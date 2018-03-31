«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник Лерой Зане на 4-й минуте. Спустя восемь минут Габриэл Жезус увеличил преимущество гостей. Автором последнего мяча в составе «Манчестер Сити» стал хавбек Рахим Стерлинг. У «Эвертона» голом отметился нападающий Янник Боласье.
«Манчестер Сити» с 84 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (40) — девятый.