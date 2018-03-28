Шалва Амонашвили: «Конечная цель воспитания — научить человека преодолевать самого себя»

Шалва Александрович Амонашвили — учитель, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского городского педагогического университета.

Шалву Александровича считают создателем гуманной педагогики, в основе которой лежит идея принятия ученика таким, какой он есть. Амонашвили не раз отмечал, что настоящий учитель относится к ученикам почти по-отечески: любит их, уважает и проявляет терпение к их слабостям, помогает преодолеть трудности взросления и тем самым готовит к жизни.

Идеи гуманной педагогики впервые отчётливо прозвучали в письмах, которые Шалва Александрович написал своим детям — сыну и дочери-подросткам — 37 лет назад.

Мы приводим самые важные отрывки из них, но советуем при случае познакомиться с полными версиями писем.

Об умениях слушать и слышать, которые воспитывают взаимоуважение взрослого и ребёнка

«В конце каждого дня мы обычно собираемся за ужином в нашей маленькой столовой и рассказываем друг другу, чем мы занимались днём, что нас порадовало и что огорчило, кого мы встретили и что узнали. Вот тут мы и обнаруживаем, каким длинным был день у каждого из нас и в то же время как незаметно он промелькнул…

По вечерам мы чувствуем, что, оказывается, тоже устали.

Но мы довольны, радуемся, что уже подошли к ступеньке завтрашнего дня. А каким будет наш завтрашний день — это зависит от нашей воли».

О том, как важно читать детям сказки, потому что через них они проигрывают сотни «взрослых» ролей

«Раньше я рассказывал тебе сказки, чтобы развивать твою фантазию и воображение, чтобы ты поняла, какая борьба идёт между добром и злом, как побеждает добро и как дорого обходится ему эта победа. И, конечно, рассказывал ещё, чтобы ты сладко засыпала и видела светлые сны.

Разве ты не догадалась, о ком эта сказка? О тебе, о ком же ещё!

Ты героиня этой сказки.

Так рассказывал мне сказки и отец: я был главным героем его сказок. В сказках отца я прошёл через многие опасности и препятствия, семь раз переплывал семь морей, семь раз переходил семь гор и на седьмое небо поднимался семь раз, спасая красавицу, заточённую в замке за семью замками. У семиглавого чудовища отрезал семь голов, семь раз освобождал прикованного к скале Амирана. И хотя я уже прожил более полувека, всё равно мечтаю, чтобы отец был жив и рассказывал мне сказки».

О том, как общение в семье взаимно обогащает и взрослого, и ребёнка

«По вечерам, перед сном, когда я захожу в твою комнатку и мы с тобой начинаем шушукаться, знаешь, как это меня обогащает? Я многое о тебе узнал и узнал самого себя тоже — какой я отец для своей дочери.

Хотя учил тебя своими письмами уму-разуму, но одновременно сам тоже учился тому, каким мне надо быть».

«Я уверен: путь к взаимопониманию и познанию друг друга проходит через понимание и познание в первую очередь самого себя. И чем глубже человек познает самого себя, свой характер, устремления, ценности, жизненные цели и т. д., тем легче ему будет понять других людей и окружающий мир в целом. А это очень важно — взаимопонимание, это источник вдохновения и творчества, духовных сил и надежд.

Ты силён десятикратно, когда тебя понимают, но становишься во сто раз сильнее, когда ты понимаешь других».

Шалва Амонашвили был сторонником гибкой педагогики. Он считал, что каждый ребёнок — уникальное явление, и каждая воспитательная среда — неповторимая действительность. Поэтому родителям и педагогам нужно постоянно искать подходы к детям и нельзя беспрекословно следовать воспитательной формуле

«нарушил ребёнок что-то — наказывай, сделал что-то хорошее — поощряй».

О том, что ребёнка необходимо постепенно, шаг за шагом знакомить со взрослой жизнью, а не прятать под родительским крылом

«Гуманное воспитание, которое я отстаиваю, вовсе не означает, что надо ласкать и лелеять детей, пичкать их, как птенцов, тысячу раз пережёванным и стерильным умственным и физическим кормом.

Гуманное воспитание не означает также, что из-за боязни, как бы наши птенцы не перепугались, мы станем прятать их под нашими крыльями, чтобы они не увидели, как пошёл град и уничтожил виноградники, как орёл схватил зайца и растерзал его на куски…

И, наконец, гуманным воспитанием будет то воспитание, когда постепенно, но упорно и настойчиво мы будем знакомить ребёнка со светлыми и теневыми сторонами жизни, с добром и злом, внушать веру в победу добра, убеждать, что в нашей общественной жизни ему, когда он вырастет, предстоит решить свою долю задач, что у него много дел впереди. Он и сам должен понять, какие тени нужно уничтожить, какое зло искоренить, прежде всего, какой свет усилить и какое добро упрочить.

Мы должны научить его, как идти по жизненному пути, не боясь трудностей,

и как найти судьбу, точнее, как выковать собственное счастье».

Амонашвили считал, что «конечная цель воспитания — научить человека преодолевать самого себя, так как личность рождается в борьбе с самим собой, и первейший долг воспитателя — помочь воспитаннику одержать победу в этой борьбе».

Эти слова необходимо помнить каждому взрослому, который берёт под крыло маленького человека.