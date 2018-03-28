Итальянские зодчие, которые работали в России

Антон Фрязин 19 июля 1485 года в Москве итальянским зодчим Антоном Фрязиным была заложена Тайницкая башня — старейшая башня Московского Кремля. Вспоминаем 7 итальянских архитекторов — строителей России.

Архитектор и дипломат Антонио Джиларди, прозванный московитами Антоном Фрязиным, был одним из первых итальянцев, прибывших на Русь. В Московию он приехал в 1469 году в составе свиты Юрия Траханиота, посла кардинала Виссариона с предложением брака Великого князя Московского Ивана III и Софьи Палеолог.

Кириллица

Достижения

В 1580-ых он был ангажирован на строительство Московского Кремля: в его активе две башни Московского Кремля — Тайницкая м Водозводная. Ридольфо Аристотель Фьораванти

О прибытии итальянского архитектора в Москву свидетельствует Первая Софийская летопись, где значится, что он приехал «на Велик день» (на Пасху), и не один, а «взят же с собою тот Аристотель сына своего Андреем зовут, да паробка, Петрушею зовут».

Работа Аристотеля Фиораванти в Москве началась с разборки развалин Успенского собора Мышкина и Кривцова. Расчистка места для нового собора заняла всего неделю — за 7 дней было полностью убрано то, что строилось три года. Снос остатков стен вёлся при помощи «барана» — дубового бревна, окованного железом, которое подвешивалось к «пирамиде» из трёх брусьев и, раскачиваясь, било в стену. Когда этого было мало, в нижнюю часть оставшихся обломков стен вбивали деревянные колья и поджигали их.

Кириллица

Разбор стен окончился бы и раньше, если бы рабочие успевали быстрее выносить камень со двора. Однако зачинать стройку архитектор не торопился. Фиораванти понимал, что он не может не считаться с обычаями и вкусами русского народа, не должен искусственно переносить сюда привычные ему формы западной архитектуры. Поэтому, закончив закладку фундамента, Аристотель отправился путешествовать по стране для знакомства с древнерусским зодчеством.

Достижения

Построил Успенский собор в Московском Кремле. В качестве начальника артиллерии участвовал в походах Ивана III на Новгород, Казань и Тверь. Отливал колокола, чеканил монеты. Пьетро Антонио Солари

Первый официальный главный архитектор Москвы. Приехал из Милана в 1490 году. Вероятно, Иван III предложил Солари внушительную сумму контракта, поскольку зодчий отказался от весьма заманчивых проектов в Италии. Прожил в Москве всего 3 года и умер в 1493 году.

Кириллица

Достижения

Построил несколько башен Московского Кремля (Боровицкую, Константино-Еленинскую, Сенатскую и т.д.). Вместе с Руффо закончил строительство Грановитой палаты. Доменико Андреа Трезини

С 1703 года работал в России, став первым архитектором Санкт-Петербурга. Трезини заложил основы европейской школы в русской архитектуре.

Кириллица

Достижения

По проектам Трезини заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, начата перестройка Петропавловской крепости в камне, выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова и т.д. Антонио Ринальди

В 1751 году архитектор был приглашён в Россию, к гетману Малороссии К. Г. Разумовскому. Контракт был подписан на семь лет, в его условия входило обучение итальянцем русских мастеров. Затем, в 1754 году Антонио Ринальди становится архитектором «малого двора», то есть входит в ближайшее окружение будущего императора Петра III.

Кириллица

Достижения

Строительство Большого Гатчинского дворца. Джакомо Антонио Доменико Кваренги

В 1780 году приехал в Санкт-Петербург по приглашению Екатерины II в качестве «архитектора двора её величества». Русский литератор Филипп Вигель вспоминал зодчего: «Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу».

Кириллица

Достижения

Карл Иванович Росси Строительство Английского дворца в Петергофе, здания Эрмитажного театра, Академии наук в Санкт-Петербурге, Александровский дворец в Царском Селе.

Уроженец Неаполя отправился искать счастья в России в 1795 году, поступив на службу в «Адмиралтейскую коллегию архитектурии» в Санкт-Петербурге.

Главной сферой деятельности Росси стало создание городских архитектурных ансамблей. Во многом благодаря ему Петербург обрёл новое лицо, превратившись в центр гигантской империи, гордой своими победами над Наполеоном.

Кириллица

Достижения

Своё мастерство Росси воплотил в ансамблях Михайловского дворца, Дворцовой площади с грандиозным зданием Главного Штаба и триумфальной аркой, Сенатской площади со зданиями Сената и Синода, Александринской площади со зданиями Александринского театра и т.д.