«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.