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Уткин продолжил скандалить с Дзюбой и назвал его дураком
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Уткин продолжил скандалить с Дзюбой и назвал его дураком 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Журналист Василий Уткин ответил нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе в Telegram-канале.
«Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем! Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет — в четвертый!», — высказался Уткин.
29 марта Дзюба обозвал Уткина «жалким человеком» и пожелал ему скорейшего выздоровления. Так футболист ответил на высказывание журналиста, который назвал футболиста «очень искренним, но запредельно глупым».
Уткин также раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного, назвав его деревянным чурбаноми главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Дзюба перешел в «Арсенал» во время зимнего трансферного окна на правах аренды из «Зенита». В 18 матчах РФПЛ он забил четыре мяча.
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