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Аделейе: Перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три
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Аделейе: Перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Новичок «СКА-Хабаровск» Деле Аделейе рассказал об адаптации в российском клубе.
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«Пока что я говорю по-русски совсем немного. Знаю лишь несколько наиболее часто употребляемых слов. Честно говоря, мне непросто, так как я почти ничего не понимаю по-русски, кроме самого элементарного. Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс.
Хабаровск — очень хороший город. Люблю гулять по нему, несмотря на холод. Люди здесь очень добрые и отзывчивые. Да, здесь и в самом деле очень прохладно, намного холоднее, чем в Турции, где мы сейчас тренируемся. Но я привыкну, надо только немного времени.
Многие перелеты это просто приключения. Например, перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три, так как добираешься с пересадками и ожиданием. Но я переношу все нормально. Я футболист и это часть моей работы», — приводит слова нигерийца пресс-служба «армейцев».
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