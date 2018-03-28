Стерлинг: «За матч трижды потерял мяч и думал, что Гвардиола убьет меня» 

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о высоких требованиях к игрокам главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиола предупреждает вас, когда он не доволен вами. Я помню матч против «Кристал Пэлас». Я в игре три раза потерял мяч и думал, что больше никогда не выйду на поле, думал, что он убьет меня в раздевалке.
Гвардиола подсказывает, делает акцент на небольших деталях, которые приводят к тому, что ты «летаешь» на поле.
Мой переход в «МС» из «Ливерпуля» был сложным. У меня был тяжелый год в первый сезон. За меня заплатили 62,5 миллиона евро, было много разговоров и давления», — приводит слова футболиста The Telegraph.