и статика — это вообще очень пожароопасная штуковина.

С. ДОРЕНКО: Влажная пыль самовозгорается. Никто не понимает этого, ну неважно. Именно влажная.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Там есть, чему гореть, безусловно.

С. ДОРЕНКО: Влажная. Она начинает преть и она дает температуру и вспыхивает. Спасибо, Андрей. Держитесь. Андрей Спасатель, он работает как раз спасателем.

А. ОНОШКО: У меня как раз день рождения у сына через неделю запланирован в таком закутке в одном торговом центре.

С. ДОРЕНКО: Давай исходить из того, что мы с тобой последовательно боремся с этой темой. Последовательно.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я исхожу из того, что если бы я работал с детьми, то я бы поставил так тему, что у меня можно было бы костры жечь на полу, и ничего бы не было. Вот я бы так поставил дело.

А. ОНОШКО: А как?

С. ДОРЕНКО: Я бы сделал каменный пол с подогревом. Каменный. Мрамор «Коэлга» русский. Меня когда-то обманули, я запомнил название. «Коэлга», русский мрамор. Ну что, если Собянину на тротуары хватает, нам что с тобой, на пол не хватит. Я бы его сделал с подогревом, пустил бы теплую воду. Дальше. Я бы стены обшил бы тем, что не поддерживает горение. Андрей Спасатель говорит правильно, ну магма Земли, она же жидкая, она же горит. Магма Земли. А что там горит? Железо. Магма то вся железная, мы на железной планете летаем. Он говорит: горит-то все, Земля это же железка, она горит внутри. Ну и хорошо. Мы с тобой должны тогда так ставить, чтобы даже если костер разожгли на полу учащиеся, ничего не случилось. Мы говорим: мальчики, что вы здесь костер разожгли? Они говорят: мы хотели шашлычки пожарить. Нет, наверное, не получится, давайте погасим. Все. И ничего бы не было. Но все строится так, чтобы сделать плохо. Все делается так, чтобы сразу выделялись газы. Ты знаешь, как эти дети писали смс? Эй, народ, вы знаете, что они писали смс? А вы знаете, что они звонили оттуда в последние секунды, дети?

А. ОНОШКО: Да, я видела.

С. ДОРЕНКО: Это дети 10-11 лет, некоторые из них звонили маме, папе, рассказывали, как их любят, «мы вас любим».

А. ОНОШКО: Прощались.

С. ДОРЕНКО: Прощались. Они прощались. Дети прощались, 10-летние дети звонили маме с папой и прощались перед смертью. Понимаете? Я хочу, чтобы вы чуточку это взвесили в своей голове. Понимаете? То есть это не просто кто-то злой, злодей, плохой нажал кнопку, и дети исчезли, вот были, а не стало, вот злой злодей нажал кнопку. Неа. Они умирали мучительно, в осознании смерти, в страхе и имели GSM связь по мобильному телефону и они имели возможность позвонить маме с папой и попрощаться, сказать, «прощайте. Прощайте, я умираю. Я вас очень люблю». Есть, в «Комсомолке» я видел.

А. ОНОШКО: Да, там есть.

С. ДОРЕНКО: В «Комсомолке» есть прямо…

А. ОНОШКО: Скриншоты соцсетей, некоторые соцсети успевали выгрузить статус «не мог дозвониться».

С. ДОРЕНКО: Да, кто-то не мог дозвониться и выгружал статус в соцсети. Эти дети умирали, точно понимая, что они умирают, и они прощались с родителями. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Юрий, Москва. Я могу рассказать, как организовать система торговых центров в Москве, во всех крупных торговых центрах. Я во всех открывал объекты коммерческие. Питер, затем Казань, Нижний Новгород. Во всех нормальных, серьезных торговых центрах система пожарной безопасности… Арендатор, прежде чем открыть коммерческое заведение, во-первых, делаются проекты, все проекты. В торговом центре обязательно есть ответственный за пожарную безопасность. Насчет закрытых пожарных выходов, там такого близко нет, во всяком случае, у нас здесь, в Москве, в Питере, чтобы было что-то закрыто. Охраны столько, сколько нужно.

С. ДОРЕНКО: Конкретно вот там была группа людей, среди них, по-моему, боюсь ошибиться, но вы уж тоже меня простите, среди них, по-моему, семеро детей, которые пытались прорваться через пожарный выход, но они погибли.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я к чему клоню, Сергей? Я клоню к тому, что здесь, в центре, торговые центры сделаны нормально. После «Хромой лошади», после казанского торгового центра, который сгорел несколько лет назад… Ну почему их не закрыли, вот это вопрос у меня к Пучкову, между прочим, к нему вопрос. Почему не закрыли те торговые центры, которые не отвечают этим нормам, которым должны отвечать все современные торговые центры? Вот это самый главный вопрос. Почему эту «Вишню» не закрыли до сих пор?

С. ДОРЕНКО: Только что объявлено в Кемерове, что будет объявлен молебен. Мне кажется, это исчерпывающим образом решит проблему.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это понятно. То есть весь разговор к службе МЧС сводится.

С. ДОРЕНКО: А служба МЧС как раз, может быть… Они могут и заказать молебен тоже, МЧС.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если в Москве, Питере следят, а на периферии никому это не нужно.

С. ДОРЕНКО: Да. Я точно не знаю, кто организует молебен, но я думаю, что, может быть, МЧС организует молебен. Почему бы нет? А?

А. ОНОШКО: У них есть все ресурсы для этого.

С. ДОРЕНКО: У них есть для этого все ресурсы. Я полагаю, что они могут организовать молебен. А тут еще идет параллельно… Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Сюрприз. Какой-то будет сюрприз.

А. ОНОШКО: Это все по делу Скрипаля продолжается диалог с западными партнерами.

С. ДОРЕНКО: Сюрприз. Surprise. Интересно.

А. ОНОШКО: Сюрприз. Интересно, какой, приятный или неприятный.

С. ДОРЕНКО: Захарова пообещала Лондону сюрприз. Я думаю, что неприятный.

А. ОНОШКО: Для кого, для нас?

С. ДОРЕНКО: Для них.

А. ОНОШКО: Приятный для нас.

С. ДОРЕНКО: Она выразила соболезнования еще вчера, это правда. Но сейчас, только сейчас, идет новость новейшая, последняя, что Лондону обещан сюрприз. Интересно. Мне интересно.

Ребят, давайте говорить о деле. Еще один аспект, который мне… честно говоря, уже обидно, это когда после каждой трагедии говорят: родственникам погибших дадут по миллиону. Или по два. Вот это, конечно, колбасит уже. Скажи.

А. ОНОШКО: Я согласна полностью. На самом деле тут два момента: это такой жест властей какой-то…

С. ДОРЕНКО: Мы не должны голосовать?

А. ОНОШКО: Какой мы вопрос можем поставить?

С. ДОРЕНКО: Да любой вопрос. Как мы наголосуем, все будет ограничительно. Например, дурацкий тебе вопрос задам, это траур национальный или нет?

А. ОНОШКО: Безусловно, да.

С. ДОРЕНКО: Но он не объявлен.

А. ОНОШКО: Пока нет.

С. ДОРЕНКО: У вас есть чувство национального траура сейчас? Давай проголосуем. Скажите, пожалуйста, вы бы объявили национальный траур в связи с трагедией с детьми, с торговым центром?

А. ОНОШКО: У нас же есть какие-то нормативы?

С. ДОРЕНКО: Нет, нормативов, мы изучали, их нет. Есть обычаи некие. Вы бы объявили траур — 134-2135, национальный, вы бы не объявляли — 134-2136, так сказать, региональная тема и все, где-то, черт знает где… Где Кемерово, вообще никто не знает.

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Где-то на востоке, я думаю. Соображения против траура существуют, что тогда плохие люди увидят слабину нашу.

А. ОНОШКО: Какую? В смысле, заметят пожар или что?

С. ДОРЕНКО: Заметят человечность. Если в нас заметят человечность наши враги, любые враги…

А. ОНОШКО: Британцы?

С. ДОРЕНКО: Неважно, британцы, американцы. Все они увидят, что мы человечные, а значит мягкие, а значит слабые, а значит нас можно третировать. Я тебе серьезно говорю. Я тебе напомню, как в Москве, мск, на фестивале «Нашествие» в Тушине был взрыв, погибли люди. Сразу после этого добрейший мэр Юрий Михайлович Лужков отправился на праздник пива в Лужники. Почему он поехал на праздник пива в Лужники? Показать всем врагам, что он силен и его не поколеблешь кровью. Поэтому есть такой способ тоже не объявлять траур, а наоборот устроить праздник, как Юрий Михайлович, праздник пива, например, не знаю. 97 на 3. Вернемся после новостей.

Новости

С. ДОРЕНКО: Итак, был вопрос: вы бы объявили национальный траур в стране в связи с трагедией в Кемерове? Да — 97%, нет — 3%. Я знаю, что 3% какие-то… у них есть какая-то специфическая точка зрения, вот она довольно незаметно. В основном, конечно, люди хотят объявить траур. 73-73-948. Здравствуйте. Полицейские нашли живыми пятерых человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожара в «Зимней вишне» в Кемерове, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. Пять человек нашли живыми.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это замечательно. Здравствуйте. Конечно, камень на душе ужасный. У меня есть две мысли… Денис меня зовут. Я хочу высказать. Первая мысль. Это же случилось вчера по Москве в обед.

С. ДОРЕНКО: В 16:05 уже горел. В 16:05 их времени. А сколько у нас? Посмотри, какая разница.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: До вечера ни один телеканал… Они там все за политику за эту грызли друг друга, обсуждали выборы, все, что угодно. А люди в интернете уже слезы лили.

С. ДОРЕНКО: Я должен сказать со всей степенью откровенности, это говорит об актуальности телевидения. Дело даже не в том, согласовывать или еще что-то, а в том, что им самим это не очень интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, я с вами согласен. Вот эта агрессивная политика вытеснила вообще все из людей, все живое, что может быть. И второй момент. Я долго жил в Штатах, хотел вам объяснить, наверное, вы сами знаете, как организован там детский досуг. Если это холодные Штаты, это все происходит в торговых центрах больших на первых этажах, на самых пятаках, которые находятся на пересечении широких торговых улиц внутри.

С. ДОРЕНКО: Да, да. Что меня в Штатах всегда удивляло, что там труд стоит, в общем, немалых денег, за труд платят деньги. Там минималка в час высокая по сравнению с Россией. И при этом в каждом месте скопления людей какие-то стоят афроамериканские женщины, которые тебе говорят: туда ходи, сюда не ходи, здесь так, здесь сяк и так далее. Постоянно кто-то руководит этим движением. Это удивительно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы жили там с детьми, я везде их видел. Даже в самых маленьких торговых центрах это происходит на самых лучших местах. Там они не торгуют, они не получают прибыль с аренды, они развлекают детей, так, чтобы дети в любой момент могли выскочить, эти огромные, широкие двери. А это безобразие, которое у нас на последних этажах творится, это должно было случиться рано или поздно, вот в чем проблема. Вот отношение наше к детям нашим. Очень тяжело.

С. ДОРЕНКО: Посольство Соединенных Штатов Америки в России выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове, об этом написала пресс-секретарь американского посольства Мария Олсен. «Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших», — написала Мария Олсен. Жертв 53 уже сейчас, но пять человек нашлись.

А. ОНОШКО: Их нашли, потому что оказалось, что их в торговом центре не было.

С. ДОРЕНКО: Не было, но они числились… Ребят, плохая новость в том, что их не было в торговом центре. Потому что мы то надеялись изо всех сил, что там остаются живые, что там есть какие-то укромные места, где есть кислород, где не проникают продукты горения, и там можно еще найти живых и живых, и живых. Потому что много еще пропавших без вести. Они числились пропавшими без вести, потому что они не обнаружились, их родственники заявили, но они и не были там. Так что эти пятеро… Это радость. Но не та радость, черт бы ее задрал, которую мы ждали. Мы ждали, что из тех, кто там был, остаются выжившие. Вот этого очень хотелось. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Анастасия. Слезы наворачиваются. Я представляю, ребятишки просто пошли посмотреть кино, и их не стало для родителей. Это непостижимое горе. Я на самом деле говорю, а мурашки… Я, знаете, что скажу? Я был в Северном Бутове в кинотеатре в ТЦ, я не знаю названия его, я там один раз побывал на той неделе. Это тоже складские бывшие помещения. Потому что там наверх поднимаешься… Помните, «Лужники», «Динамо», не фарцовщики, когда барыги, вот эта торговля вся через каждый метр, малюсенькие комнатушки. И вот там тоже самое. Первые три этажа — это одни комнатушки. А наверх поднимаешься, один маленький лифт и там четыре кинозала.

С. ДОРЕНКО: А как бежать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Маленькие помещения, этажи, этажи, а вот эта этажность, потолки, видимо, там переоборудовали и там мало места, нет света, нет никаких окон, ничего. Это тоже самое. Последний вопрос. Что-то изменится? Сколько еще крови?

С. ДОРЕНКО: Нет. Можно, я по вашему вопросу задам голосование?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, пожалуйста.

С. ДОРЕНКО: Что-нибудь изменится или нет? После этой трагедии новая трагедия, Кемерово, еще одна трагедия.

А. ОНОШКО: Теперь, может быть, да.

С. ДОРЕНКО: И теперь все изменился.

А. ОНОШКО: А в голове…

С. ДОРЕНКО: У нас два телефона. И теперь все изменится. 134-2135 — да, ничего не изменится — 134-2136. Теперь, после этой трагедии, наконец, после этой трагедии у нас все изменится: возникнут пожарные сигнализации, которые будут работать вдобавок, потому что в Кемерове не сработала пожарная сигнализация; возникнут замки магнитные, которые от пожарной сигнализации будут открываться во всех местах мгновенно, и вы будете бежать раз, раз, раз. Не будут детей запирать в этих залах. Их же заперли там. Дети были заперты. Ты можешь себе представить? Они были заперты. А если писать хочется, в туалет хочется ребенку? Нет, сиди до конца.

А. ОНОШКО: Я сколько раз была в кино, всегда можно было выйти.

С. ДОРЕНКО: А тут нет. Были заперты залы. Я не знаю, почему.

А. ОНОШКО: Чтобы безбилетники, наверное, не пролезли.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, может быть. Залы были заперты. Вот это все теперь изменится. После этой трагедии все изменится, наконец, все будет настроено — 134-2135, ничего не изменится — 134-2136. Я останавливаю голосование. 10 на 90. Пиши, пожалуйста. После кемеровской трагедии у нас в плане пожарной безопасности все изменится — 10%, ничего не изменится — 90%. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая. Жуткая совершенно история.

С. ДОРЕНКО: Да, страшно. Страшно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Расскажу вам, как однажды был в ситуации, когда вроде как начался пожар здесь, и эвакуировали всех. Сработала сигнализация. Какой-то фастфуд сидели, с приятелями там. Реакция… У нас, я представляю, какая. Первая мысль была такая же… куда она денется. Бросают все, индусы, кто есть, моментально, мгновенно все на выход, никакого сомнения, что происходит, брать, не брать, посидеть, подождать, в карман засунуть, без всякого сомнения. Это первое. Второе. Пожары и здесь бывают.

С. ДОРЕНКО: Конечно, везде.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Недавно горело самое высокое жилое здание. Пожар 17 этажей. Пострадавших нет. До этого горела «Принцесса», тоже наружная обивка горела очень сильно. Отравившихся дымом есть, пострадавших — нет. Как получается? Загадка. И еще о детях. Однажды наблюдал демонстрацию детей в честь дня рождения президента страны шейха Саида, старого еще. Это было достаточно давно, больше лет 15 назад. Не пойму, в чем дело, перекрыта улица. Едет впереди полицейская машина с мигалками, затем идет скорая помощь, затем десятки полицейских, затем какие-то воспитатели. Идет группа, детей 20, с шариками, флажками какими-то, поют песню. По бокам кордон полицейских цепочкой, сзади снова замыкающая скорая помощь, пожарная машина, две полицейских и пешие полицейские.

С. ДОРЕНКО: Почему? Вот почему они есть?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Чтобы не дай бог машина какая-то с улицы… Два десятка детей, Сергей, взрослых, полицейских, пожарных было в два раза больше.

С. ДОРЕНКО: Володь, вы знаете, что в России по статистике полицейских на душу населения, на 100 тысяч, больше всего в мире, за исключением только одной страны — Белоруссия нас бьет. То есть мы на втором месте после Белоруссии по количеству полицейских на душу населения. У нас полиции намного, в разы больше, чем в других странах.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Уверен, что сейчас, конечно, власть… Я тоже не хочу говорить плохо о людях, о власти, хотя не очень люблю российскую власть, но уверен, что сейчас власть, особенно круги, которые что-то должны делать, они заняты сейчас только одной-единственной задачей — как сделать так, чтобы это не затмило энтузиазм и то, что предстоит к 7 мая.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу, чем вчера занималось телевидение вчера. Когда я поинтересовался пол-одиннадцатого, сейчас не помню, или в одиннадцать, что же показывают по каналам, я спросил у людей, у которых есть телевизор, сказали, что на одном из каналов говорили о подводных дронах наших, способных уничтожить любого противника, на другом… чего-то такое.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Есть актуальные задачи, и сейчас выяснится, что все это последствия лихих 90-х, но главное не это.

С. ДОРЕНКО: Вот смотрите. В 23:50 25 марта в Кемерове идет по Первому каналу «Жизнь Пи», чтобы это ни значило, какой-то фильм, «Россия 1» — обсуждение фильма Соловьева про Путина и на НТВ сериал про бывшего омоновца. Еще по какому-то каналу, который я не назвал, честное слово, я их не помню, шли вот эти подводные дроны, которые способны уничтожить все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, есть вещи поважнее каких-то…

С. ДОРЕНКО: Конечно. Но у нас порядок, а там непорядок.

Губернатор Тулеев. Я читаю вам новость сейчас 14 июля 2016 года. То есть этим летом будет два года этой новости, а так ей более полутора лет. Слушайте. Спасатели извлекли из-под завалов шесть человек, пять из них госпитализированы, одному помощь оказана амбулаторно. Губернатор Кемеровской области Амангельды Тулеев поручил проверить все торговые комплексы после обрушения перекрытий в ТК «Славянский» в центре Кемерова. Губернатор поручил проверить в области все торговые здания на предмет нарушений. Там на площади 300 квадратных метров произошло обрушение чердачных, межэтажных перекрытий. Из-под завалов было извлечено шесть человек, пять госпитализированы и так далее. То есть там у них, в Кемерове, уже были поручения все быстренько проверить, и они проверили. Я уверяю тебя, что они все проверили. Они офигенски все проверили. Смеешься? Я думаю, что все проверено, 10 раз все перепроверено. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Антон, Зеленоград. Хочу важное дополнение сделать. Занимался продажами всех этих фабрик старых. Надо узнать, что это за фабрика была, во-первых. Потому что если это были какие-то цеха с оборудованием, там масло подтекает насквозь через все перекрытия. И даже потолки когда вешаешь…

С. ДОРЕНКО: Повышает горючесть существенно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я уверен, что если это было масло, там полыхало именно масло.

С. ДОРЕНКО: Если были станки… Что-то с кондитеркой связано?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Насть, посмотри, пожалуйста. Помещения бывшей фабрики.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Надо узнать, что это за фабрика.

С. ДОРЕНКО: Сейчас мы узнаем. «Зимняя вишня» в помещении бывшей фабрики, какой. Попробуй добыть мне, будь другом. На самом деле за этим торговым центром стоит не арестованная мадам… Там мадам показывают какую-то средних лет, какую-то блондиночку, которую арестовали сейчас. Не только ее, там арестовали начальника охраны, еще кого-то. Смысл в том, что она зиц-председатель, в сущности. Может быть, она занималась эксплуатацией здания, я не знаю, я не стал бы спорить. Может быть, она занимается эксплуатацией здания. Но, так или иначе, хозяева большие люди, другие люди, совершенно даже не она. Ее арестовали, потому что она формально зиц-председатель, значит, вот и хорошо. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я занимаюсь водопроводом, коммуникациями вообще в Москве, в области. Смотря на всю эту трагедию, такая ненависть, аж волосы дыбом.

С. ДОРЕНКО: У меня тоже.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас везде, где государство чуть-чуть касается, везде одна шляпа и все, одни каракулевые шапки, одни ордена и все. Приписки, левые сметы.

С. ДОРЕНКО: А тут вам скажут: торговый центр был частным.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вам расскажу. Государство там касалось тем, что оно вводило его в эксплуатацию.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Кто-то подписывал акт о приемке.

С. ДОРЕНКО: 100%.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Кто-то должен был проверять, есть там вода или нет. А это не нужно, с одной стороны, строителям, с другой стороны, приемщикам. Приемщику не нужно, чтобы там все работало. Нафига ему это надо?

С. ДОРЕНКО: Ну да.

А. ОНОШКО: А он разве не несет ответственность, если что-то случится? Это разве не достаточный повод ему следить за подписями?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А вот недостаточный, потому что нет никакой ответственности у них. Вот они, папахи эти, где они? Кого-то посадили?

С. ДОРЕНКО: Он скажет: я подписал пять лет назад, все было нормально. И все. Взятки гладки.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да-да, в том-то и дело, что никакой ответственности. Он через пять минут скажет, пять минут назад все было нормально. У нас отмазки придуманы на 100 лет вперед.

С. ДОРЕНКО: 100%.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Никто ни за что не отвечает.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Вот слушайте. Человек, который зарабатывал на «Зимней вишне», сейчас в Австралии, где он постоянно проживает.

А. ОНОШКО: Это пишут в Twitter.

С. ДОРЕНКО: Мы нашли в Twitter, мы не знаем точно, но Twitter пишет, что чел, который зарабатывает на «Зимней вишне», хозяин, как бы мега-хозяин, он в Австралии постоянно проживает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Знаете, все-таки не он виноват. Не он. Это, знаете, как… Дадут коммерческие структуры, им дают деньги на строительство. Моя задача — сделать это и сдать. Даже если я это не успел сделать, как положено, это не работает, если я это сдал — все, спасибо, до свидания.

С. ДОРЕНКО: Главную подпись ставил заместитель мэра при введении в эксплуатацию. Заместитель мэра.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я бы вам мог рассказать в картинках с фамилиями, сколько тут по Москве…

С. ДОРЕНКО: А вы не говорите мне фамилии. Вы дайте мне примерное ощущение без фамилий, без ничего, на что это похоже.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот в вашем Одинцовском районе я кое-чего построил.

С. ДОРЕНКО: Я в Истринском.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Там вообще на всех должностях менты бывшие и военные. Они вообще ничего не понимают. В электросетях, в газовых службах, они сидят на должностях, подписывают только. Все у них фирмы аффилированные. Чего там строит, кто там к чему подключает, у них вообще ничего нет, они вообще не одупляют, то есть как бы на честном слове нашем, если мы сделали, то слава богу. В общем, смысл в том, что в области вообще предлагают сразу деньги поделить и ничего не строить.

С. ДОРЕНКО: Да. Они вас хлопают так по плечу и говорят так: ну… не подведешь, Петрович.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. В области об этом не говорят, там говорят прямо, что ты должен. Там никто не говорит, что «не подведешь».

С. ДОРЕНКО: Должен, как сколько?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Говорят: давай, ты ничего не будешь делать, а деньги сразу делить.

С. ДОРЕНКО: И все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В Москве то, что «Мосводоканал» принимает, там все четко работает, там у них структура такая забюрократизированная, подписей много, там просто так не сдашь. Там тоже есть коррупция, вся эта ахинея, но там будет работать, они за работу отвечают. В области — никто. В любом районе, вот я работал в Одинцове, Воскресенье, Егорьевске, в Орехово-Зуеве, сейчас в Звенигороде вашем — никто там ни за что, полная ахинея.

С. ДОРЕНКО: А вот из «Мосводоканала», когда вы говорите, что они не берут, но это хорошо, что они не берут.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Берут. Почему они не берут? Они берут, но работают.

С. ДОРЕНКО: И работают, дай им бог здоровья. Я в том смысле говорю, что я знаю одного чувака из «Мосводоканала», ну… как вам сказать, то есть у него четырехэтажный дом в Барвихе.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это я вам и сейчас наберу, скажу фамилию, вы можете набрать, было два дела по 80 миллионов за непостроенный, вообще работы не выполнены.

С. ДОРЕНКО: Вот видите.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Непосредственно начальники. Это даже говорить опасно по телефону, там такие за ними штуки.

С. ДОРЕНКО: Не будем, ну их нафиг. Они наймут нам снайпера за маленькую долю от этого.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я у них работал. Если подробно надо, спросите, я вам все расскажу.

С. ДОРЕНКО: Давайте, знаете, как, мы при них живем, а не они при нас. Они хозяева в стране.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот! Вот!

С. ДОРЕНКО: В том-то и дело.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Приезжает губернатор, а за ним кавалькада с шапками. Сдавал я им объект так. Так они вперед него ровно за три секунды выскакивают из машин, выстраиваются в ряд и честь отдают.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он проходит, пожал им руки, сказал речь и дальше поехал.

С. ДОРЕНКО: Мы живем при них, а не они при нас. Надо точно понимать свое место. Наше место в лакейской, мы там и сидим, греемся у печки, рядом с поломойкой, где-то еще что-то. Правильно же депутат сказал: пресса — это слуги. Журналисты — это слуги. Депутат сказал от «Единой России»: журналисты — это слуги. Это шикарная тема. А этот водопроводчик тем более слуга. А кто он? Мы их слуги, соответственно. Историческая справка о кемеровской «Зимней Вишне». В 36-м году на месте нынешнего здания начала работать кемеровская… Слушайте историю этого здания, ребята. В 36-м году была построена Кемеровская кондитерская фабрика № 1. Там выпускали шоколадные конфеты, карамель, мармелад, а также печенье. Впоследствии в 77-м году к этому зданию, которое сейчас сгорело, присоединилась кондитерская фабрика № 4, образовался Кемеровский кондитерский комбинат. Возвели административное здание, столовую, склад, другие специальные сооружения. В 86-м году на предприятии работало 870 человек. Начиная с 91-го года, производство начинает падать, в 96-м году положение предприятие стабильное плохое, ассортимент… ра-ра-ра, тра-та-та… В 97-98-м годах возникли признаки финансового банкротства предприятия. В 2006 году фабрика покинула старые цеха, переехала на Цимлянскую улицу. Дальше. Сейчас собственником всей площади стал ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», структура ООО «КВД-Групп». «КВД-Групп» и начальник «КВД-Групп» живет в Австралии сейчас. То есть его кормит, где-то копейка есть с этого дела, понимаешь. Его это кормит, иначе чего бы он жил в Австралии.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Значит, кормит. Сам торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 13-м году. Реконструкция, демонтаж перекрытий, количество этажей возвели до четырех, кинотеатры, фудкорты, супермаркет электроники, продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков и так далее, и так далее. Спасибо тебе огромное за исчерпывающую справку. Нас Анастасия снабдила исчерпывающей информацией. Это здание 36-го года, но оно было существенно перестроено, реконструировано. Мне про двери пишут. Двери были закрыты снаружи в залы кинотеатра. То есть детей закрыли в залах.

А. ОНОШКО: Это вообще какая-то очень странная…

С. ДОРЕНКО: Двери были закрыты. Детей закрыли в залах. Зал № 2, его закрыли. Дети пытались вырваться, но вырваться было нельзя.

А. ОНОШКО: На нашем сайте мы сейчас видим, в нашем Twitter, фото этих дверей, чтобы визуализировать. Мы видим эти двери, там действительно ручки, скважины, они действительно закрываются.

С. ДОРЕНКО: Да. Вот и всего. Вот это мы… Неделю назад там проводились учения пожарных.

А. ОНОШКО: Да, я видела эту новость.

С. ДОРЕНКО: Неделю назад там проводились учения. Понятно?

А. ОНОШКО: Да, все успешно эвакуированы.

С. ДОРЕНКО: Эти учения в «Зимней вишне» были проведены неделю назад. Учения. И очень хорошо проведены, на отлично. Всем премия, все хорошо. Они провели учения. Вот тебе и весь сказ.

Новости

С. ДОРЕНКО: 10 часов 5 минут. Мне тут кидают: «Пожар в кемеровском торговом центре. Маман смотрела по какому-то телеканалу…» Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что… Сколько разница у нас с Кемерово во времени?

А. ОНОШКО: Четыре часа.

С. ДОРЕНКО: Четыре часа. Смотрите, ребят, там загорелось в 16 часов по местному, то есть в 12 часов дня. 12 часов дня по Москве. В 23:50, через 12 часов после того, как загорелось, телевидение еще не отреагировало. Телевидение не отреагировало и через 12 часов после трагедии.

А. ОНОШКО: Это такой рудимент, что мы ждем от телевидения, что оно будет реагировать, а оно уже…

С. ДОРЕНКО: Это, как бы вам сказать, означает дезактуализацию. По правде сказать, это дезактуализированные лохи — телевидение.

А. ОНОШКО: Это как динозавр, у которого нервный сигнал идет 80 метров в секунду, и он не сразу поворачивается.

С. ДОРЕНКО: Они, конечно, дезактуализированные лохи. Это может быть природа профессии, не знаю. В старое время, в 90-е годы, телевидение бы отреагировало самое позднее минут через 20.

А. ОНОШКО: Потому что других каналов, источников информации не было.

С. ДОРЕНКО: 20 я соврал, но в нули. Условно говоря, в 12 шли новости, уже бы это попало в новости обязательно. Потому что тогда прямо, собственно говоря, телетайпы прямо в эфир кидали, прямо в эфир прибегали. Это первое. Но если бы нет, то точно, что в три часа дня уже бы шло очень развернуто все. Очень развернуто. Уже бы там корреспонденты, уже бы было прямое включение, перегоны бы пошли и все на свете. Но это в 90-е. Сейчас-то у нас…

А. ОНОШКО: Век интернета.

С. ДОРЕНКО: Мир изменился, поэтому телевидению, в общем, насрать.

А. ОНОШКО: А возможности связи улучшились?

С. ДОРЕНКО: Настолько серьезно улучшились, что телевидению насрать. Ну и… А я считаю, правильно. А что? Зачем волновать людей? Пожар. Зачем это? А? Люди заняты созидательным трудом. 57,01 — доллар, 70,52 — евро. Нефтица укатилась за 70. 70,30. Слышишь?

А. ОНОШКО: Да. Потому что там заявления были по сокращению добычи нефти.

С. ДОРЕНКО: И 1,2373 — главная пара. В прошлую неделю мы отсидели на 1,2435 где-то. Биток — 8438. Давай мы важные вещи скажем. Нефть — 70,30 и доллар — 57,0. Поехали дальше.

Страшно, конечно, то, что… то, что было.

(Видео)

— Мамочка, мы не можем их забрать оттуда. Мама! Мамочка! Дайте противогаз! Дайте противогаз! … Дайте противогаз ему!

С. ДОРЕНКО: «Мамочка, мы не можем оттуда выбраться». «Мамочка, мы не можем оттуда выбраться». Они заперты. Дети заперты, они умирают… Мама слышит. То есть мама стоит по ту сторону двери…

А. ОНОШКО: Я не понимаю. Мне кажется, что кричит мама, которая…

С. ДОРЕНКО: Нет-нет, ребенок кричит. Кричит ребенок. Ребенок в самом начале: «Мамочка, мы не можем оттуда выбраться». Послушай.

(Видео) — Мамочка, мы не можем их забрать оттуда. Мама! Мамочка! Дайте противогаз! Дайте противогаз! … Дайте противогаз ему!

А. ОНОШКО: Мне кажется, это родители кричат. «Мамочка» это не обращение к мамочке, это просто родители, которые поняли, что…

С. ДОРЕНКО: Это голос ребенка. «Мы не можем оттуда выбраться, мама». «Мы не можем никак выбраться, мама», вот крик, по-моему, если я правильно слышу.

А. ОНОШКО: Мне кажется, что съемки… То есть мы видим, что в торговом центре ходит человек, у которого телефон включен, который это записывает. Там перекрыт проход туда, где пожар. Мы видим какой-то проход, в котором едкий черный дым, из которого выходят, а кричат рядом люди, которые, по-моему, хотят туда побежать за детьми.

С. ДОРЕНКО: Кричит, безусловно, ребенок. Мне очень странно, что твоя полная глухота… Ты что, не слышишь ребенка? «Мы не можем оттуда выбраться, мама», — кричит ребенок.

А. ОНОШКО: Давайте еще раз прослушаем.

С. ДОРЕНКО: «Мамочка, мы не можем оттуда выбраться. Мама!» Твоя слепота, глухота и сочетание слепоты с глухотой у тебя, конечно, абсолютно феноменальны.

(Видео) — Мамочка, мы не можем их забрать оттуда. Мама! Мамочка! Дайте противогаз!

С. ДОРЕНКО: Ты что, не слышишь ребенка?

А. ОНОШКО: Это женщина кричит, мне кажется.

С. ДОРЕНКО: Я с огромным подозрением на тебя смотрю. С огромным подозрением. С тобой что-то случилось. Кричат дети. Кричат дети! Ты что, не слышишь?! Прости, мне что, вызвать доктора? Что случилось? Ты что, не слышишь, что дети кричат?

А. ОНОШКО: Хорошо, дети кричат.

С. ДОРЕНКО: Ты меня потрясла до глубины души сейчас. Я никогда не был столь потрясен. Ты не слышишь, что дети кричат «мы не можем оттуда выбраться»? Я потрясен, Насть. «Мы не можем их забрать оттуда, мама», вот точный текст расслышал Алексей Гудошников, который мне написал.

А. ОНОШКО: И мне тоже так слышится. «Мы не можем их оттуда забрать, мама».

С. ДОРЕНКО: «Дайте противогаз». Это кричат дети. Кричат дети.

А. ОНОШКО: Кого откуда забрать они хотят?

С. ДОРЕНКО: Они заперты там, все заперты. Там все умирают взаперти. Я тебе говорю, там лежат на полу дети и звонят родителям: мама и папа, простите, я вас люблю, знайте, что я вас люблю. Дети звонят 10-летние. Найди мне это в «Комсомолке», найди, я прочитаю это. «Комсомолка». «Мама, знай, что я люблю вас», «я люблю вас, родители», «мы умираем», «мы умираем», «мы умираем». Потому что ползет дым вот этот, они сквозь дым начинают говорить, прощаются с родителями. Дети. У них есть мобильные телефоны, и они звонят родителям, чтобы проститься, сквозь дым, а потом они теряют сознание и умирают.

А. ОНОШКО: Это видео откуда? Из торгового центра? В каком месте это видео было записано?

С. ДОРЕНКО: Какая тебе разница? Я говорю, найди мне сейчас, пожалуйста, где дети звонят. Звонки.

А. ОНОШКО: Вот эта статья, пожалуйста.

С. ДОРЕНКО: Дай мне звонки, текст звонков. «Передайте маме, что я ее любила», вот это, например. «В кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ пожар, там заперта группа школьников». Сразу после начала пожара они, дети, стали звонить, вот эти 10-летние, близким, прощаться с ними. «В 16:11 после начала пожара звонила моя племянница, — рассказывает одна из взрослых. — Она сказала, двери все заблокированы, я не могу выйти. Дышать не могу. Я ей говорю, Вика, снимай все (одежду), закладывай нос через одежду, как бы дыши через одежду (понятно, да?). Она говорит, передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила. После этого отключается. Сейчас звоню, идут гудки, никто не отвечает». Она умерла. Девочка умерла. «Передай маме, что я ее любила». Понятно? Вот, о чем я говорил. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Самое страшное то, что дети погибли. А главные преступники — это родители, отец и мать.

С. ДОРЕНКО: Почему?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они должны вести до 18 лет ребенка, до совершеннолетия, каждый день внимание на ребенка.

С. ДОРЕНКО: Подождите. Школьная экскурсия. Едут на мультфильм. Почему нет? Школьная экскурсия. Вам говорят в школе: у нас сегодня экскурсия. Ваши дети в школе, они приходят и говорят: ты знаешь, у нас завтра экскурсия. Такое бывает. К школе подгоняют автобус, куда-то их везут. Фиг знает, музей-усадьбу «Коломенское» какую-нибудь, везут еще куда-то, еще куда-то. Везут куда-то на экскурсии, везут в музеи какие-то их. Это обычная фигня, это не какое-то удивительное. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Хотел обратить внимание, в школах, где 10 выходов, открыт всегда один выход, остальные все заварены, забиты и завалены мусором.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тоже надо обратить внимание.

С. ДОРЕНКО: А что, несколько раз горели сумасшедшие дома и дома престарелых, где тоже самое, все было заварено, замки висят всюду. Иначе начнут шастать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Еще о чем хотел сказать. Тулеев, наверное, правильно туда не поехал, потому что Скворцова, Тулеев, там образуется тогда большое скопление чиновников и будут мешать работать.

С. ДОРЕНКО: Я вам хочу сказать, что политический руководитель не имеет права не поехать. Не имеет права не поехать. На место боли, на место, где его люди, голосующие за него, испытывают чувство боли, растерянности, он не может не поехать, не имеет права не поехать. А он не поехал! Почему? Потому что он их презирает. Вот и весь так сказ. Спросите меня, почему политический руководитель региона отказался поехать на место трагедии? Отвечаю: потому что он их презирает. Людей, которые испытывают чувство трагедии, он их презирает, больше ничего. Все очень просто. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро (если оно доброе). Вот эта безответственность и безнаказанность от случая к случаю удивляет. Медведев с его гоп-компанией уйти в отставку.

С. ДОРЕНКО: Медведев с гоп-компанией. А как вы связываете… Ну, хорошо. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Сергей Алексеевич. Я информацию смотрю, и по ящику сейчас, видно, у них там нулевая служба эксплуатации. Объект был введен эксплуатацию пять лет назад. Никаких актов приемки там не должно по закону подписываться. Выдается разрешение на ввод. Разрешение на ввод выдает структура Ростехнадзора российская или местная, местное управление. И все начальники управления… В системе Ростехнадзора есть управление пожарной безопасности. Когда оно подписывает акт приемки внутренний, значит, оно подтверждает, что все системы пожарной безопасности смонтированы в соответствии с нормами. То есть там должна была включиться противодымная вентиляция. Все двери должны автоматически открыться, все там должно быть продумано, проходы и так далее.

С. ДОРЕНКО: Сергей Алексеевич, там не только пожарные выходы не открылись, но и залы, где они сидели, смотрели кино, мультики, эти залы тоже были заперты, снаружи заперты. Их заперли. То есть они ни в туалет не могли выйти, никуда. Их заперли.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, так это о чем говорит? Что даже если там все было правильно сделано…

С. ДОРЕНКО: Это говорит о том, что мы растим маленьких рабов, которые не могут даже в туалет выйти, им не велено просто. Им сказано: сидеть, сеанс будет. Их заперли в залах. Вы, наверное, не дослышали. Их заперли. Вот я хожу на мультфильмы с детьми. Одна говорит: я хочу в туалет. Пошла с мамой. Я сижу дальше, я сижу со старшей. У меня две дочери. Я сижу со старшей, мама с маленькой пошли в туалет. Приходят из туалета. Старшая вспомнила, что тоже хочет в туалет. О’кей, пошли опять. Пошли в туалет, я сижу с маленькой. После чего приходят и говорят: а мы хотим соленой… Этой вот хрени, попкорна соленого. Нет, наоборот, соленый надоел, сладкий. О’кей. Я иду, покупаю сладкий. Я все время хожу. Все время хожу. Понимаешь, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: И это нормально. А это Кемерово. Внимание. Ке-ме-ро-во. Надеюсь, я понятен? Там детей, чтоб вы понимали, детей заперли в зале. Они не могут сходить в туалет. Например, там какой-нибудь мальчик, какой-то будет плохой мальчик, задира, он там даст кому-то в глаз. Взрослые ушли и заперли. Взрослые ушли и заперли детей, чтобы было все хорошо, чтобы они не пошли в туалет, никуда, ничего. Сидеть смотреть, твари! Понимаешь, о чем я говорю?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Потому что мы воспитываем маленьких рабов, маленьких солдатиков. Солдатиков, которые будут подчиняться. Их главная задача — смирение. Смирение. Поняла? Смотрела, священник волоколамский чего сказал? Про смирение.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Не видала эту фразу? Я ее потерял. Была у меня фраза эта прекрасная, сейчас я найду ее. Волоколамский священник сказал в связи с отравлением массовым детей, он сказал, что нужно испытывать чувство смирения, потому что власть от бога. Власть от бога… Я найду, это важно. Вот глас церкви. Это по трагедии с детьми, но они живы, отравленные дети Волоколамска. Цитата волоколамского священника: «Дышать вонью не так страшно. А восставать против властей — грех, ибо всякая власть от бога». Это благочинный волоколамского церковного округа Михаил Поляков сказал. «Дышать вонью не так страшно, а восставать против властей — грех, потому что каждая власть от бога». Все. А то, что люди в больнице в Волоколамске, дети в больнице, это тоже не так страшно, ничего страшного, это же бог захотел, чтобы дети были в больнице. Ну естественно, бог захотел, послал яды на детей, чтобы проверить, будут ли они роптать против власти, дети. А они не ропщут, нет, в основном не ропщут, одна девочка что-то показывала пальцем, остальные не ропщут, лежат больные и точка. Так что, я думаю, в этом смысле, товарищ священник, я с вами абсолютно солидарен, во-первых. Во-вторых, если позволите, я с восторгом говорю вам, что ваш народ, окормляемая паства, они хорошие люди в целом, то есть они не ропщут. Дети не ропщут. Бог послал яд, они вдохнули, легли, болеют. Молча болеют, обратите внимание, не ропщут и ничего, нормально все. И тут тоже так должно быть, в Кемерове. Чего тут роптать-то? Власть от бога. Пожар-то кто послал? Во испытание. Во испытание, дорогая моя. Во испытание. А вы вот с достоинством пройдите, пройдите с достоинством испытание. Не каждому дано это, а только людям с сильным духом. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей, Анастасия. Денис Лукашин. В 90-е годы как раз я решал разные вопросы для крупных супермаркетов московских, связанных с пожарными и милицией. Тогда на самом деле много раз согласовывали вещи, которые вообще невозможно было согласовать, типа сауны в жилых домах, которые были запрещены. Также закрытые выходы тогда, когда владелец хотел сделать магазин, но по нормам безопасности этого делать было нельзя, потому что здание не было предусмотрено под это. Здесь ответственность, конечно, в первую очередь владельцев, потому что без владельца, без его денег согласовать ничего невозможно.

С. ДОРЕНКО: Денис, новость пришла… не новость, объяснение. Двери в кинотеатрах в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» во время сеансов время от времени закрывались на ключ. То есть когда туда заходят зрители, закрываются на ключ. Потому, что если оставить открытыми, то лезут толпой безбилетники. Сообщила одна из школьниц, которая посещала этот кинотеатр, ну типично, не в этот день, а в другие дни. Она говорит: обычно, когда ты заходишь, тебя закрывают на ключ. Все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Понятно. Это происходит, к сожалению, из-за нашей ужасной привычки экономить на всем.

С. ДОРЕНКО: Почему мы экономим? Что мы, скаредные что ли?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Видимо, да. Зачем, например, пихают в продукты всякую фигню, которую есть невозможно? Потому что она дешевле стоит. Потому что все равно, что потом люди отравятся, но самое главное по бизнесу — рентабельность.

С. ДОРЕНКО: Норма прибыли.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Опять же в кинотеатрах, в таких местах, где нужно достаточно жестко мало того, что правильно спроектировать все нормы безопасности, потом нужно еще внимательно за ними следить, потому что двери иногда ломаются и не открываются.

С. ДОРЕНКО: Интересно, тот, кто запирал на ключ, при первых признаках пожара не побежал отпирать. Тоже интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, что они при первых признаках пожара побежали подальше от здания, потому что им не платят за то, чтобы они… Самое главное, что у людей пропала вот эта человечность. Это я уже давно наблюдаю во многих случаях. То есть люди не думают о людях, а люди думают исключительно о себе, о своей выгоде, о каких-то мелочных вещах.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Духовность русская куда-то испарилась.

С. ДОРЕНКО: Вот раньше, в старое время, стояла бабушка, безбилетников не пускала, а сейчас стоит добродетельный господин из какой-нибудь среднеазиатской страны, который тоже смотрит, как ты вошел и потом вернулся, если я в туалет выхожу во время сеанса. Но в Кемерове считали, что эти деньги понапрасну платить не стоит, лучше запереть детей.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Причем они могли это объяснять, например, еще тем, что это ответственность за детей, которые могут выйти из зала и где-то набедокурить. То есть можно много, чего придумать на эту тему в оправдание.

С. ДОРЕНКО: Да. Да. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Я работаю электриком в детском учреждении. Год назад принял хозяйство. Ни одного документа, ни одной схемы. Хозяйство большое, шесть жилых корпусов, на 40 человек каждый, три спортзала… У них не было ставки электрика.

С. ДОРЕНКО: Вообще?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Старый лагерь, давно существует. Да. Вот они поняли, что совсем никак, свет выключается каждые 15 минут, все приборы горят, надо обзавестись электриком. Меня пригласили по знакомству на лето. Я сунулся, у меня волосы встали дыбом. Я говорю: ребят, а как так? Давайте все приводить в порядок. Выписываю списочек материалов, которые мне нужны. Они говорят: у нас таких денег нет. Короче, вот вы говорите, «если бы я работал с детьми, я бы это, это». Да ничего бы вы не сделали. Короче, я из них за лето выбил целых 60 тысяч рублей.

С. ДОРЕНКО: Ого.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но это огромное хозяйство, они: вот ты с нас сколько денег…

С. ДОРЕНКО: А там уже четверых допрашивают. Четверых уже допрашивают, таких… Ну и что? Ну и допрос.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Короче. Оставили меня на зиму, зимой нет ставки электрика, уговорили: ты, мол, нам тут за зиму потихонечку, а мы тебе ставочку дворника, полставочки сторожа, полставочки такой. Ковыряюсь. У меня чуть не случился пожар. Я сфотографировал все это дело (я за городом), говорю, мне нужны не эти ваши эти говеные эковские выключатели, мне нужен надежный шнайдеровский. Да, в три раза дороже. «Ой, а может быть…» Может быть, тогда не со мной. То есть уже просто ультиматумы приходиться ставить, что, ребята… Дальше. Зимой один потолок обвалился. Я еще летом, я кое-чего в строительстве понимаю, говорю, у вас подлесок раза в три меньше. Строили все это узбеки. Фирма, которая выигрывает тендер, на следующий год исчезает. Выигрывает тендер за такие деньги, за которые уважающий себя человек работать не будет. Потому что он понимает, что за такие деньги ничего, кроме говна…

С. ДОРЕНКО: Извините, но это Африка. Это Африка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это хуже, чем Африка.

С. ДОРЕНКО: Почему? Это просто Африка. Новости

Новости

С. ДОРЕНКО: Я хотел обратить ваше внимание, на самом деле здесь с полным пониманием профессионализма и с полным правом судить, с моей точки зрения, потому что я в профессии уже 33 года, с полным правом судить, я абсолютно серьезно рекомендую вам подписаться на govoritmoskva в Telegram-канале. Потому что Telegram-канал «Говорит Москва» рубит со страшной скоростью. Мы, в общем, первые. Вы пишете radio govoritmoskva в Telegram и подписываетесь. Если вы хотите знать, конечно. Потому что мы отпахали всю ночь… Мы отпахали. С нас все брали, от нас все брали, и мы продолжаем лидировать в освещении темы. Поэтому, если у вас есть интерес к теме, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Мы здесь первые абсолютно в этот раз, ну так случилось. Это необязательно всегда так, но в этот раз именно так. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Radio govoritmoskva в Telegram.

Психологи работают в школе поселка Терещевский. Несколько учеников, которые погибли… Там 5А поехал на мультфильм. Это все я читаю по «Говорит Москва» в Telegram. «Зимняя вишня» в Кемерове, опознаны пока 9 человек. Процедура опознания может занять долгое время, так как все сильно обгорели. Тела сильно обгорели. Экстренные службы собирают тела погибших в ТЦ по фрагментам, передают в контейнерах в машины для транспортировки в морги на опознание.

Охранники торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» (это РИА Новости) в Кемерове не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам, сообщила очевидец. Вот послушайте, что говорит РИА Новости. «Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти на четвертый этаж в зал автоматов. Зашли, начали подниматься. Там их встретил огонь, дым, пожар. Увидев это, они начали убегать назад, вниз». Вниз по той же лестнице, по которой они поднялись. Их не пропускали охранники. «Я спрашивала, кто вас не пропускает? Они отвечают, дети: охранники, дядьки в форме. Они говорят, идите по другой лестнице, в другую сторону (детям). Девочки побежали на другую лестницу. Там их встретили охранники и закрыли проход. „Нет, мы вас не пустим, идите по другой лестнице“. Они метнулись к другой лестнице, там тоже не пропускают. Детей давили, была страшная паника». Дети метались по этажу рядом с пожаром и пытались сбежать вниз, увидев, что пожар, их не пропускали, насколько я вижу из этого рассказа, по трем лестницам. То есть они от одной лестницы к другой, от другой к третьей. По трем лестницам им не разрешали спуститься, уйти от пожара. Они оставались в зоне пожара. Охранники каждый раз говорили: здесь нельзя, только по другой лестнице. Все. И они, соответственно, метались рядом с пожаром. Но остались в живых. Вы знаете, что дети прыгали с четвертого этажа. Знаешь, да?

А. ОНОШКО: Да. Мальчик, который самый тяжелый, 11-летний, он выпрыгнул из окна, у него перелом таза. И второй, который 18 лет, тоже в тяжелом состоянии в больнице сейчас.

С. ДОРЕНКО: Знаешь, там жители прибегали с какими-то коврами, натягивали, ловили. Дети прыгали из окон. Очень интересно, что теперь, после этого сообщения, дети прыгали из окон, а охранники не пускали. Пожар занялся на четвертом этаже. То есть ниже, можно было бы полагать, более безопасно, огонь стремится вверх. Поэтому мне бы казалось, что на первом этаже лучше, чем на четвертом. Если горит на четвертом, то на первом лучше, чем на четвертом, потому что горит-то вверх. Но охрана не разрешала детям уходить от пожара. Это странно.

А. ОНОШКО: Я не очень понимаю, чем это может быть объяснено.

С. ДОРЕНКО: Я тоже не понимаю. Если, конечно, сейчас спросить охранников, они что-нибудь скажут, как обычно.

А. ОНОШКО: Они не знали о пожаре, может быть.

С. ДОРЕНКО: Знали-знали. Они видели пожар. Дети же тоже видели. Они видели, как ползет дым, все это видели, но детям не разрешали спускаться назад, то есть откуда они пришли. Они пришли по лестнице с третьего этажа и метнулись назад. Охрана их отсекла и сказала: нет, запрещено. Запрещено. Почему? Я не знаю. Какое-то объяснение наверняка есть. Хотя большинство прекрасных людей, моих соотечественников, когда их спрашиваешь, почему вы так сделали, требуешь впоследствии объяснений они говорят фразу «ну, я думал…» и все.

А. ОНОШКО: Они как-то слаженно, смотрите, все они не пускали детей.

С. ДОРЕНКО: Все охранники не пускали детей. И если их сейчас спросить, я тебя уверяю, они скажут: ну, я думал… это… ну, я думал… Вот эта фраза «ну, я думал», она, мне кажется, ключевым образом разрушает страну. «Ну, я думал… это»… Серьезно. А чего ты думал-то? «Ну, я думал… вот… думал». А мог не думать просто, не думать, действовать на автомате? «Нет, ну, я думал… это». Я серьезно тебе говорю. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Василий.

С. ДОРЕНКО: Василий… Всегда так рад вам, Василий. А в этот раз нет. Извините, Василий, мне сейчас не до смеха. Спасибо вам большое. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я чего хочу сказать по поводу этой охраны. Там обычно же работают, знаете, кто, в охране?

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Никакой специальности, специализации, они интересы собственников там выгораживают. Либо там какая-нибудь давка чтобы не случилась на третьем этаже. Пусть задохнутся, а остальные выбегут. А насчет чиновников хотел сказать. Вот Тулеев. Вы сказали, что он не приехал. А сколько у него уже таких ЧП было?

С. ДОРЕНКО: У него обрушение было полтора года назад.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Шахты, шахты.

С. ДОРЕНКО: Шахты тоже были, да. Но полтора года назад обрушение было в центре Кемерова как раз.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По-хорошему должны были в первую очередь снять министра МЧС, вот тогда было бы все нормально. Знаете, в каждый случай снимали таких начальников, я думаю, было бы получше с этими делами. У нас же как? У нас сейчас найдут какого-нибудь дворника или какого-нибудь еще и все на него спишут.

С. ДОРЕНКО: Ну да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А Тулеев, он несъемный, он будет сидеть там, чего бы ни случилось. Вот в таком мире мы живем. Правильно вы сказали, рабов растят.

С. ДОРЕНКО: Губернатор Кемеровской области только что выразил благодарность президенту за звонок. Цитата. «Конечно, велика роль главы государства», — заявил губернатор Кемеровской области Амангельды Тулеев. «Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично». Тулеев впечатлен тем, что президент ввиду своей большой загрузки тем не менее нашел время позвонить. Мне кажется, что Тулеев отъезжает от реальности. Он не на этой планете живет.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: По этой фразе я понимаю, что Тулеев сошел с ума, он просто больной на голову. С моей точки зрения, я не врач. Я не врач, я не могу ставить диагнозов, ни в коем случае, но я думаю, что Тулеев неадекватен. Тулеев неадекватен. То есть он удивляется тому, что Путин проявил интерес лично. Я считаю, что Тулеев неадекватен. Я думаю, что эта проблема восприятия действительности у Тулеева такая, что я бы ему и охранником на автостоянке не доверил быть. Охранником на автостоянке я бы ему не дал быть. Я бы сказал: Амангельды, тебе пора это… чего-то такое, ну как-то. А? Но он говорит сейчас, что Путин сам позвонил, лично. Это, говорит, несмотря на… глубокий поклон ему выразил. И несмотря, говорит, на такую занятость колоссальную. То есть Амангельды Тулеев не понимает событий вокруг себя. Это проблема восприятия, у него плохо с головой, с моей точки зрения. Я говорю о своей точке зрения, я не врач, я не имею права ставить диагнозы. Я имею права тем не менее воспринимать. Понятно, да? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Тамара. Реутов. Будет все скопом у меня, потому что накипело. Во-первых, горячие материалы. Во-вторых, мы не имеем… 25-этажное здания у меня вокруг в Реутове. Кто будет тушить, если что случится?

С. ДОРЕНКО: Никто. Вы знаете, что нет таких средств, их просто нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Третье. Мы всегда любим оставлять одну дверь. Вы заметьте, мы любим везде давки. Один эскалатор вместо трех работает, одна дверь вместо четырех открыта. Когда это закончится? Когда мы кончим вставать с такими новостями вместо «Пионерской зорьки» и радостно идти на работу? Мы уже который месяц, начиная с конца того года, все встаем с такими ужасами. И потом нужно МЧС все время и нашим службам всяким демонстрировать каждый день фильм «Ад в поднебесье». Посмотрите, чем кончается фильм. Не дай бог, чтобы это когда-нибудь случилось. Памяти пожарных. Спасибо.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Юрий, Санкт-Петербург. Я лично живу рядом с метро «Международная», тут огромный торговый центр сверху. Он тоже расположен на последнем этаже. И не раз, не два я был свидетелем того, как двери постоянно закрыты в нем. Во-вторых, там такая система. Бывают ночные сеансы до двух, до часу ночи, и основные двери кинотеатра постоянно закрыты. Единственный выход — это плохо работающий лифт, через раз, и одна пожарная лестница. Я лично три раза видел, как там курят охранники, сотрудники, и на мой вопрос, почему вы курите на пожарной лестнице, мне был ответ «и че?»

С. ДОРЕНКО: И че?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И че ты мне сделаешь?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Я вам скажу. Когда-то меня приглашал Полонский, еще когда он был, еще до тюрьмы Полонский меня приглашал к себе в кабинет на какой-то этаж. И он мне доказывал, что они могут строить как в Америке. Я ему говорил: Сереж, вы, может быть, можете строить как в Америке, но не можете содержать как в Америке, обязательно что-нибудь сломается и так далее. Я говорю: и там-то это с трудом, это же напряженно все содержится, а здесь, я говорю, ребят, не надо мне анекдоты рассказывать. Это не может быть. Не может. Да, да, да. Не может. Мы здесь должны со всей уверенностью понимать, что оптимально жить на одном этаже. Оптимально. Это моя мечта. Однажды, когда я сделаюсь стариком и буду кататься в кресле-каталке, мне надо будет помещение 200 квадратных метров, мне много не надо, я считаю, нормально будет 200, чтобы там ботинки поставить свои мотоциклетные, понятно, да… Мне пишут про Омск. «В Омске был мэр, который руководил из Карловых Вар по скайпу». Когда ЧП было в городе, в Омске, он руководил по скайпу. Видишь, как умно. И я бы катался в одной плоскости всегда. Я бы застеклил, вся стена должна быть из стекла, по крайней мере, одна из стекла стена, и я бы имел повсюду какие-нибудь развешенные кувалды, еще чего-нибудь, чтобы можно было выйти в любую секунду, расквасить это дело и пойти. Понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Вот это моя мечта на будущее. Потому что уже с седьмого этажа трудновато. А как? Прыгать что ли? Кошку? Вон чувак пишет: «Я завел „кошку“. Хотел ходить с ней, потом не смог». В смысле, трудновато. «Кошку» с тросом, с любой точки цепляешься «кошкой», за батарею, за что-нибудь цепляешься «кошкой» и пошел по своему тросу вниз в окно. Какой-то чувак сейчас написал. Я понимаю, но таскать, тебя секьюрити не будут пускать всюду с «кошкой». Страшно. Просто страшно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я хотел бы по поводу пожара сказать. Сергей, действительно поднимается два вопроса. Почему охранники сбежали, когда почувствовали пожар? Признаки же были.

С. ДОРЕНКО: Были, дым пошел.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ведь легко же можно было сообразить, что надо открыть и потом бежать, двери открыть.

С. ДОРЕНКО: Ну да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Второй вопрос. Почему МЧС так долго тушило пожар, 14 часов?

С. ДОРЕНКО: Не 14. Через 15 часов после начала пожара поступили сообщения, что снова вспыхнуло. Там новые начались вспышки, новые очаги, через 15 часов. Какие 14?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, надо по всем СМИ заявлять, чтобы этого начальника МЧС в отставку немедленно.

С. ДОРЕНКО: Нельзя.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доколе можно будет такое?

С. ДОРЕНКО: Нельзя. Потому что он уже столько лоханулся, он уже столько лоханулся раз и ни разу не ушел в отставку. Следственный комитет сообщает, что число погибших возросло до 56. Вот сейчас 56.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, это просто недопустимо, недопустимо по меркам человеческим, вот так относиться к народонаселению. Они нас за электорат считают…

С. ДОРЕНКО: Извините, можно сейчас скажу какую-то последнюю правду, с которой вы согласитесь. Они нас считают за то, что мы и есть. Извините. Понятно, да. Они нас считают за то, что мы и есть. Они нас чем-то считают, мы это и есть. Понятно? Я хочу, чтобы вы это точно понимали. Мы это и есть. Они не дураки, никто из них не дураки. Они очень умные люди. Они видят перед собой, не знаю, бриллиант. Они говорят: вот бриллиант. Они видят перед собой говно, они говорят: вот говно. Они считают нас тем, что мы и есть. Не надо выдумывать, что мы типа ах, аристократы духа, ля-ля-ля. Они нас считают кем-то другим. Ребята, они нас считают тем, что мы есть.

А. ОНОШКО: Число погибших возросло до 56.

С. ДОРЕНКО: Да, я сказал об этом три минуты назад.

А. ОНОШКО: Просто я увидела повтор.

С. ДОРЕНКО: Извините, пожалуйста. «Для сравнения. Перебегал дорогу в Америке в неположенном месте, — это Олег Иванов пишет нам из Лос-Анджелеса. — Рядом проезжала пожарная машина. Ребята остановились и сделали мне замечание, что я пробегал не по зебре. Потому что они чувствуют свою ответственность за территорию». Но в Америке, там совсем песня с пожарными, ты знаешь. Там есть регионы, это не шутка, в Америке есть районы, есть земля, где все функции власти, вообще все функции власти осуществляет отдел пожарных, вообще никакой другой власти нет. Ни рейнджеров, ни маршала, никого нет, вообще никого. Я был на такой земле. Там нет никакой власти, кроме Fire Department, больше ничего. Ты едешь по пустыне, это пустыня, недалеко от Гранд каньон, восточные отроги Великого каньона, там ты едешь по пустыне и ты въезжаешь на территорию, где висит огромный плакат, где написано «Вы въезжаете на территорию, где власть осуществляется таким-то Fire Department». Все. Это и есть окончательная, последняя власть: военная, полицейская, любая. Fire Department. И ты едешь по ней сколько-то, 40 миль, и потом ты выезжаешь и написано «Вы покидаете территорию, где власть осуществляется таким-то Fire Department». То есть пожарная команда — это и есть власть. Они держат эту территорию для Соединенных Штатов. Как, не знаю, почему, традиция, может быть, не знаю. Это в Аризоне на самом деле. Там пожарные имеют страшную власть, в Америке, страшную власть.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Алексей, Москва. Конечно, соболезнования погибшим, семьям. Хотел бы сказать. Почему реформу МВД провели, Минздрава провели. Почему реформу МЧС и отчасти пожарных не проводят? Я сам лично, когда работал (не буду говорить, где), большая силовая структура, занимался ревизией, ходил по этажам, 16-этажный дом, перепиской всех этих средств пожаротушения. Все закрыто, ничего нет, как-то там стоят они запыленные, потом захожу, таджики там ремонт делают, у них в розетке 33 кипятильника, и они спят, голубчики. В силовой структуре большой в Москве.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Но с другой стороны, мы же считаем, что там совсем недавно еще был Шойгу, сколько-то лет, 6-7 лет назад там был Шойгу, он как бы все наладил и все вроде клево.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: К сожалению, Шойгу действительно все это делал, а второй его преемник, так скажем, видимо, пора ему, правда…

С. ДОРЕНКО: А чего он дурака поставил заместо себя? Зачем?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не дурака, но… Может быть, и не было лучше, а если и были, то значит, плохо били челом.

С. ДОРЕНКО: 145-146 миллионов человек. Ну что, нельзя мужика найти? Не знаю, ерунда какая-то. Ерунда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно, можно. Там же, понимаете, все-таки власть выбираем не мы, а они свою.

С. ДОРЕНКО: Я это понимаю. Да, да, да, да. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Виктор Михайлович. Глубокое соболезнование погибшим.

С. ДОРЕНКО: Семьям.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но хочется сказать и другое. На каком основании вся пресса выбирает один и тот же момент?

С. ДОРЕНКО: Какой?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сейчас мы говорим об этом несчастье. Мы совершенно забыли о том, что сейчас какие зверства производят в Донбассе. Все молчат.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Постоянные зверства, знаю. Там распятые мальчики всюду и так далее. Я знаю, да. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте…

С. ДОРЕНКО: Василий, давайте в следующий раз. Я вас люблю. Пожалуйста, нет. В Донбассе… Что в Донбассе последнее, ты знаешь?

А. ОНОШКО: Пенобетон…

С. ДОРЕНКО: Во влагалище пенобетон закачивают. Там страшные вещи, это правда. Распятые мальчики тоже висят по-прежнему. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Пучков, министр, почему он сказал, чтобы тушили только снаружи. Потом впоследствии было вторичное возгорание, я слышал. Как бы это по его же указу. Значит, он непосредственно несет ответственность.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что он боялся, что пожарные войдут без средств защиты, и вот эти пары и продукты горения их убьют просто. Может быть, из-за этого. Не знаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Возможно. Тогда все не надо тушить, вообще никуда входить тогда не нужно.

С. ДОРЕНКО: Во. Правильно. Я рассказывал про свой случай, когда у меня дом горел?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не рассказывали. Я тоже могу рассказать. На Рублевке ресторан горел, приехали пожарные без воды. Я понимаю, что это, может быть, единичный случай, но все-таки…

С. ДОРЕНКО: У меня так было. У меня приехали сначала без воды.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, вы же рассказывали.

С. ДОРЕНКО: У меня приехали без воды, позвонили по телефону, что надо прислать машины с водой. И тогда пришли две машины с водой, и я их схватил за руки, сказал: братцы, дом мне все равно теперь разбирать, только деньги тратить. На разборку деньги. Поэтому, говорю, давайте, пусть он договорит, ну его нафиг.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, разрешите еще. Про народ вы говорите, то, что они нас считают за того, кем мы есть. Да, согласен с вами. Но в то же время не все же люди те, за кого их принимают…

С. ДОРЕНКО: Давайте так. Мы с вами идем, вот мы вдвоем идем, где-то по парку или по лесу. Народу мало. Навстречу нам идут двое мужиков. Мы примерно с вами понимаем, кто эти люди, так, по виду сначала. Потом они с нами заговорят. Мы прекрасно по речи тоже врубимся, что ребята хотят и так далее. Вы скажете, что наше начальство идиоты? Нет. Они нас видят с вами, нас с вами, и ставят на нас метку, кто мы, с их точки зрения, алмаз, бриллиант, великие герои, сограждане, говно. Они нам ставят меточку, на лоб такую меточку, чтобы потом уже при встрече сразу узнать. Правильно? Если они нам ставят «говно», значит, мы и есть говно, понимаете, они же не дураки. С чего бы они ошиблись в меточке? Они не ошибаются. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это Андрей Спасатель. Для общего понимания, потому что я уже понял, чудя по эфиру, наш народ живет еще теми иллюзиями, что там же Шойгу, вроде он оставил после себя приличные…

С. ДОРЕНКО: Эти иллюзии я раздувал.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, 23 года я наблюдаю изнутри за тем, что происходит. Могу сказать совершенно ответственно: после ухода Сергея Кужугетовича был поставлен товарищ Пучков. В это время практически в министерство рвануло огромное количество бывших силовиков. Потому что министерство хорошо снабжается, много хороших, свободных должностей…

С. ДОРЕНКО: Слушайте, Пучков откуда? Пришлый? Откуда он здесь?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, он был статс-секретарь министра достаточно долго.

С. ДОРЕНКО: То есть он местный. Значит, Шойгу его сам показал пальцем, сказал, оставьте этого. Правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Потому что никто больше не согласился забирать все это дело, и был рядом человек, который вроде всегда был, но никогда, ни разу в жизни до этого не был ни на пожаре, ни на спасательной, то есть его нигде никогда не было видно. Он где-то сидел в министерстве на Театральной, и там, собственно, все это дело происходило. С приходом силовиков в министерство большого количества на руководящие должности они начали подтягивать к себе своих же знакомых, как это бывает всегда. Соответственно, пожарные расползлись кто куда с тушилом, у спасателей наступила довольно тяжелая жизнь в том смысле, что их перестали слушать, обращать внимания. Кужугетович всегда приезжал на место ЧС и всегда мимо полковников шел, общался с нами…

С. ДОРЕНКО: 100%. Я его однажды так словил. Я его поймал. Я сидел на разрушенном здании, и он просто, прорезая все эти ряды чиновников и все. Я ему: Сергей Кужугетович, он мне говорит, «садись со мной в машину», вот так. То есть он абсолютно деловой чувак.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Куда это все делось, товарищи? Куда это все делось? Не знаю. Кужугетович разруливал, нормально все было. Мы следим. Наша новостная служба в освещении этого вопроса. Мы пойдем и проживем его, этот понедельник, 26 марта.