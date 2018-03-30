Гвардиола: «Манчестер Сити» близок к цели, но ещё не достиг её

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке команды в преддверии предстоящего матча АПЛ с «Эвертоном».

Джон Стоунс получил повреждение в последнем международном матче, остальные игроки готовы к встрече с «Эвертоном». Да, в этом сезоне мы играем лучше, чем в прошлом, но завтра мы начинаем с 0:0 и будем бороться за результат.

Агуэро чувствует себя намного лучше, но решим завтра, будет ли он играть. Мы близки к цели, но ещё не достигли её. АПЛ — сложный турнир… Впереди трудные матчи: «Гудисон Парк» и дерби. Мы знаем, что должны приложить все усилия в борьбе за победы", — цитирует Гвардиола «твиттер» «Манчестер Сити».