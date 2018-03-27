Сколько спят люди в разных странах

Как оказалось, мужчины спят меньше и хуже, чем женщины. К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали данные приложения Sleep Cycle. Результаты оказались неутешительными: жители большинства стран редко спят больше семи часов.

Исключение составляют Великобритания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды и Австралия — люди там спят по 7,5 часов и дольше.

В России, Румынии, Польше, Украине, Болгарии, Китае и Коста-Рике спят не больше семи часов.

Меньше вех — только шесть часов — спят жители Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Интересно, что во всех без исключения странах мужчины тратят на сон на 20 минут меньше, чем женщины.