Paris. Je t'aime… Moi non plus: Путешествуем по Парижу с моделью Софьей Титовой

Первый раз я побывала в Париже в 2009 году, удивлялась красоте города, думала, как же люди здесь живут, каждый день видят Эйфелеву башню, всю эту красоту и не обращают внимания. А сейчас сама превратилась в такого человека.

Тем, кто собирается в Париж впервые, я хочу посоветовать ничего не ожидать: этот город принимает всех по-разному, с одной стороны, он безумно красив, поражает его архитектура, величие, с другой стороны, он может быть небезопасным, грязным, недружелюбным. У меня много знакомых-парижан, стереотипы про их снобизм, феминизм — все правда. Хотя в принципе, как в любом городе, есть и плохое, и хорошее. Сильно меня удивил только инфантилизм в молодежной среде. Здесь считается нормой, что родители до 27 лет оплачивают детям квартиры, машины, питание, обучение, и молодежь совершенно не хочет взрослеть. Молодые люди ведут себя как дети.

Разумеется, есть великолепные места, которые поддержат все стереотипные картинки о Париже: для меня любимая зона в Париже — Belleville, это чисто азиатский район. Там не мило, не роскошно, это андеграунд. Чтобы добраться до очень красивого парка, надо проделать немалый путь. Стены с граффити, архитектура нетипичного Парижа, блочные здания… Здесь располагается очень много галерей, фотостудий, редакций журналов — это идеальное место для молодых амбициозных людей, которые хотят открыть какие-то творческие пространства.

Мне нравится Palais de Tokyo — здесь действительно открывается прекрасный вид на Эйфелеву башню, но это не главное его достоинство. В Palais de Tokyo всегда проходят очень интересные временные выставки, и он меняется в ногу со временем, хотя и находится в 16-м округе — самом буржуазном районе, в котором всегда очень тихо и не найти ни одну булочную даже на километр.

Неподалеку Louis Viutton Fondation — музей с масштабными выставками. Это просто надо увидеть!

В последний раз я побывалана выставке коллекции поп-арта из музея MoМa. Самый мой любимый музей — Centre Georges-Pompidou, я практически каждый месяц туда хожу. Кстати, французы посещают выставки — это очень популярно.

Конечно же, Париж — это гастрономический рай. Французы действительно сумасшедшие — в хорошем смысле — в отношении еды. Я была в очень разных местах, могу поделиться и своими открытиями, и разочарованиями.

Обожаю одно местечко в 11-м районе — Chambelland, где все подают без глютена, но не вегетарианское. Я подсела на их хлеб из рисовой муки. И летом, и зимой там очень приятно. Есть еще одна булочная Boulangerie Utopie, там самый вкусный багет в Париже: он черный, с добавлением угля.

Замечательное место Breizh — это самая лучшая блинная в Париже, в районе Le Marais.

Там делают большие тонкие блины, складывают, внутрь кладут разные начинки. Если ты просишь сладкий блинчик — сделают такой прямо «от души».

Конечно, я была в замечательных местах в Париже, одни из самых особенных — рестораны авторской кухни Pirouette.

Кстати, русская кухня в Париже непопулярна: большинство таких ресторанов закрылось. Остался грузинский ресторан Pirosmani, но там вы можете найти все — от борща до пельменей.

Что касается разочарований: например, культовым считается Café de Flore, но для меня это совершенно непонятное место. Неоправданно высокие цены, еда невкусная — как будто из холодильника, ужасные официанты, обслуживание. Я до сих пор это кафе не понимаю, но там всегда полно людей. Возможно, там прикольно сделать фоточку для Инстаграма, но есть — точно нет.

Есть очень знаменитый ресторан в Помпиду на самом последнем этаже Le Georges — тот, который славится традиционной красной розой на столе, его часто снимают в кино, там всегда полно туристов и красивый панорамный вид. А вот с едой проблемы, сервис вообще восторга не вызвал. Не рекомендую. Вообще это все про Париж: официанты могут нахамить, нет комплиментов от шеф-повара, я часто видела крыс и тараканов в магазинах, в кондитерских, даже в ресторанах. И это может быть в любом районе, независимо от уровня. Чувствуется халатность во всем — в сервисе, в безопасности, в том, как работает большинство учреждений.

Если говорить о моде на улицах, заметен очень большой контраст по районам. Если ты находишься на левом берегу Сены, на Рив Гош — то там буржуазия, стиль, мода, красивая обувь. На правой стороне — нет.

Заметна даже некоторая неопрятность, например, девушки могут идти после занятий спортом, не переодеваясь, в спортивном костюме. В Париже очень много винтажных магазинов, и они там в моде. Многие из моих друзей там одеваются даже из вопроса экономии. Но в целом в моде практичная одежда, потому что все знают, что в любой момент можно куда-нибудь «вляпаться». Плюс погода очень изменчивая — не до шика. Есть условная униформа — если ты хочешь стать «своей» в Париже, в этом сезоне надо купить длинное пальто в пол — коричневое, черное или серое, кроссовки на самой-самой огромной платформе и вставить одну сережку в ухо. У меня такой комплект тоже есть.

Если упоминать какие-то чисто парижские бренды, то это, например, IRO — интересная базовая одежда. Всю рекламу, все съемки для журналов они делают только в Париже.

Есть классный концепт стор «LE 66» на avenue des Champs-Élysées, 66. Там найдется все: от сумок до ботинок и по очень хорошим ценам. Это я бы посоветовала посетить. Есть также французский независимый бренд National Standard. У них только один маленький магазинчик в Le Marais — шикарная обувь, красивые кроссовки.

Классическое поведение парижан — так начиналась любая моя съемка: в 8 или 9 утра кофе с круассаном, а потом все выходят курить и болтать. Никто никуда не торопится. Парижане — настоящие бездельники, любят тянуть время, создавать видимость работы. А потом к концу съемки обязательно подходят и говорят: «Ой, мы не успеваем, придется тебя немного задержать». И так всегда.

Но в любом случае — это мои личные впечатления, и если вы проверите те места, которые я вам рекомендовала, или найдете собственные, всегда есть шанс влюбиться в Париж раз и навсегда., Рекомендуем вам также заручиться советами Марка Борозны, рассказавшего о самых интересных местах для шопоголиков в Трехградье.