Ещё
«Манчестер Сити» победил «Эвертон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник Лерой Зане на 4-й минуте. Спустя восемь минут Габриэл Жезус увеличил преимущество гостей. Автором последнего мяча в составе «Манчестер Сити» стал хавбек Рахим Стерлинг. У «Эвертона» голом отметился нападающий Янник Боласье.
«Манчестер Сити» с 84 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (40) — девятый.
Чемпионат.com: последние новости
Что такое спочан? Японское фехтовании с надувными мечами Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл квалификацию, Сироткин — 19-й От первого лица о диете, мотивации и ЗОЖ
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У каких народов измена — знак гостеприимства36
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы12
Тест: правда или нет?10
Как москвич выжил в Новой Гвинее17
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Видео
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
10:05
Заяц запрыгнул на многоуровневую парковку в Екатеринбурге
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение