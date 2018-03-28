Первая помощь. Как помочь человеку, пережившему горе

А ведь пережившему горе психологическая «скорая помощь» иногда бывает жизненно необходима. И это не фигура речи. Специально для таких случаев учёные из Института общественного здоровья и здравоохранения при Университете Джона Хопкинса в США разработали систему психологической первой помощи. Этими советами может воспользоваться любой человек, и здесь не нужны дипломы в области психологии или медицины. Фото: shutterstock.com Будьте рядом

Это первое правило. Оно звучит довольно банально — все примерно представляют, что человека, пережившего горе или шок, лучше не оставлять одного. Но здесь есть важная деталь — рядом нужно быть, а не просто находиться. Это не значит, что вы должны суетиться или пытаться вспомнить весь запас утешающих фраз, которые у вас есть. Просто обнимите человека, если это кто-то, кого вы хорошо знаете. Или сядьте рядом. И приготовьтесь слушать. Можно так и сказать: «Я готов (-а) выслушать тебя. Расскажи, что случилось».

Задавайте вопросы

Даже если вы знаете обо всём, что произошло, спрашивайте! Так вы, во-первых, даёте человеку понять, что он важен для вас, что он не один. Во-вторых, вы предоставляете ему возможность снять накопившееся напряжение, выговориться, «вытащить» наружу те эмоции, которые пока живут внутри. В-третьих, с помощью вопросов вы подаёте сигнал о том, что понимаете человека. Для этого обычно используют специальные, «перефразирующие» вопросы: «правильно ли я понимаю, что…», «ты имел в виду, что…», «другими словами…». Так вы озвучиваете мысли вашего собеседника, как будто становитесь с ним на одну ступень, практически переживаете то же, что переживает он.

Не обесценивайте!

Каждое «да ничего страшного не случилось» в глазах вашего собеседника выглядит так, как будто вы не считаете его переживания серьёзными и достойными внимания. Понятно, что на самом деле вы только хотите утешить или помочь, но поверьте, в таких ситуациях это не лучший способ. Даже сказать «я, кажется, понимаю, как тебе тяжело» будет правильнее, чем «не расстраивайся, всё хорошо».

Не пытайтесь предложить решение проблемы

Фото: shutterstock.com Очень часто человеку, пережившему горе, от вас нужен не совет (особенно если это совет вроде «выйди на улицу и прогуляйся — нечего сидеть и горевать»), а ваше умение выслушать. Слушайте. Слушайте и спрашивайте.

Попробуйте понять, нужна ли человеку профессиональная помощь

К счастью, те времена, когда поход к психологу или психотерапевту считался чем-то бесполезным или даже постыдным, а главными психоаналитиками были лучшие подруги, прошли. Общаясь с человеком, который недавно пережил тяжёлое потрясение, помните: всё, что вы можете сделать, это оказать первую помощь. Дальше ему придётся учиться справляться со своей бедой самостоятельно, а в более сложных случаях — с помощью специалиста. Агрессивное поведение, галлюцинации, спутанное мышление и бессвязная речь, панические атаки — всё это маркеры того, что необходимо обратиться к врачу. Но помощь очень часто оказывается нужна даже тогда, когда симптомы не выражены ярко. Поэтому лучше перестрахуйтесь — если вы знаете, что человек пережил серьёзное потрясение, отведите его к специалисту.

Отвлеките

Да, этот совет работает. Но только если вы не будете пытаться отвлечь человека музыкой, весёлыми историями или пейзажами за окном. Лучше всего, если вы попросите его о чём-то. Любое, даже самое пустяковое дело хотя бы ненадолго отвлечёт человека от мыслей о произошедшем и даст ему понимание того, что он делает что-то полезное для других.

Не бросайте его Если вы взялись помогать человеку, не забывайте о нём после первого же разговора. Звоните ему и навещайте, по возможности проводите с ним больше времени, свяжитесь с родителями или родственниками и вместе помогайте ему справиться с его бедой. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как понять, что у вас депрессия: 7 признаков Как побороть чувство страха Исследование длиною в жизнь: что делает человека счастливым Нам важно донести простую мысль: не нужно быть Анджелиной Джоли , чтобы помогать людям

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