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«Твиттер» помог найти женщину с фото 1971 года
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«Твиттер» помог найти женщину с фото 1971 года 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Sheila Huff/Facebook
"Твиттер" помог найти неизвестную женщину с фотографии, сделанной почти полвека назад.
Иллюстратор Кэндес Джин Андерсен наткнулась на этот снимок в журнале, когда собирала информацию для детской книги о касатках. На фото запечатлены участники Международной конференции по биологии китов, проходившей в штате Виргиния в США в 1971 году. Среди всех мужчин-участников Кэндес заметила единственную женщину, лицо которой было частично закрыто головой одного из мужчин. Андерсен заинтересовалась ей, потому что не смогла найти в статье имя женщины, в подписи к фото она числилась как "неизвестная".
Тогда Кэндес решила обратиться к своим подписчикам в "Твиттер":
"Привет, "Твиттер", у меня есть дело: я ищу женщину, которая участвовала в Международной конференции по биологии китов в 1971 году. Она единственная женщина на этом фото, и ее подписали как "неизвестную. Вы поможете мне ее найти?".
twitter.com
У Андерсен мало подписчиков, поэтому она очень удивилась, когда ее пост стал вирусным, набрав за несколько недель более 28 тысяч лайков и более 13 тысяч репостов.
Вскоре на публикацию откликнулся работник архива Смитсоновского института, который и помог найти "неизвестную" женщину. Он выяснил, что ее зовут Шейла Майнор Хафф. Она посвятила свою жизнь науке и стала высококлассным специалистом в области охраны окружающей среды.
Кэндес Андерсен нашла Шейлу Хафф в социальных сетях, а затем связалась с ней по телефону. Сейчас Хафф 71 год, она живет в Виргинии. Шейла сказала, что она никогда не беспокоилась, известно ее имя или нет. Ей просто хотелось сосредоточиться на охране природных ресурсов и делать свою работу хорошо.
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