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Гвардиола: «Манчестер Сити» близок к цели, но ещё не достиг её
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Гвардиола: «Манчестер Сити» близок к цели, но ещё не достиг её 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке команды в преддверии предстоящего матча АПЛ с «Эвертоном».
«Джон Стоунс получил повреждение в последнем международном матче, остальные игроки готовы к встрече с «Эвертоном». Да, в этом сезоне мы играем лучше, чем в прошлом, но завтра мы начинаем с 0:0 и будем бороться за результат.
Агуэро чувствует себя намного лучше, но решим завтра, будет ли он играть. Мы близки к цели, но ещё не достигли её. АПЛ — сложный турнир… Впереди трудные матчи: «Гудисон Парк» и дерби. Мы знаем, что должны приложить все усилия в борьбе за победы", — цитирует Гвардиола «твиттер» «Манчестер Сити».
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