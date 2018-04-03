Ещё
Гвардиола — о Салахе: Клопп — мастер приобретений игроков под свой стиль игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола — о Салахе: Клопп — мастер приобретений игроков под свой стиль игры 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого гостевого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 4 апреля.
«До «Ливерпуля» Салах хорошо выступал в «Роме», создавал там много голевых моментов в каждом матче. Однако в нынешнем сезоне он идеально действует в команде Клоппа. Юрген является мастером приобретений игроков под свой стиль игры. В определённых ситуациях «Ливерпуль» хорошо реализовывает голевые моменты, наказывает соперников за ошибки.
Конечно, я принимаю во внимание качество игры «Ливерпуля» и обеспокоен по этому поводу. Я не настолько заносчивый. Однако если вы имеете в виду, собираемся ли мы 90 минут обороняться и контратаковать, то этого не произойдёт. Зачем нам менять то, что до этого хорошо работало?» — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Что такое спочан? Японское фехтовании с надувными мечами Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл квалификацию, Сироткин — 19-й Истории и воспоминания о ветеранах ко Дню Победы
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие привычки есть только у русского народа74
Девушка почти 20 лет считала себя парнем13
Почему у русских высокий болевой порог69
Тест: какие из этих животных настоящие?1
Что произойдёт с человеком, если он будет молчать год1
Видео
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение