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«Помалкивай, богиня с тобой разговаривает»: ссора двух женщин в метро попала на видео
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«Помалкивай, богиня с тобой разговаривает»: ссора двух женщин в метро попала на видео 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Гламурная дива устроила словесный поединок с женщиной в вагоне метро. Что именно пассажирки не поделили друг с другом, непонятно.
На видеозаписи запечатлен тот момент, когда девушка уже начинает критиковать внешний вид соперницы. «У тебя брови нарисованные и глаза близко посаженные. Визажист Dior тебя бы вообще домой отправил», — заявила одна из участниц конфликта. Очевидцы отреагировали на ситуацию с юмором: вагон не переставал смеяться над выпадами девушки. Однако эту заслугу она приписала не себе. «Вот над тобой все ржут, а мной все восхищаются», — не успокаивалась нападающая сторона. К женщине, которая почти вдвое старше ее девушка не только обращалась на «ты», но и в приказном тоне предлагала ей замолчать: «Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает». В ответ на вопрос почему богиня ездит в метро с «простыми смертными» она посоветовала «закрыть рот». После этого гламурная дива гордо покинула вагон. Кто-то из пользователей сети предположил, что девушка больна и пожалел ее, а кто-то сообщил, что она просто глупая дочь богатых родителей, передает телеканал «360».
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