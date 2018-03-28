Стерлинг: «За матч трижды потерял мяч и думал, что Гвардиола убьет меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о высоких требованиях к игрокам главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола предупреждает вас, когда он не доволен вами. Я помню матч против «Кристал Пэлас». Я в игре три раза потерял мяч и думал, что больше никогда не выйду на поле, думал, что он убьет меня в раздевалке.

Гвардиола подсказывает, делает акцент на небольших деталях, которые приводят к тому, что ты «летаешь» на поле.