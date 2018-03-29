Алиса Вокс рассказала о 3,5 годах харрасмента в «Ленинграде»

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс на пресс-конференции в НСН рассказала, что покинула коллектив из-за «флера постоянного харрасмента и скабрезных шуточек».

«Так как я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, то пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я ейчас тебя спродюсирую», — по меньшей мере глупо. Это можно предлагать девочкам, которые не могут и двух нот спеть. Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в «Лениграде» был и есть после меня. Очень сильно действует на нервы, когда тебе звонит в номер директор группы и говорит: «Алис, тебя Серега ждет в своем номере — надень черное белье и поднимайся». И ты сидишь в своем номере и думаешь: «Это он так пошутил?». На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград»», — заявила певица.

Ранее на пресс-конференция Алиса Вокс рассказала, что не занималась творчеством в группе «Ленинград». Теперь в ее жизни начался совершенно новый этап.