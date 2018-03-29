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Уткин — Дзюбе: больной поправится, а дурак останется дураком навсегда
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Уткин — Дзюбе: больной поправится, а дурак останется дураком навсегда 

Чемпионат.com 29 минут назад
Известный футбольный комментатор Василий Уткин в своём «телеграм»-канале ответил нападающему Артёму Дзюбе, ранее назвавшему журналиста больным и пожелавшему ему скорейшего выздоровления.
«Дорогой Артём Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артём! Артёмушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет — в четвёртый! Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», — написал Уткин.
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