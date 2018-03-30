Гвардиола: «Ман Сити» готов показывать такой же уровень футбола, как раньше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел в клубе и готовности к будущим матчам.

«Мы в отличном положении. Нам нужно выиграть всего две или три игры. У нас большое преимущество в очках и забитых мячах, но осталось ещё восемь матчей и не всё решено. Мы провели три недели без матчей: одну — в Абу-Даби и две отдыхали. Но сейчас мы вернулись и готовы показать ту же игру, что и на протяжении всего сезона», — сказал Гвардиола.

31 марта «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч 32-го тура АПЛ с «Эвертоном».