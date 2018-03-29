«Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает»: девушка устроила ссору в метро

Гламурная девица вступила в словесную перепалку с женщиной в метро. Видеозапись ссоры выложил в сеть один из свидетелей сцены.

Почему пассажирки не понравились друг другу и что стало причиной перепалки, непонятно. На видео зафиксирован только момент, когда девушка критикует внешний вид оппонентки: «У тебя брови нарисованные и глаза близко посаженные. Визажист Dior тебя бы вообще домой отправил».

Свидетели сцены отнесли к ситуации с юмором: на выпадки девушки вагон заливался смехом, который она приписала не себе: «Вот над тобой все ржут, — не унималась она. — А мной все восхищаются».

К женщине, которая почти вдвое старше ее она не только обращалась на «ты», но и в приказном тоне предлагала ей замолчать: «Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает».

На вопрос почему богиня ездит в метро с «плебеями» она посоветовала закрыть «свой рот»: «Ты меня раздражаешь». После этого она гордо покинула вагон.

Кто-то из пользователей предположил, что она больна и пожалел ее: «Девушка просто больная психически, и не нужно над ней издеваться!»

Кто-то не поверил, что так можно вести себя всерьез и предположил, что это розыгрыш: «Похоже на пранк».

кто-то сообщил, что она просто глупа: «Это моя бывшая одноклассница, она не больна. Просто она тупа, как пробка. У нее действительно богатые родаки, которые позволяли ей не ходить в школу. Ну, и вообще забивали на ее воспитание. В итоге из нее вышло вот это».

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