Эксперт раскритиковал «мусорный» завод, который построят под Казанью

Вчера в программе «ПРАВ!ДА?» на телеканале ОТР обсуждали проблему переработки отходов. Выпуск оказался незамеченным широкой публикой, но в нем прозвучали важные слова для казанцев. Заслуженный эколог России и эксперт ОНФ Андрей Пешков раскритиковал «мусорные» заводы, которые построят в Подмосковье и под Казанью. Приводим шесть его цитат:

1. «Это информация, о которой мало кто в общем-то знает. Значит, Hitachi Zosen Inova — вот это как бы швейцарская фирма, которая получила от Японии… Немецкая технология, купленная, грубо говоря, за доллар Hitachi, как-то причесанная и проданная. Куда проданная? В Индии строятся такие устаревшие заводы».

2. «Все говорят: „Вот мусоросжигательные заводы с колосниковой решеткой — это здорово“. У нас построено 500 заводов… Давно закончили их строить, это устаревшая технология. И 1 января 2017 года вышли рекомендации Евросоюза о том, чтобы не поддерживать мусоросжигание и закрывать по мере выхода из строя».

3. «Это такая наркотическая игла, потому что концессия на 20 лет минимум. Если ты построил эту старую технологию, экологически вредную и экономически невыгодную совершенно, разорительную, я бы сказал, то ты 20 лет не можешь ничего больше сделать. Потому что как только ты перестаешь возить мусор в достаточном количестве, как только перестаешь завозить туда мусор и его сортировать начинаешь, то есть современные методы утилизации и переработки мусора, ты тут же начинаешь платить им штрафы. То есть ты не можешь ничего сделать. То есть ты завязан, ты сидишь на игле мусоросжигания. И это, с моей точки зрения, экономическая диверсия».

4. «В Индии такой же завод построен в пять раз дешевле, но там есть сортировка и серьезная очистка. У нас этот завод в пять раз дороже пытаются нам втюхать, как говорят дети. При этом сортировки нет, а очистка сомнительная».

5. «Технологически она устарела лет на 20-25. Экономически поднимет тарифы по электроэнергии, что бы, какие сказки ни рассказывали нам „РТ-Инвест“ коммерсанты».

6. «В мире очень много замечательных технологий, которые не выбрасывают ни диоксинов, ни солей тяжелых металлов».

В этом году планируется начать строительство мусоросжигающего завода в селе Осиново. Это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом). Работы завершатся не ранее 2022 года.

Позиция руководства Татарстана по мусоросжигающему заводу сводится к одному: он должен быть абсолютно безопасным.

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