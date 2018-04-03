Гвардиола — о Салахе: Клопп — мастер приобретений игроков под свой стиль игры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого гостевого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 4 апреля.

«До «Ливерпуля» Салах хорошо выступал в «Роме», создавал там много голевых моментов в каждом матче. Однако в нынешнем сезоне он идеально действует в команде Клоппа. Юрген является мастером приобретений игроков под свой стиль игры. В определённых ситуациях «Ливерпуль» хорошо реализовывает голевые моменты, наказывает соперников за ошибки.

Конечно, я принимаю во внимание качество игры «Ливерпуля» и обеспокоен по этому поводу. Я не настолько заносчивый. Однако если вы имеете в виду, собираемся ли мы 90 минут обороняться и контратаковать, то этого не произойдёт. Зачем нам менять то, что до этого хорошо работало?» — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».