Знаменитые подвиги советских танкистов

Великая Отечественная война — одна из самых кровавых страниц нашей истории, навсегда изменившая ее ход. О подвиге советского народа, победившего немецких захватчиков и освободившего мир от фашистов, напоминает и фильм Кима Дружинина "Танки", который вскоре выйдет в российский прокат. В картине рассказывается основанная на реальных событиях история о трудностях, с которыми пришлось столкнуться инженеру Михаилу Кошкину , прежде чем он сумел наладить производство легендарного "Т-34". Премьера фильма состоится 26 апреля. А мы вспоминаем самые знаменитые подвиги наших танкистов, которые они совершили в том числе и на "тридцатьчетверках".

Рекордный бой

Старший лейтенант Зиновий Колобанов попал в Книгу рекордов Гиннесса, но звание Героя Советского Союза ему так и не присвоили. В августе 1941 года командир танковой роты получил приказ перекрыть три дороги на подступах к Ленинграду. В его распоряжении было пять танков, которым удалось уничтожить 43 немецких машины, причем 22 из них были подбиты за 30 минут боя. После завершения сражения на танке, которым управлял Колобанов, насчитали 150 следов от прямых попаданий снарядов, но броня оказалась крепче.

Дмитрий Лавриненко

Старший лейтенант Дмитрий Лавриненко в первые месяцы войны уничтожил 52 немецких танка. В октябре 1941 года на своем Т-34 он разбил моторизованную колонну противника, двигавшуюся от Малоярославца к Серпухову, и заполучил секретные документы. За это его представили к званию Героя Советского Союза, но разрешили наградить только орденом Ленина. До церемонии награждения Дмитрий Лавриненко не дожил.

3 против 27

В распоряжении старшего лейтенанта Владимира Хазова было всего три "Т-34", когда летом 1942 года он получил приказ остановить немецкую танковую колонну неподалеку от села Ольховатка. Действовать решено было из укрытия, а главным козырем Хазов считал внезапность. Силы противника превосходили в 9 раз, но 27 немецких танков были разгромлены тремя "тридцатьчетверками". Все бойцы из взвода Хазова вернулись с задания живыми.

Угон танка

Капитан Дмитрий Закревский сумел угнать немецкий танк Т-IV. Недалеко от поселка Бузулук в июле 1943 года разведчики во главе с капитаном нашли немецкий танк и секретные документы в нем. Бойцы угнали танк вместе ценными бумагами и невредимыми вернулись в расположение.

Операция "Искра"

В 1944 году немецкие части отступали от Ленинграда, в бою под Волосово отличился командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта Владислав Хрустицкий. Во время одной из контратак его бригада оказалась в западне, но командир приказал продолжить наступление. "Стоять насмерть!" — обратился он к своим бойцам и первым пошел вперед. Хрустицкий погиб, но поселок удалось освободить.

Неприступный плацдарм

Старший лейтенант Алексей Роман получил звание Героя Советского Союза за героическую переправу через реку Одер в феврале 1945 года. Его танковая рота должна была первой форсировать реку, это открывало путь на Берлин, и немецкие войска сражались до последнего. Советские танкисты сумели пробиться, а заодно захватили неприступный ранее плацдарм к северо-западу от Бреслау.