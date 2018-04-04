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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Sports.ru
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Компани, Гюндоган, Де Брёйне, Зане, Д. Сильва, Фернандиньо, Габриэл Жезус.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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