Как быть счастливым, когда у тебя маленький член

Сегодня мы поднимем тему, о которой мало кто любит говорить, но делать это необходимо. Представь: растет себе парень, еще с детства в его голове укоренился стереотип о нормальном размере члена — по некоторым версиями он должен ломать стол на две части. Но сложилось так, что своим членом ты можешь сломать стол разве что в кукольном домике — на большее рассчитывать не приходится. В свою очередь, это порождает множество комплексов, становится причиной неуверенности в себе и для многих закрывает двери в мир секса. Но так ли это критично? Реально ли все девушки помешаны на 20 сантиметрах, а небольшой корнишон станет причиной насмешек и унижения? Проблема в том, что ты не можешь повлиять на размер полового органа при рождении. Мы ответственны за свой вес, телосложение, но никак не можем повлиять на размеры самого важного мужского агрегата. Так как же быть счастливым, если природа одарила, а точнее НЕ одарила большим детородным органом?

1. Не бойся шутить на эту тему

Дружище, без самоиронии тут не обойтись. И если так сложилось, что размер — не твоя сильная сторона, то хотя бы умей обыграть эту тему. Конечно же, не стоит устраивать стендапы перед всеми знакомыми и девушками, с которыми ты только что познакомился, на тему того, как несправедлива бывает природа, но научись смеяться и шутить над этим. Идентификация члена

2. Уважай то, что имеешь

Как кто-то будет любить тебя, если ты сам себе не мил? Неуверенность в себе гораздо хуже, чем небольшой агрегатик. Так что для начала научись вести себя естественно в тот момент, когда все дойдет до секса. Все же ты родился с членом, так что гордись этим. Секс-позы для разных размеров

3. Твоя проблема не исключительна

Мужик, многие азиаты являются носителями микрочленов, но спокойно живут с этим. А знаешь почему? Они не знают о том, что у них маленькие. Для этих парней то, что находится в их трусах — настоящее достояние, которым они безмерно гордятся. Более того — их дам тоже все устраивает. Просто они не воспринимают это как проблему, и у девушек нормальное отношение к такому положению дел. Около 68% мужчин имеют член не более 15 сантиметров, 16% перешагнули эту границу до 18-19 сантиметров, и лишь оставшаяся часть ушла еще дальше. В данном случае ты скорее в большинстве, чем в меньшинстве.

4. Экспериментируй

Многие парни, которых беспокоит размер члена, используют различные игрушки и часто практикуют анальный секс (не друг с другом, а со своими подругами — не вздумай тут шуточки отпускать). Также существует множество поз для занятия сексом, если у тебя член небольшого размера. Выход всегда найдется, главное — начать искать его. 11 вещей, о которых не стоит беспокоиться мужику

5. Твой член не оружие

Не в смысле, что он очень маленький, а в значении того, что он не должен доставлять боль. Многие парни со скромными размерами волнуются о том, что их девушки не кричат во время секса. Но, дружище, физиология каждой подруги индивидуальна, и если бы она кричала от боли из-за слишком больших размеров, было бы только хуже. Твой «индикатор мужской красоты» должен доставлять удовольствие, но не устрашать и не причинять боль.

6. Не попадайся на уловки мошенников

Когда человек в отчаянии, то готов пойти на все, лишь бы справиться со своей проблемой, даже обратиться за помощью к шарлатанам. Различные крема, которые якобы способны увеличить размер, вакуумные приспособления — все это чушь и обман. Не ведись на поводу у мошенников и не трать деньги на подобную ерунду. Что думает девушка, когда ты присылаешь ей фото члена

7. Реши проблемы, которые находятся в твоей голове

Все же сегодня медицина предлагает некоторые варианты, правда операционные, которые позволят увеличить размер полового члена. Сразу скажем, что процедура эта довольно-таки болезненная, так что подумай о том, реально ли он настолько мал, что мешает нормально жить? Возможно проблема не в сантиметрах, а в твоей голове. Подумай об этом.

8. В небольшом размере есть и свои плюсы

Да-да, «меньше среднего» тоже припас пару козырей в рукаве. Во-первых, у тебя не возникнет проблем с эрекцией, так как небольшой член намного легче поддерживать в возбужденном состоянии, нежели большой агрегат. Во-вторых, девушки отмечают, что заниматься оральным сексом гораздо удобнее с теми, чьи «осемязаторы» более скромных размеров. Так что все не так плохо, как тебе казалось.

9. Если кто-то попытается задеть шуткой, шли подальше

Если ты будешь обижаться и краснеть из-за этого, то никогда не сможешь принять себя. Чувство юмора, самоирония и способность послать куда подальше такого идиота — залог счастливой жизни.

10. Размер не имеет значения

Говорят, что эту фразу как раз таки придумали парни с маленькими членами, но мы решили ее переосмыслить. Если ты стараешься удовлетворить свою подругу, используешь любые способы, чтобы стать хорошим любовником, то поверь: размер не имеет значения. Внимание, желание удовлетворить ее будут оценены девушкой, так что не теряй энтузиазм и веру в себя! Как увеличить член в домашних условиях