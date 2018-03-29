Ирена Понарошку призвала ценить время, проведенное с детьми

Телеведущая Ирена Понарошку часто делится со своими поклонниками полезной информацией. Переосмыслив свое времяпрепровождение и отношение к ребенку, она рассказала, как родителям справиться с печалью и постараться более качественно уделять время детям.

В своем Инстаграме Ирена поделилась мыслями, которые нашли отклик во многих мамах: «В эти страшные дни все родители смотрят на своих детей другими глазами. Особенно ценя то, что они есть. Что они живые, теплые, родные, их можно обнять. Я смотрю на Серафима и не могу насмотреться». Но, конечно, пройдет какое-то время, страх отпустит и, как часто бывает, некоторых родителей вновь поглотит суета, спешка и дела. Ирена поделилась списком важных вещей, о которых надо помнить. Сейчас, когда все понимают важность этого, она попросила не забыть про «шпаргалку» и сохранить ее себе, чтобы периодически подглядывать и проверять себя: «Как часто мы упускаем главное за суетой. Забываем, как все хрупко и зыбко в этом мире. Это моя любимая „шпаргалка“ для родителей, которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами. События последних дней показали, что завтра может и не быть, есть только сегодня».

Шпаргалка для родителей Говорите своему ребенку: «Я люблю тебя», «Я люблю тебя, не смотря ни на что», «Я люблю тебя даже когда ты злишься на меня», «Я люблю тебя даже когда я злюсь на тебя», «Я люблю тебя даже когда ты далеко от меня. Моя любовь с тобой», «Если бы я могла выбрать любого ребенка, я бы все равно выбрала тебя», «Спасибо», «Мне понравилось сегодня с тобой играть», «Мое любимое воспоминание за день, когда мы с тобой (действие)». Рассказывайте: историю их рождения или усыновления; как вы нежничали с ними, когда они были маленькие; как выбирали имена; о себе в их возрасте; о том, как встретились их бабушки и дедушки; что иногда вам тоже сложно; что когда выдержите их за руку и сжимаете три раза — это ваш секретный код, означающий «Люблю тебя». Слушайте: вашего ребенка в машине; что он рассказывает про свои игрушки — помните, что это важно для него; на одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение; чувства, которые стоят за словами вашего ребенка. Спрашивайте: почему это случилось? Что будет, если…? Как нам это выяснить? О чем ты думаешь? О чем у тебя самое приятное воспоминание за день? Показывайте: как сделать что-то вместо того, чтобы запрещать это; как свистеть в травинки; как тасовать карты, сделать веер; как резать еду; как складывать белье; как искать информацию, когда вы не знаете ответа; привязанность к вашему супругу; что заботиться о себе это важно. Выделите время: чтобы посмотреть на птиц; чтобы ваш ребенок помог вам готовить; чтобы копаться вместе в грязи; чтобы просто посидеть с ребенком, пока он играет. Порадуйте своего ребенка: сделайте сюрприз и уберите в его комнате; добавьте шоколад в блины; играйте с ним на полу. Отпускайте: чувство вины; мысли о том, как должно быть; потребность быть правым. Отдавайте: смотрите на вашего ребенка добрыми глазами; улыбайтесь, когда ваш ребенок заходит в комнату; отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок вас касается; давайте возможность ребенку справиться со своим недовольством; настройте контакт, прежде чем что-то говорить ребенку; делайте ванну в конце длинного дня.

Интернет-пользователи поблагодарили Ирену. «Да, другими глазами смотрим это точно» «Ирина, спасибо Вам за такую важную и нужную шпаргалку» «Спасибо тебе, Ирена. Сейчас всем нужно только это, пока всех не поглотилась массовая паника и истерия» «Впервые за эти жуткие три дня на душе чуточку потеплело… Спасибо!»

35-летняя телеведущая Ирена Понарошку скорбит вместе с людьми, которые чувствуют чужую боль, но призывает не просто страдать, а сделать выводы. Она узнала, как обезопасить себя в общественных местах, поделилась этой информацией и призвала не оставлять ЧП без должного внимания.