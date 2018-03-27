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Сколько спят люди в разных странах
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Сколько спят люди в разных странах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Как оказалось, мужчины спят меньше и хуже, чем женщины. К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали данные приложения Sleep Cycle. Результаты оказались неутешительными: жители большинства стран редко спят больше семи часов.
Исключение составляют Великобритания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды и Австралия — люди там спят по 7,5 часов и дольше.
В России, Румынии, Польше, Украине, Болгарии, Китае и Коста-Рике спят не больше семи часов.
Меньше вех — только шесть часов — спят жители Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Интересно, что во всех без исключения странах мужчины тратят на сон на 20 минут меньше, чем женщины.
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