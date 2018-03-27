Сергей Есенин и Николай Клюев: трагедия двух судеб

Сергей Есенин и Николай Клюев были поэтами "новокрестьянского" направления в литературе XX в. Поэты дружили между собой, их творческие взаимоотношения складывались непросто.

Они неоднократно посвящали друг другу поэтические произведения. У них было много общего — во-первых, они родом из губерний: Николай Клюев из Олонецкой, Сергей Есенин — из Рязанской, и, приехав в Петербург и выступая в литературных салонах, они бросали вызов столичному обществу, появляясь на публике в косоворотках и кафтанах. Во-вторых, их связывает трагедия, которая произошла в их жизнях из-за разочарования в советской власти.

Начало пути

Сергей Есенин и Николай Клюев в первый раз встретились в Петербурге, в который приехали из своих губерний. На молодого поэта Сергея Есенина, родившегося в 1895 году, оказывал сильное творческое и идеологическое влияние Николай Клюев, который был на 11 лет старше. Он способствовал развитию в творчестве молодого поэта народных, религиозных и крестьянских мотивов.

Как сказано в разных источниках, Сергей Есенин и Николай Клюев встретились или в 1914, или в 1915 г. Во всяком случае, в воспоминаниях костромского художника Ефима Честнякова, ученика Ильи Репина , написано: "Видел Есенина и Клюева, 1914 г., осень…" Максим Горький в очерке о Есенине пишет: "Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати — семнадцати лет".

Официальные источники утверждают, что Клюев с Есениным встретились в 1915 году, опираясь на письмо, которое молодой поэт из Рязанской губернии написал Клюеву в Олонецкую. В этом письме говорится: "Я тоже крестьянин и пишу так же, как и Вы, но только на своем рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51". Познакомил поэтов Сергей Городецкий , русский и советский поэт: он общался с Есениным и рассказал ему о Клюеве. И молодой поэт написал Клюеву письмо.

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В начале литературного пути Сергей Есенин и Николай Клюев шли рядом друг с другом. В 1923-м г. Есенин, уже зрелый поэт, написал о Клюеве: "Учитель он мой…", несмотря на то, что к тому времени между ними уже возникли разногласия.

"От Вытегры до Шуи Он избродил весь край И выбрал кличку — Клюев, Смиренный Миколай". В стихотворении Есенина, написанном в 1917 г. "О Русь, взмахни крылами" есть такие строки:

"Ждали хама, глупца непотребного В спинжаке, кулаками в арбуз, — Даль повыслала отрока вербного С голоском слаще девичьих бус". Литературная жизнь в столице В свою очередь, Николай Клюев в этом же году писал о Есенине в стихотворении "Оттого в глазах моих просинь":

Сергей Есенин и Николай Клюев стали близкими приятелями: они вместе читали стихи в редакции "Ежемесячного журнала", наносили визиты Александру Блоку, печатались в газете "Биржевые ведомости", ходили к художнику Владимиру Юнгеру, который изобразил одного и другого, успешно устраивали в Петрограде "крестьянские" поэтические вечера.

Коллекционер Фёдор Фидлер писал в дневнике: "Оба восхищались моим музеем и показались мне достаточно осведомлёнными в области литературы. Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам".

В 1915 году было образовано объединение новокрестьянских поэтов "Краса", в которое из поэтов, помимо Николая Клюева и Сергея Есенина, вошли Александр Ширяевец и Сергей Клычков. Термин "новокрестьянские поэты", появившийся в 1910-х — 1920-х гг. в литературоведении, принадлежит историку русской поэзии, книговеду Ивану Розанову и критику Василию Львову-Рогачёвскому.

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Объединение "Краса" преобразовалось в литературно-художественное сообщество "Страда", которое появилось на квартире Сергея Городецкого. Сердцем "Страды" являлись Сергей Есенин и Николай Клюев, но также в него входили и другие "народные" поэты. "Страда" выпустила сборник, куда входило стихотворение Сергея Есенина "Тёплый ветер". В 1916 году поэты приехали в Москву, где выступали перед публикой в колоритных национальных нарядах, так подчёркивая народный стиль своей поэзии.

Футурист Владимир Маяковский, известный поэтический антагонист Есенина, в своей статье "Как делать стихи?" не без иронии писал: "Есенина я знал давно — лет десять, двенадцать. В первый раз я встретил его в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжки:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… в исконной, посконной…

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Его увлёк в сторону Клюев…"

Маяковский оказался прав: с наступлением революции Сергей Есенин сменил "простой крестьянский" имидж не только в одежде, но и в творчестве. О разногласиях между Есениным и Клюевым

Николай Клюев был настолько привязан к Сергею Есенину, что когда тот в Москве завёл роман с женщиной, он умолял молодого поэта не ходить к ней.

Клюев хотел, чтобы Есенин по-прежнему оставался русским народным поэтом с чистой душой, всячески старался уберечь его от негативного влияния наступавшего "безбожного" времени, когда в умах бродили революционные настроения. Однако время всё же повлияло на молодого амбициозного поэта: он с отвращением отнёсся к привязанности Клюева.

В 1916 году Есенина призвали на военную службу. Клюев, несмотря на то, что молодой поэт понемногу начал от него отдаляться, написал письмо штаб-офицеру, полковнику Дмитрию Ломану — "Полковнику Ломану о песенном брате Сергее Есенине моление". Он просил, чтобы Есенина

зачислили в санитарный поезд, а не забирали на фронт. Дмитрий Ломан, будучи просвещённым человеком, внял просьбе и зачислил поэта в Царскосельский полевой военно-санитарный поезд.

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Николай Клюев в это время сблизился с певицей Надеждой Плевицкой, исполнявшей русские народные песни, гастролировал вместе с ней по городам России.

Есенин в 1917 году уезжает в родное село — Константиново, и затем в течение 6-ти лет не видится с Николаем Клюевым, который предчувствовал нравственное падение своего единомышленника.

"Небо — как колокол, Месяц — язык, Мать моя — родина, Я — большевик". Молодой поэт настолько проникся атеистическим духом советской власти, что в нетрезвом состоянии однажды написал на стенах Страстного монастыря бранные слова. Есенин стал городским поэтом-бунтарём, который — поначалу — в революции увидел надежду для народа. В его ранней поэме "Иорданская голубица", написанной в 1918 году, есть такие строки:

В 1916 — 1917 годах Клюев развивает в своей поэзии фольклорные, религиозные, крестьянские мотивы: всё отчётливее звучит в его творчестве тема "мужицкого" труда, православия, "избяного рая", духовного противостояния Запада и Востока: "Сгинь Запад, Змея и Блудница — Наш суженый — отрок Восток!" Николай Клюев испытывал неприязнь к интеллигенции и городским поэтам, которых он презрительно называл "дворянчиками" — у него была идея выступать от лица народа и крестьян. Физически тяжёлый крестьянский труд в творчестве он всегда ставил над "городским", интеллектуальным.

Пришедшую советскую власть Клюев сначала принял с восторгом. В 1918 году он написал такие стихи, как "Коммуна", "Товарищ", а затем выпустил поэтический сборник "Ленин". Как считал поэт, советское правительство должно было заботиться о сохранении народной духовной культуры, неразрывно связанной с православием.

Но большевистский атеизм шёл вразрез с представлениями Клюева.

По воспоминаниям одного из сотрудников ЧК, Николай Клюев стал в 1918-м г. членом партии, а в 1920-м году был исключён из неё за религиозные убеждения и, в частности, за то, что собирал старинные иконы и торговал ими.

"И Клюев, ладожский дьячок, Его стихи как телогрейка, Но я их вслух вчера прочёл, И в клетке сдохла канарейка". В 1924-м году Сергей Есенин пишет стихотворение-эпиграмму "На Кавказе", где есть саркастические, язвительные строки о Николае Клюеве:

Эти строки подлили масла в огонь: их с удовольствием смаковали литературные критики, комсомольские поэты, редакции журналов.

Ведь Николая Клюева, которого в 1923 году арестовали по ложному доносу, и так начали травить по инициативе Льва Троцкого , который в статье "Революция и литература" негативно отозвался о поэте, назвав его "эгоистично-свободолюбивым мужиком, пронёсшим свою мужичью душу через буржуазную выучку".

В 1922 году Клюев написал Есенину письмо с просьбой о помощи. Ведь после ареста Клюев нуждался в деньгах: его стихотворения плохо печатали. Есенин обратился к советскому литературоведу и критику Разумнику Иванову-Разумнику, и в Петрозаводск отправили за подписью Анатолия Луначарского телеграмму с просьбой помочь живущему в нищете Клюеву.

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Сергей Есенин и Николай Клюев увиделись опять осенью 1923 года в Петербурге, а затем приехали в Москву, где жили в коммунальной квартире на Большой Никитской. Они снова стали появляться на публике. Клюев познакомился с Айседорой Дункан.

В ноябре Клюев вернулся в Петербург, и в печать вышли его революционные стихи и сборник "Ленин". Гибель Есенина и Клюева

Сергей Есенин в последние годы жизни пребывает в депрессивном настроении. Он стал разочаровываться в советской власти, замечая, что она не соответствует тем идеалам, о которых говорилось в самом её начале.

В 1923 — 1924 года он пишет поэму "Страна негодяев", в которой обличает пороки представителей новой власти. Свои убеждения он выражает в образе центрального персонажа: бандита Номаха — он придерживается анархистских, бунтарских взглядов и не признаёт никакую власть. Эта поэма была лебединой песней Сергея Есенина. "Страну негодяев" опубликовали в журнале "Новый мир" в 1926 году уже после смерти Есенина: согласно официальной версии он покончил собой в гостинице "Англетер" 28 декабря 1925 года.

Известие о смерти Есенина Клюев поначалу принял спокойно, но затем не выдержал и заплакал. По воспоминаниям очевидца, он сказал: "Я говорил Серёженьке и писал к нему: брось эту жизнь. Собакой у твоего порога лягу. Ветру не дам на тебя дохнуть. Рабом твоим буду…" До конца жизни Клюев с теплотой вспоминал Есенина.

Николай Клюев посвятил памяти поэта стихотворение "Плач о Сергее Есенине", на которое в 1927 года комсомольский поэт Александр Безыменский написал резкую критическую статью "О чём они плачут?" Антагонист Есенина Владимир Маяковский в статье "Как делать стихи?" написал: "Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески".

Второй раз Николай Клюев по 58-й статье был арестован 2 февраля 1934 года, а после суда 5 марта сослан в Западную Сибирь, в Колпашево Нарымского округа, где вынужден влачить нищенское, голодное существование: у него даже не было тёплой одежды. Он писал письма — в том числе Сергею Клычкову, Максиму Горькому, во ВЦИК в надежде, что кто-нибудь поможет смягчить его положение, и его перевели в Томск.

В 1937 году наступила пора массовых расстрелов. К пунктам 58-й статьи, по которой Клюев был осуждён и сослан, прибавились "расстрельные" пункты. Клюева обвинили в принадлежности к сектантскому "Союзу спасения России", в действительности не существовавшему, и 23 октября 1937 года, после своего дня рождения, поэт был расстрелян.