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Алиса Вокс рассказала о 3,5 годах харрасмента в «Ленинграде»
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Алиса Вокс рассказала о 3,5 годах харрасмента в «Ленинграде» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс на пресс-конференции в НСН рассказала, что покинула коллектив из-за «флера постоянного харрасмента и скабрезных шуточек».
«Так как я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, то пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я ейчас тебя спродюсирую», — по меньшей мере глупо. Это можно предлагать девочкам, которые не могут и двух нот спеть. Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в «Лениграде» был и есть после меня. Очень сильно действует на нервы, когда тебе звонит в номер директор группы и говорит: «Алис, тебя Серега ждет в своем номере — надень черное белье и поднимайся». И ты сидишь в своем номере и думаешь: «Это он так пошутил?». На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград»», — заявила певица.
Ранее на пресс-конференция Алиса Вокс рассказала, что не занималась творчеством в группе «Ленинград». Теперь в ее жизни начался совершенно новый этап.
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