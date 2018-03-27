Как любовь и общее дело объединили супругов Малютиных

60 лет вместе. Любовь и общее дело объединили супругов Малютиных

60 лет назад Руфина Васильевна и Анатолий Леонидович навсегда стали мужем и женой. Если вдуматься, то в их жизни случалось немало удивительных и счастливых знаков. Может, они и стали залогом долголетия семьи Малютиных?

Но, скорее всего секрет их шестидесятилетнего союза в них самих. Таким людям никогда не бывает скучно и одиноко друг с другом, потому что у них есть общее дело (супруги начинали поисковое движение на Алтае), общие интересы, взаимное уважение, немеркнущая память и, конечно же, любовь.

Историю семьи рассказал корреспондент АиФ-Алтай. На краешке весны

Они росли в одном селе — красавице-Акутихе, учились в одной школе, даже шапочно были знакомы друг с другом. Но встретились — всерьёз и навеки — когда учительствовали в селе Верх-Ануйское. Руфина, спеша утром на уроки, уже по музыке из школьного репродуктора знала: состоится ли сегодня встреча с Анатолием. Была у них одна своя пластинка, которую он, благодаря дружбе с заведующим школьным радиоузлом, ставил, чтобы песней подать любимой сигнал.

Жениться молодые педагоги решили в родном селе. Собрали их коллеги в неблизкий путь, посадили в сани, укрыли тулупами, и повезла влюблённых к совместному счастью колхозная лошадка.

«День был такой солнечный, тёплый! Словно природа радовалась, что конец зиме, — вспоминает, улыбаясь, Руфина Васильевна. — Когда заехали на извоз (есть в Акутихе такое местечко на возвышенности), увидели, что навстречу по улице идёт моя мама. Толя переполошился, «вытряхнул» меня из саней, развернул лошадь и погнал к своему дому. На ходу только и крикнул, что назавтра свататься придёт. Потом объяснял, что, дескать, перед помолвкой не принято с будущей тёщей встречаться».

На следующий день он действительно пришёл. Со своей матерью. «Сидим, говорим о том, о сём, — смеётся Руфина Васильевна. — Чувствую, моя мама недоумевает: зачем заявились эти люди? И тогда Екатерина Дмитриевна, Толина мама, говорит ему: „Долго будем так сидеть? Доставай бутылку и начинай серьёзный разговор!“. Так и сосватали меня».

Свадьба была, может, и небогатая, но шумная и весёлая. Были и аккордеон с баяном, и безобидные розыгрыши, и песни с плясками. На память о том дне хранится в семейном архиве свидетельство о браке, в котором красивым почерком сельсоветовского секретаря выведено, что Руфина Васильевна Невежина и Анатолий Леонидович Малютин являются мужем и женой с 1 марта 1958 года.

Они отмечали каждую свою годовщину. На льняную свадьбу застилали стол льняной скатертью. На деревянную — потчевали гостей наваристой ухой из деревянной посуды. Серебряную справляли широко. Золотую праздновали целый год: звали их почётными гостями то в районный ЗАГС, то на День города, то на краевой праздник семьи. К каждой годовщине свадьбы Руфина Васильевна заполняла новую страничку семейного «дневника-альбома»: вклеивала фотографии, где только она и её Толя, и писала какую-то значимую для них двоих фразу. Например, такую: «Как это славно и мудро жизнь нас с тобою свела». Письмо отца

После смерти своей мамы, разбирая её архив, Руфина Васильевна нашла письмо от погибшего на фронте отца. Единственное, которое он прислал с войны. Написано оно было простым карандашом, и чтобы последние слова мужа сохранились, мама каждую букву, каждую запятую и точку осторожно обвела чернилами. «Добрый день милая Зина и милые дети… », — писал он из сентября 1941 года.

Ещё среди документов, которые хранила мама, оказалась копия извещения о том, что Василий Петрович Невежин погиб в бою, а в скобках — «пропал без вести», 7 сентября 1941 года и захоронен в братской могиле в селе Ругозеро.

С этих пожелтевших от времени бумаг началась огромная поисковая работа. Сначала — поиск точного места захоронения родного отца, а затем — поиск всех солдат, призванных с Алтая и погибших на карельской земле. Руфина Васильевна писала запросы в Центральный военный архив, писала письма в Карелию.

«Через столько лет! — вздыхает она. — И вот что меня мучило: нас было шестеро детей, все грамотные, ну, что бы нам раньше не сделать запрос об отце, пока мама жива была?!.. Я отрыдала за всех».

В 1987 году она вместе с сестрой Тамарой впервые поехала в Карелию. Их пригласили на открытие мемориала на месте братской могилы в селе Ругозеро. На каменных плитах тогда значились фамилии 78 погребённых здесь солдат. Но супруги Малютины, углубившиеся в поисковую работу, установили имена и фамилии ещё около 300 воинов с Алтая, погибших в жестоком бою у карельского села в сентябре сорок первого.

Дань памяти Теперь, по словам Руфины Васильевны, известно всё о подвиге воинов-сибиряков, отправившихся на фронт из Бийска в составе полка, который по прибытию на Карельский фронт разбили на два батальона. Тот, в котором оказался её отец вместе с ещё 400 своих земляков, бросили на ликвидацию финского прорыва у села Ругозеро. Почти все они погибли в первом же бою. Немногим удалось выйти в расположение 27-й стрелковой дивизии, защищавшей Кировскую железную дорогу, которая соединяла Мурманск с центральной частью страны. Это было единственное направление, где финны не смогли продвинуться вперёд. «Наши солдаты словно повторили подвиг Александра Матросова : тот закрыл своей грудью амбразуру фашистского дота, а они ценой своих жизней разбили планы врага прорвать здесь оборону и взять Ленинград во второе блокадное кольцо», — считает Руфина Васильевна.

За прошедшие 30 лет поисковое дело, которое начиналось как личное, семейное, превратилось в общественно значимое в крае движение. Руфина Малютина является сегодня руководителем общественной группы «Поиск», её муж — верный друг и помощник. Они упорно разыскивают детей, внуков, правнуков погибших в Карелии солдат-сибиряков, проводят с ними встречи, помогают в поисках сведений о не вернувшихся с войны родственниках. Если поиски приводят к успеху — радость, а если нет…

«До сих пор не можем найти следы родственников наших земляков, трёх родных братьев Рубановых, — сокрушается Анатолий Леонидович. — Двое из них были убиты в том самом страшном бою 7 сентября 1941 года. А ещё один — уже во время освобождения Карелии от фашистов».

Кстати, в 2008 году мемориал в селе Ругозеро реставрировали, расширили. Деньги на это выделил и наш Алтайский край, ведь этот мемориал посвящён воинам-сибирякам, призванным на фронт с Алтая. Здесь захоронено более 400 красноармейцев.

Старшая дочь Малютиных — Татьяна, преподаватель одного из барнаульских лицеев — возглавляет краевой поисковый отряд «Высота», который в 2010 году был создан благодаря усилиям её родителей. Каждый год студенты и школьники из Алтайского края выезжают в Карелию, на места прошлых жестоких сражений. Вместе с карельскими поисковиками они обнаружили и перезахоронили останки более 200 погибших солдат. Однажды Татьяна привезла с мест раскопок необычный подарок для своих родителей — солдатскую фляжку из тёмного сине-зелёного толстого стекла. Такие во время войны выпускал стекольный завод их родной Акутихи! Ну, а во фляжке была земля из далёкой, но ставшей тоже родной Карелии.