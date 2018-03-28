«Твиттер» помог найти женщину с фото 1971 года

"Твиттер" помог найти неизвестную женщину с фотографии, сделанной почти полвека назад.

Иллюстратор Кэндес Джин Андерсен наткнулась на этот снимок в журнале, когда собирала информацию для детской книги о касатках. На фото запечатлены участники Международной конференции по биологии китов, проходившей в штате Виргиния в США в 1971 году. Среди всех мужчин-участников Кэндес заметила единственную женщину, лицо которой было частично закрыто головой одного из мужчин. Андерсен заинтересовалась ей, потому что не смогла найти в статье имя женщины, в подписи к фото она числилась как "неизвестная".

"Привет, "Твиттер", у меня есть дело: я ищу женщину, которая участвовала в Международной конференции по биологии китов в 1971 году. Она единственная женщина на этом фото, и ее подписали как "неизвестную. Вы поможете мне ее найти?". Тогда Кэндес решила обратиться к своим подписчикам в "Твиттер":

Hey Twitter I'm on a mission:



The woman in this photo was an attendee at a 1971 International Conference on Biology of Whales.



She is the only woman, & the only one captioned "not identified" in the article I found the photo in. All the men are named.



Can you help me know her? pic.twitter.com/MifZvdRXRr— Candace Jean Andersen (@mycandacejean) 9 марта 2018 г.

twitter.com

У Андерсен мало подписчиков, поэтому она очень удивилась, когда ее пост стал вирусным, набрав за несколько недель более 28 тысяч лайков и более 13 тысяч репостов.

Вскоре на публикацию откликнулся работник архива Смитсоновского института, который и помог найти "неизвестную" женщину. Он выяснил, что ее зовут Шейла Майнор Хафф. Она посвятила свою жизнь науке и стала высококлассным специалистом в области охраны окружающей среды.

Кэндес Андерсен нашла Шейлу Хафф в социальных сетях, а затем связалась с ней по телефону. Сейчас Хафф 71 год, она живет в Виргинии. Шейла сказала, что она никогда не беспокоилась, известно ее имя или нет. Ей просто хотелось сосредоточиться на охране природных ресурсов и делать свою работу хорошо.