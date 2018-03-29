Как политика сводит людей с ума

Можно смело сказать, что одной из главных причин человеческого безумия является политика. Она сводит людей с ума, делает из них ни черта не смыслящее стадо. В лучшем случае ты живешь с ощущением, что тебя держат за идиота. И при этом всячески вставляют палки в колеса. Хочется быть гражданином мира — извините, сегодня государство обиделось. Требуешь выполнить обещания — они выполняются, но надо еще подождать. Но ведь есть люди, которые свято верят избранникам и слугам народа, а потом впадают в депрессию из-за неоправданных ожиданий. Все это очень грустно, поскольку технологии не сильно меняются. И что особенно грустно: везде одно и то же. И описывается здесь не конкретная страна, а методы политиков всего мира. Казалось бы, учись на чужом опыте. Но нет. Тому есть ряд причин, причем никак не связанных с пропагандой.

Эгоист от природы…

Политика запускает в мозгу химические процессы, которые заставляют нас думать, будто в скором времени наши потребности будут удовлетворены. В то же время стимулируются процессы, которые создают препятствия для удовлетворения этих самых потребностей. Эдакая горка, которая то обнадеживает, то разочаровывает. Когда ты родился, весь мир вращался вокруг тебя и твоих потребностей. Но чем старше и старее ты становился, тем меньше ты ощущал себя центром вселенной. Мир все меньше и меньше соответствовал твоим капризам и желаниям, а теперь миру и вовсе плевать на тебя. С точки зрения мозга, что-то не так с миром. Его тоже можно понять, ведь бедняга работает, не покладая извилин, и делает все, чтобы ты выжил и удовлетворил свои потребности. Поэтому все мы такие эгоисты. Во всем можно смело винить мозг, если, конечно, мораль и ценности не взяли верх. Политики все это прекрасно знают, и потому обращаются непосредственно к твоему эгоизму, в конце концов, обещая мир, который вращается вокруг тебя. Эта иллюзия соблазняет людей в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — приводит к разрушительному разочарованию.

… но склонный к социуму

Но ничего — мы твари живучие и, чтобы не было так обидно и больно, научились создавать социальные союзы, которые повышают нашу способность удовлетворять потребности, будь то секты, кружки радиолюбителей, свингер-клуб или онлайн-издательство со своей аудиторией. Наши предки выжили благодаря созданию социальных альянсов — именно для этих целей мы унаследовали такой замечательный и развитый мозг. Большинство животных склонно придерживаться одной социальной группы, но обладающие большим мозгом приматы постоянно выискивают лучшие социальные возможности. Обычно так описывают лубочных иудеев, которые всегда стремятся туда, где получше, но на самом деле мы все ведем себя подобным образом. Естественный отбор сделал так, что наш мозг реагирует на социальные возможности и угрозы с помощью нейрохимических скачков.

Вот за это и хватаются различные политические партии и просто политики. Потому что они обещают удовлетворить социальные нужды. Более того, политическая принадлежность дает человеку чувство нужности, причастности и, следовательно, безопасности. Но мозг жаждет нечто большего, чем элементарное выживание: он жаждет превосходства. Ты можешь это даже не осознавать, но спрятанный в черепе орган помнит, кто мы на самом деле — млекопитающие, обычные животные. И наш репродуктивный успех во многом зависит от социального статуса. И надо сказать, эта концепция работает до сих пор. Спасибо естественному отбору за то, что самки по-прежнему предпочитают состоятельных граждан всякой наивной, но чистой сердцем безлошадной лимите.

Это неравенство было и есть в любом обществе. Как и у любых млекопитающих, живущих большой группой, есть особи сильные, молодые, выносливые, а есть — слабые, старые, больные. Их роль и место в группе значительно отличаются. Поэтому одним достается больше корма, другим — меньше. В человеческом обществе не все решает сила, но принципы те же самые. Со временем на этой почве возникают распри, появляется куча других проблем, и становится понятно, что политики ничего, по большому счету, не изменили, а обещания таковыми и остались. В результате намечается внутренний конфликт. Многие политики пользуются этим и обещают сделать каждого равноценным членом общества. Они не говорят, что всем будет хорошо или очень плохо — просто равноценным. На деле этого не происходит, и все идет по известной схеме — градус напряжения возрастает.

Что делает лидер?

Что чаще всего делает политический лидер? Затягивает удила, сплачивает стадо, обращая их внимание на внешние угрозы. На мгновение мозг даже испытывает чувство облегчения, поскольку создается ощущение, будто внутри все хорошо — плохо только снаружи, и это плохо грозит уничтожить наш мирок. В конце концов, политики не справляются, поскольку внутренние проблемы никуда не деваются. Мозг млекопитающих всегда сканирует следующую потенциальную угрозу. Наши мозги эволюционировали в атмосфере постоянной угрозы (и речь о всем человечестве, а не об отдельной стране). Наша повседневная жизнь намного безопаснее того, о чем мечтали наши предки. Поэтому мы так остро реагируем на какие-то незначительные по сравнению с голодом, чумой или войной проблемы, неудачи и разочарования. Поэтому даже в самых развитых и благополучных странах есть оппозиция, недовольные, самоубийцы и депрессивные создания.

Как перестать вестись на пропаганду? Да очень просто: включать здравый смысл и вспоминать уроки истории. И ни в коем случае нельзя интерпретировать каждую политическую проблему как вопрос жизни и смерти. Твое выживание не ставится под угрозу политическими противниками. Но как только ты в это поверишь, в тебе проснется примитивное животное, ведомое стадным инстинктом. Вот в чем проблема нейрохимических горок: мы позволяем себе быть обманутыми, преувеличивая политические проблемы. Хотя всем на тебя плевать по большому счету, особенно продавцу кальянов в соседней стране.