7 признаков, что твоя работа тебя убивает

Счастливый человек тот, для кого работа — это хобби. Но 4 из 5 ходят на работу лишь для того, чтобы обрести экономическую независимость, так что об удовольствии не может быть и речи. Те, кто работает, чтобы сводить концы с концами, буквально ненавидят понедельники и счастливы, когда наступает пятница. Трудовая деятельность у них соотносится с каторгой, а те деньги, которые получается заработать, удовлетворяют потребность лишь в еде и оплате коммунальных платежей — на большее зарплаты не хватает. Депрессия по понедельникам, эмоциональное выгорание и чувство отчаяния, когда после оплаты счетов ты не знаешь, на что жить оставшийся месяц. Но некоторые люди испытывают эти чувства изо дня в день не только из-за маленьких доходов. Вот 7 признаков, которые говорят о том, что твоя работа тебя убивает. И если ты найдешь слишком много сходств, то советуем сменить рабочее место как можно быстрее.

1. Нет времени для семьи

«Этот парень просто живет на работе» — раньше это звучало гордо, и так говорили о человеке, который искренне предан своему делу. Но сегодня это выражение приобрело иной окрас — негативный. В наше время трудоголизм стал настоящей проблемой, из-за которой страдает множество людей. Порой они возвращаются домой, когда вся семья спит, и уходят до того, как все проснутся. Такой подход со временем отдаляет от семьи, превращает мужа и жену в чужих людей, а дети не воспринимают своего отца как человека, который будет рядом, как только понадобится помощь. Ты пропускаешь дни рождения, юбилеи, памятные даты; выходные проводишь на рабочем месте. Но поверь: это далеко не нормально. Расставляй правильные приоритеты, ведь семья должна стоять на первом месте, а уж после идет работа.

2. Отсутствие сна / бессонница

Если ты не можешь нормально спать, постоянно просыпаешься по ночам или вовсе засыпаешь под утро, и всему виной работа, то у нас для тебя плохие новости — это верный признак стресса и эмоционального выгорания. По утрам ты больше похож на наркомана или зомби, бодрствуешь исключительно благодаря тоннам кофе и энергетикам. Заснуть помогают лишь снотворные или порции алкоголя? Тогда все совсем плохо, и вскоре такая работа может реально убить. Беги со своей работы, как Форрест Гамп бежал от обидчиков в детстве.

3. Частые болезни

Боли в пояснице, грипп, мигрень, артрит, деформация шеи, повышенное давление, утомляемость — список можно продолжать до бесконечности. Если ты постоянно оказываешься в кабинете у врача по той ли иной причине, то никакая страховка не восполнит ущерб, нанесенный здоровью. Подумай о том, нужен ли ты будешь своему работодателю, если не сможешь выполнять трудовые обязанности из-за развившейся болезни или полученной травмы? Скорее всего, такого сотрудника быстренько заменят кем-то помоложе да поздоровее, так что не тяни и увольняйся до того, как превратишься в инвалида. 11 простых советов, как не превратиться в неудачника

4. Отсутствие вознаграждения за твои усилия

Если ты по-настоящему компетентный работник, выполняешь все в срок, делаешь отличные продажи, предлагаешь новые идеи, которые помогают развивать бизнес, а в конце месяца получаешь зарплату без каких-либо надбавок, то стоит задуматься об уходе. Ты ценный кадр, которым вполне может заинтересоваться другой работодатель, предложив больший оклад и бонусы. Зачем сидеть там, где твои навыки не оценивают по достоинству и отсутствует возможность развиваться и расти? Забирай трудовую книжку и иди туда, где тебя оценят по справедливости.

5. Ожирение и проблемы с пищеварением

Сидячая работа убивает медленно, но методично: нарушается кровообращение, ты мало двигаешься и становишься более пассивным с каждым днем. Во время перерыва ты с большей вероятностью будешь питаться фастфудом, что не лучшим образом отразится на боках. В конечном итоге все это в совокупности приводит к сахарному диабету, ожирению, гастриту и сердечно-сосудистым заболеваниям. Вряд ли перспектива стать дряблым мужичком в 30 лет кого-то воодушевляет. Трудности перевода: как сменить рабочее место и не отчаяться?

6. Сексуальные проблемы

Нервы, стрессы, сидячий образ жизни в итоге могут привести к тому, что ты станешь менее активным в сексуальном плане, а в самых худших случаях подобные условия работы становятся причиной импотенции. Из-за этого может страдать сексуальная жизнь, отношения да и самооценка. Если же нет возможности в данный период сменить рабочее место, то займись спортом, много ходи, а в идеале бегай по утрам. Уйти с работы по-хорошему

7. Отсутствие концентрации и/или скука

Исследования показали, что даже краткосрочный стресс может серьезно сказаться на областях мозга, которые отвечают за обучение и память. Происходит деградация клеток мозга, что увеличивает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Если же работа очень скучна, то высок уровень развития инсультов; также серьезно падает активность мозга, что с годами может превратить мыслящего человека в тупого зомби. В конечном счете нет таких денег, которые могут помочь полностью восстановить здоровье. Так что найди для себя идеальное рабочее место, которое позволит получить удовольствие от процесса и сохранить работу. 6 профессий, которые очень вредны для здоровья